Không gian sống sinh thái bên sông tại The Pearl

Trên địa thế "double waterfront" (hai mặt tiếp giáp sông nước), The Pearl sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, được bao bọc bởi một km đường sông Vàm Cỏ Đông cùng 3 ha kênh đào nội khu, tạo trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.
Vị trí giúp dự án vừa tạo sự riêng tư vừa tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên. Kiến trúc tại mỗi căn biệt thự The Pearl ưu tiên sự cân bằng với sông nước.
Dự án có mật độ xây dựng khoảng 17%, phần lớn quỹ đất dành cho mảng xanh đa lớp. Tiện ích nội khu cũng được phân bổ đồng đều giúp cư dân thuận tiện trải nghiệm.
Điểm nhấn của khu compound là Sunset Clubhouse với thiết kế mang tinh thần Địa Trung Hải. Không gian này dành cho những cuộc gặp gỡ kết giao với cộng đồng hay đơn giản là quây quần bên gia đình giữa miền sông nước.
Tận dụng lợi thế bên sông, chủ đầu tư thiết kế khu vực hồ bơi với tầm nhìn không giới hạn ra sông nước. Liền kề đó là các cụm tiện ích dành cho đa thế hệ cư dân như Sunset lounge & café, sân thể thao đa năng, đường dạo ven sông, bến du thuyền…
Các cụm không gian kết nối gia đình - cộng đồng được sắp đặt giữa thiên nhiên tạo không gian mở.
Xen kẽ giữa các biệt thự, chủ đầu tư bố trí nhiều khu vườn, lối tản bộ. Hệ thống đa lớp công viên được quy hoạch hài hòa giúp cư dân tận hưởng không gian xanh.
Phong cách kiến trúc tại phân khu mang dấu ấn Địa Trung Hải phóng khoáng, ưu tiên kết nối giữa con người và thiên nhiên. Mỗi không gian sống đều được thiết kế mở, đón sáng, đón gió.
Khai thác lợi thế cảnh quan trên từng thế đất, chủ đầu tư mang đến 3 dòng sản phẩm. Trong đó, Garden Villa nằm giữa khu vườn xanh. Canal Villa với tầm nhìn hướng ra kênh đào. Riverfront Villa ôm trọn theo dòng sông Vàm Cỏ Đông.
The Pearl là phân khu compound cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh). Dự án được phát triển bởi Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad, hướng đến tệp khách hàng thượng lưu, đề cao trải nghiệm sống hài hòa thiên nhiên
Song Anh
Ảnh phối cảnh: Nam Long