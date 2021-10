Không gian sống triệu đô 'ôm trọn' Sài Gòn

Toạ lạc ngay trung tâm quận 1 TP HCM, The Grand Manhattan mang dáng vẻ lộng lẫy cùng thiết kế tối ưu, mở ra không gian sống "triệu đô" cho gia chủ.

Không gian sống sang trọng

Lấy cảm hứng từ Manhattan, New York cùng nhịp sống năng động của Sài Gòn phồn hoa, thiết kế dự án The Grand Manhattan toát lên sự sinh động, nét mạnh mẽ, vững vàng với ba khối tháp kết nối liền mạch. Ngay bên dưới khối đế các tòa tháp là không gian khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Avani Saigon, càng nâng tầm vị thế cho dự án. Nhìn tổng thể, The Grand Manhattan tựa như một tác phẩm kiến trúc nghệ thuật, đầy vẻ quyền lực, uy phong và hàm chứa dòng chảy thịnh vượng cho cư dân tương lai của dự án.

Phối cảnh dự án tổ hợp căn hộ - khách sạn The Grand Manhattan. Ảnh: Novaland

Đặc biệt hơn, trong lòng những khối tháp uy nghi ấy là hệ tiện ích cảnh quan, những mảng xanh được thiết kế theo chuẩn resort để chủ nhân thư thái tận hưởng cuộc sống chuẩn nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Chưa kể, các căn hộ tại The Grand Manhattan được thiết kế thông minh, với sự tính toán tỉ mỉ, tối ưu công năng sử dụng. Ban công phòng khách và phòng ngủ được lắp kính cường lực Low-E từ sàn tới trần, giúp toàn bộ không gian hứng trọn ánh sáng tự nhiên nhưng lại cách nhiệt, cách âm tốt giúp tách biệt với sự náo nhiệt của trung tâm.

Phối cảnh khách sạn 5 sao Avani Saigon tọa lạc ngay khối đế dự án The Grand Manhattan. Ảnh: Novaland

Có thể nói tại The Grand Manhattan, gia chủ mỗi khi trở về nhà sẽ cảm giác như bước vào một khách sạn 5 sao lộng lẫy, xa hoa. Gia chủ sẽ được thả mình giữa không gian xanh nội khu yên bình và tận hưởng lối sống tiện nghi đẳng cấp với nội thất từ những thương hiệu quốc tế danh tiếng, cùng ứng dụng công nghệ smart home tân tiến nhất.

Thưởng lãm Sài Gòn từ mọi góc nhìn

Theo website thiết kế nhà Apartment Therapy, tại New York, giá một căn hộ sẽ tăng 9-12% nếu có tầm nhìn thoáng đãng từ trên cao, và sẽ tăng 15-80% nếu tầm nhìn hướng ra mặt nước tự nhiên như sông, hồ, biển. Điển hình như căn hộ royal penthouse The Setai Hotel and Residences, Miami với tầm nhìn tuyệt tác qua khung cửa sổ kính rộng lớn mãn nhãn về vùng biển phía nam Florida xanh ngọc bích hay thành phố sôi động về đêm. Để trải nghiệm căn penthouse xa xỉ này, du khách phải chi 30.000 USD một đêm, còn giá trị của căn hộ được định giá lên đến 27 triệu USD.

Tầm nhìn đẹp, trong nhiều trường hợp chính là yếu tố then chốt giúp nâng tầm giá trị bất động sản. Tầm nhìn căn hộ tác động trực tiếp tới cảm xúc, sự gắn bó, yêu thích của người mua lẫn tiềm năng gia tăng giá trị.

Không gian sống tại The Grand Manhattan sở hữu tầm nhìn "triệu đô" ôm trọn Sài Gòn. Ảnh: Novaland

Tọa lạc tại 100 Cô Giang, quận 1, TP HCM, The Grand Manhattan sở hữu tầm nhìn đắt giá về sông Sài Gòn, kênh Bến Nghé hay các trung tâm hành chính – thương mại; công trình văn hóa lịch sử biểu tượng. Để tối ưu tầm nhìn triệu đô từ vị trí "vàng" tọa lạc, tất cả các căn hộ tại The Grand Manhattan đều được thiết kế với tường kính cao rộng từ sàn tới trần. Nhờ đó mà mỗi ngày ngay tại không gian sống, gia chủ đều có thể hòa mình vào dòng chảy lịch sử pha lẫn dáng vẻ hiện đại của Sài Gòn.

Qua ô cửa kính, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, hay trong cơn mưa chiều lất phất, gia chủ cũng dễ dàng thưởng lãm trọn vẹn nhịp sống chất Sài Gòn và tận hưởng những sắc màu khác nhau của thành phố hoa lệ. Đó là những công trình kiến trúc biểu tượng, in đậm dấu ấn thời gian như: Nhà thờ Đức Bà; Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành; Bảo tàng mỹ thuật...hay vẻ đẹp của sông Sài Gòn trong chiều hoàng hôn; đường phố lấp lánh ánh đèn hay những con hẻm dọc ngang đậm "chất Sài Gòn" hoài niệm...

Hội tụ đầy đủ những yếu tố chuẩn quốc tế của một không gian sống, theo giới đầu tư, The Grand Manhattan xứng đáng được xem là chốn riêng tư hoàn hảo để chủ nhân tận hưởng cuộc sống vương giả hay đắm chìm trong vẻ đẹp rất riêng của Sài Gòn.

Sơn Quỳnh