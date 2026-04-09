Không gian sống phong cách châu Âu tại Agora City

Agora City định hình không gian sống phong cách châu Âu qua kiến trúc tân cổ điển, cổng chào biểu tượng, đại lộ rộng, quảng trường trung tâm và hệ tiện ích đồng bộ.

Theo đại diện chủ đầu tư, Agora City đang dần hoàn thiện diện mạo với định hướng kiến trúc mang phong cách châu Âu. Các hạng mục xây dựng triển khai đồng bộ, tạo nên hình ảnh đô thị rõ nét. Dự án dự kiến khởi công siêu thị Co.opmart vào ngày 18/4, bổ sung thêm tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt và thương mại trong khu vực.

Không gian tại dự án được định hình ngay từ cổng vào với thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu. Các trục đường nội khu bố trí tượng trang trí và quảng trường mở, tạo điểm nhấn cảnh quan. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận các khu chức năng như quảng trường trung tâm và khu dịch vụ ven sông.

Cổng chào biểu tượng mang âm hưởng kiến trúc châu Âu ngay lối vào dự án Agora City. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Bên cạnh ngôn ngữ kiến trúc tân cổ điển đặc trưng, giá trị sống tại Agora City còn hiện thực hóa qua những điểm đến đậm chất trải nghiệm. Tâm điểm của kết nối này là quảng trường ánh sáng - nơi hứa hẹn trở thành không gian của các sự kiện văn hóa, lễ hội sôi động tại địa phương. Ngay cạnh đó, nhà hàng The River Bistro với phong cách Âu tinh tế mang đến góc thưởng thức ẩm thực thư thái bên sông. Sự cộng hưởng này tạo điểm đến đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt và thư giãn hằng ngày của cư dân.

Dãy phố shophouse với kiến trúc tân cổ điển đồng bộ, tạo nên diện mạo đô thị chỉnh chu và hiện đại. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Quy hoạch dự án đề cao sự thông thoáng với các đại lộ lộ giới đến 28 m, kết hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện bài bản. Các dãy phố sắp thành hình được tiết chế tối đa chi tiết trang trí rườm rà để tập trung vào sự tối giản với những đường phào chỉ thanh mảnh, hệ thống cột trụ vững chãi cùng ô cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên. Sự đồng bộ về chiều cao và tông màu nhã nhặn của các dãy shophouse mặt tiền tạo nên diện mạo đô thị chỉnh chu, ngăn nắp.

Siêu thị Coopmart dự kiến khởi công xây dựng ngày 18/4 ngay trong dự án. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Agora City có hệ thống tiện ích hiện hữu như công viên Thiên Nga, những mảng xanh nội khu mang lại sự trong lành đặc trưng của. Mật độ xây dựng được tính toán kỹ lưỡng để nhường chỗ cho cây xanh và các khu vực sinh hoạt chung. Trong danh mục hơn 48 tiện ích, từng chi tiết nhỏ từ vật liệu lát đá vỉa hè đến hệ thống chiếu sáng đều được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo sự bền vững về công năng và thẩm mỹ theo thời gian.

Sự khác biệt của dự án còn đến từ mô hình đô thị hành chính - thương mại hiện hữu ngay trong lòng dự án. Khu trung tâm hành chính tập trung quy mô 5 ha của huyện Thủ Thừa đã hoàn thành và đi vào vận hành với 29 cơ quan ban ngành, trở thành điểm tựa cho sự ổn định và an ninh ngay ngưỡng cửa nhà. Các cư dân tại đây hưởng đặc quyền sống tại trung tâm, nơi các dịch vụ hành chính công được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Bên cạnh đó, việc triển khai siêu thị Co.opmart tại khu vực cổng chính được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy mạnh hoạt động giao thương cho toàn vùng. Ước tính khi đi vào vận hành toàn diện, công suất của siêu thị phục vụ dự kiến lên đến 100.000 dân cư và lao động địa phương, mở ra cơ hội kinh doanh bền vững cho các dòng shophouse thương mại mặt tiền đại lộ.

Đại diện chủ đầu tư Thủ Thừa Invest cho biết, đơn vị không chỉ xây dựng không gian sống đơn thuần, còn đặt mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái hài hòa, nơi các giá trị thực chất phục vụ cộng đồng luôn được ưu tiên hàng đầu. "Trên nền tảng nội lực sẵn có, dự án đang trở thành điểm tựa để hình thành nên cộng đồng tri thức văn minh và thịnh vượng tại Thủ Thừa", đại diện nhấn mạnh.

Agora City thu hút sự quan tâm nhờ vị trí ngay mặt tiền đại lộ 818, trung tâm Thủ Thừa, kết nối với nút giao cao tốc TP HCM - Trung Lương trong khoảng ba phút. Dự án có pháp lý minh bạch khi 100% nền đất đã có sổ hồng riêng, sẵn sàng sang tên ngay cho khách hàng. Với mức giá chỉ từ 18,3 triệu mỗi m2, đơn vị phát triển Thủ Thừa Invest còn phối hợp ngân hàng MB Bank triển khai giải pháp hỗ trợ tài chính với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng là xe Mercedes C300 trị giá 1,6 tỷ đồng khi dự án đạt cột mốc giao dịch 500 sản phẩm.

Hoàng Đan