Không gian sống riêng tư giữa rừng thông tại Camellia Residences

Phân khu Camellia Residences tại Thanh Xuan Valley phát triển hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng giữa không gian thung lũng rừng thông.

Camellia Residences gồm 48 căn biệt thự được quy hoạch số lượng giới hạn, gắn với cảnh quan tự nhiên và chú trọng tiện ích chăm sóc sức khỏe. BIM Land cho biết, dự án hướng tới tiêu chuẩn sống "Private Retreat Living" (tạm dịch: An trú riêng tư giữa thiên nhiên), tập trung vào các giá trị cốt lõi như mức độ riêng tư, khả năng phục hồi thể chất và tinh thần, cùng sự linh hoạt trong tổ chức không gian sống.

Dự án tọa lạc trên khu đồi thông cao khoảng 80 m, thuộc nhóm địa hình cao trong khu vực. Không gian sống được bao quanh bởi rừng thông lâu năm, tạo ranh giới tự nhiên với phần còn lại của thung lũng. Phân khu áp dụng mô hình quản lý khép kín, với hệ thống an ninh và giao thông nội bộ.

Địa hình phân tầng tự nhiên góp phần tạo nên sự riêng tư cho phân khu biệt thự. Ảnh: BIM Land

Phân khu nằm kế bên InterContinental Thanh Xuan Valley Resort và chung cảm hứng kiến trúc với khu nghỉ dưỡng này. Các căn biệt thự được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế, bố trí theo địa hình "tựa sơn hướng thủy". Mặt trước công trình hướng về dãy núi cao và rừng thông 50 năm tuổi, kết hợp cấu trúc vững chãi và mảng xanh cảnh quan. Nhờ đó, không gian sống giữ được sự kín đáo và riêng tư, ngay cả khi tiếp giáp trục giao thông chính.

Ở mặt còn lại, kiến trúc mở với hệ cửa kính lớn, ban công và sàn sinh hoạt ngoài trời kết nối bể bơi riêng, có diện tích tối đa khoảng 26 m2. Tầm nhìn hướng ra thung lũng, hồ Thiên Thanh và hệ thực vật theo mùa. Một số căn tận dụng độ dốc tự nhiên để bố trí thêm không gian sân vườn hoặc khu sinh hoạt ngoài trời dưới cao độ bể bơi.

Tiêu chuẩn bàn giao được thiết kế linh hoạt, cho phép chủ sở hữu điều chỉnh công năng bên trong theo nhu cầu sử dụng, như không gian giải trí, sinh hoạt chung hoặc khu chăm sóc sức khỏe tại gia.

Nhờ nương theo địa hình tự nhiên, một số biệt thự Camellia Residences có thêm khoảng sân ngay dưới bể bơi. Ảnh: BIM Land

Tại Camellia Residences, các tiện ích nội khu bố trí dọc theo địa hình tự nhiên, gồm tuyến dạo bộ dưới tán thông, lối đi men theo khe tụ thủy và các điểm quan sát cảnh quan. Không gian sinh hoạt ngoài trời phân bổ linh hoạt nhằm phục vụ các hoạt động thường ngày của cư dân.

Onsen Pool mang đến trải nghiệm khoáng nóng bốn mùa cao cấp. Ảnh: BIM Land

Ngoài bể bơi riêng tại mỗi căn, phân khu còn có tổ hợp hồ khoáng nóng bốn mùa đa tầng với tổng diện tích hơn 1.150 m2. Khu vực này được chia thành nhiều không gian chức năng như hồ bơi, bể khoáng, Jacuzzi, xông hơi, ngâm lạnh và Clubhouse.

Cư dân cũng có thể tiếp cận nhanh đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe trong toàn khu Thanh Xuan Valley, bao gồm khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, Country Club, Sports Club, công viên và các tuyến đi bộ xuyên rừng.

Camellia Residences mang tinh thần "Private Retreat Living" - An trú riêng tư giữa thiên nhiên. Ảnh: BIM Land

Theo Global Wellness Institute, thị trường bất động sản tích hợp sức khỏe toàn cầu (Wellness Real Estate) tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) lên tới 19,5%, và dự kiến đạt quy mô 1.100 tỷ USD vào năm 2029. Trong bối cảnh quỹ đất gắn với hệ sinh thái tự nhiên ngày càng hạn chế, các dự án phát triển theo mô hình này như Camellia Residences được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đầu tư và sử dụng dài hạn.

Với pháp lý đất ở sở hữu lâu dài và quy mô giới hạn 48 căn, Camellia Residences được phát triển theo định hướng sản phẩm bất động sản thấp tầng có tính khan hiếm. Chủ đầu tư kỳ vọng, khi khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort đi vào vận hành với các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, dự án sẽ hưởng lợi từ hệ sinh thái nghỉ dưỡng liền kề, đồng thời hình thành không gian sống riêng tư cho nhóm khách hàng cao cấp, có nhu cầu sử dụng lâu dài.