Không gian sống tốt cho sức khỏe tại King Crown Infinity

Sở hữu gần 10.000 m2 cây xanh, King Crown Infinity đáp ứng nhu cầu tìm kiếm không gian sống xanh, an toàn và sức khỏe của người dân hậu Covid-19.

Ưu tiên của người mua nhà

Không quá lâu trước đây, khi đề cập đến các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua nhà, các yếu tố như giá cả, vị trí, pháp lý, uy tín chủ đầu tư cho đến hướng nhà, hàng xóm... thường đóng vai trò tiên quyết. Nhưng những năm gần đây, thứ tự các ưu tiên của người mua nhà có sự thay đổi đáng kể.

Khảo sát người tiêu dùng Việt Nam do Deloitte thực hiện trong năm 2020 cho thấy, các yếu tố như chất lượng và độ an toàn sức khỏe đang giữ vai trò chi phối (chiếm đến 48%) trong quyết định của người mua nhà, vượt qua cả các ưu tiên mang tính truyền thống như giá cả (35%) và thương hiệu (10%).

Thực tế, bất động sản sức khỏe (wellness real estate) là xu hướng nổi bật trên toàn cầu trong khoảng một thập kỷ gần đây. Báo cáo "The global wellness economy: Looking beyond Covid-19" của Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute - GWI) chỉ ra rằng, quy mô thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe tăng từ 148,5 tỷ USD vào năm 2017 lên mức 275 tỷ USD vào năm 2020, tức tăng trưởng trung bình 22% mỗi năm.

Xu hướng này có sự bứt phá mạnh mẽ dưới tác động của Covid-19. Cụ thể, các dự án khu dân cư chăm sóc sức khỏe (đang trong quá trình xây dựng) tăng vọt từ 740 năm 2018 lên hơn 2.300 dự án vào cuối năm 2021. Đơn vị này dự báo, giá trị của phân khúc này sẽ tăng gấp đôi lên 580 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2025.

Bất động sản wellness nhiều cơ hội phát triển sau đại dịch. Ảnh phối cảnh: King Crown Infinity

Tại Việt Nam, Savills ghi nhận, Covid-19 thay đổi rõ rệt quan điểm về nhà ở cũng như lối sống thường ngày. Mọi người ưu tiên yếu tố không gian sống xanh hơn khi lựa chọn nhà ở tại đô thị - yếu tố quan trọng đảm bảo sức khỏe của cư dân.

"Thị trường cũng ghi nhận nhu cầu gia tăng cho dự án dân cư diện tích lớn đi kèm các tiện ích sinh hoạt và không gian xanh", ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội chia sẻ.

Thủ Đức - vùng đất mới của bất động sản hướng tới sức khỏe

Với quỹ đất hạn chế và mật độ dân số cao, khu vực trung tâm không còn nhiều dư địa để phát triển các dự án đủ lớn để có thể quy hoạch hệ thống tiện ích và không gian xanh đạt chuẩn. Do đó, những năm gần đây, TP HCM chứng kiến làn sóng ly tâm rõ rệt của những dự án bất động sản quy mô lớn, hình thành nên những khu dân cư mới với quy hoạch bài bản, mảng xanh rộng lớn.

Thủ Đức quy tụ nhiều dự án hướng tới sức khỏe. Ảnh: King Crown Infinity

Trong các khu vực đón làn sóng dịch chuyển này, Thủ Đức nổi bật nhờ quy hoạch thành phố mới sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP HCM với quỹ đất còn dồi dào và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Savills Việt Nam dự đoán, thành phố này sẽ dẫn đầu nguồn cung căn hộ tại TP HCM trong năm nay, chiếm đến 56% thị phần - cao hơn khu vực đứng thứ 2 tới 42 điểm %.

Một trong những dự án nổi bật là King Crown Infinity với giải thưởng "Phát triển căn hộ cao cấp tốt nhất" năm 2021 do PropertyGuru Vietnam Property. Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá gần metro số 1, King Crown Infinity còn tạo sự chú ý nhờ quy hoạch và hệ thống tiện ích hướng đến việc tạo lập một không gian sống xanh, an toàn và nâng cao sức khỏe cho cư dân. Trên tổng diện tích 12.652 m2, dự án dành gần 10.000 m2 để phát triển mảng xanh, giúp hấp thụ tối đa Co2 và cung cấp lượng oxy dồi dào tạo môi trường sống trong lành cho cư dân.

Mảng xanh ở đây không chỉ tập trung tại khu vực công viên mà còn được tích hợp khéo léo vào từng ngóc ngách của khu căn hộ. Đó là những tiểu cảnh dọc lối đi, những khu vườn trên cao. Ốc đảo bố trí trong phần lõi của dự án với chiều cao 6 tầng từ hầm B2 lên đến tầng 4 thương mại. Bên cạnh cây xanh, ốc đảo resort còn có đại cảnh thác nước, sông lười, suối cảnh quan và trình diễn ánh sáng nghệ thuật mang đến trải nghiệm tham quan, mua sắm rộng mở, hoà quyện với thiên nhiên tại phố đi bộ trong nhà.

Ốc đảo resort tại King Crown Infinity. Ảnh: King Crown Infinity

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người sống gần cây cối và không gian xanh thường có lối sống tích cực hơn, ăn uống lành mạnh hơn và sức khỏe tinh thần tốt hơn những người ở một khu đô thị đông đúc ít cây xanh. Bằng việc mang cây xanh vào lòng dự án, nhà phát triển BCG Land mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng sức khỏe cho cư dân.

Bên cạnh nỗ lực tăng diện tích cây xanh, các kiến trúc sư còn tính toán cẩn thận các giải pháp thông gió kết hợp với hàng lang rộng đến 1,8 m để cải tạo vi khí hậu tòa nhà. Nhờ đó, mọi căn hộ đều được tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, mang đến không gian sống thoáng đãng, giảm phụ thuộc vào các thiết bị điều hòa không khí.

Chủ đầu tư King Crown Infinity còn đầu tư mạnh về vật liệu xây dựng, hướng đến những sản phẩm thân thiện với môi trường, bền vững, hạn chế tác động trong quá trình thi công và vận hành dự án. Nổi bật là chất liệu bê tông cốt sợi thủy tinh (GFRC) có khả năng chống chịu mọi điều kiện khí hậu, giúp kéo dài tuổi thọ công trình. Toàn bộ mặt dựng ngoài công trình là nhôm với kính hộp 2 lớp theo tiêu chuẩn Anh Quốc, chống ồn và ổn định nhiệt độ, giúp không gian sống luôn thoải mái, ấm về mùa đông và mát về mùa hè.

