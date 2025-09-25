Tâm điểm nổi bật là công trình Super Coral - biểu tượng kiến trúc lấy cảm hứng từ rạn san hô. Công trình này vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa hỗ trợ điều hòa vi khí hậu nhờ hệ thống dây leo phủ xanh và công nghệ phun sương thông minh, mang lại bầu không khí mát lành cho toàn khu.

Salacia Villas được phát triển trên quỹ đất 7,2 ha, gồm 333 căn biệt thự theo mô hình bán compound khép kín, có hệ thống an ninh 24/7. Mật độ xây dựng nhà ở chỉ chiếm 35%, trong khi hơn 60% diện tích còn lại dành cho cảnh quan và tiện ích nội khu. Không gian dự án được thiết kế như "ốc đảo nhiệt đới" nhiều tầng xanh. Tầng cao có hàng cây giáng hương, dầu rái; tầng trung điểm xuyết sắc hồng tường vi, chuông vàng; tầng thấp là thảm xanh hoa lài tây, thiên điểu, bạch ngọc trinh...

Theo đại diện chủ đầu tư, sự kết hợp giữa công nghiệp, cảng biển và hạ tầng liên vùng đưa Phú Mỹ thành trung tâm giao thương quốc tế, đồng thời thu hút cộng đồng chuyên gia và dòng vốn FDI. Trong bối cảnh này, Salacia Villas được phát triển như không gian sống nghỉ dưỡng tại nhà, kết hợp tiện ích đô thị hiện đại với sự riêng tư. Dự án hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm nơi an cư lâu dài, đồng thời quan tâm đến giá trị đầu tư trong dài hạn.

Về hàng không, sân bay quốc tế Long Thành cách dự án khoảng 35 phút di chuyển, dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn 1 năm 2026, tạo điều kiện kết nối hàng không quốc tế cho khu vực. Bên cạnh đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, lớn nhất Việt Nam và nằm trong nhóm 19 cảng lớn nhất toàn cầu, chỉ cách dự án 15 phút, giúp Phú Mỹ trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng.

Về đường bộ, Salacia Villas kết nối trực tiếp đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Dầu Giây, Long Thành - Hồ Tràm và quốc lộ 51. Từ đây, cư dân di chuyển đến TP HCM trong khoảng 60-70 phút, thuận lợi đến Hồ Tràm, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án tọa lạc tại trung tâm Phú Mỹ (nay là phường Tân Thành, TP HCM mở rộng), nơi giao thoa ba trục hạ tầng liên vùng chiến lược của miền Nam. Vị trí này tạo mạng lưới kết nối từ đường bộ, hàng không đến đường thủy, đồng thời mở ra lợi thế di chuyển linh hoạt và tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản.

Chuỗi tiện ích của Salacia Villas được thiết kế cho gia đình đa thế hệ, mỗi nhóm cư dân đều có không gian riêng để tận hưởng. Trẻ nhỏ có thể khám phá vườn học thiên nhiên, khu vui chơi ngoài trời và sân vận động sáng tạo. Người lớn tuổi tìm sự yên tĩnh tại vườn thiền, sân yoga, lối dạo bộ với tay vịn và ghế nghỉ. Người trẻ rèn luyện thể chất ở phòng gym, spa, sân pickleball, sân bóng rổ, khu thể thao đa năng hoặc chạy bộ giữa thiên nhiên.

Đặc biệt, "Tổ hợp phong cách sống" mang đến loạt tiện ích hiện đại như: spa, gym, yoga, co-working space (không gian làm việc chung), trung tâm trò chơi, nhà hàng và khu BBQ ngoài trời. Tổ hợp này là nơi cư dân kết nối, tái tạo năng lượng và tận hưởng nhịp sống đô thị hiện đại.

Giữa mảng xanh rộng lớn, các dãy biệt thự sang trọng được xây dựng thành bốn dòng sản phẩm. Town Villa (227,61 m2) tối ưu công năng, phù hợp với gia đình trẻ và chuyên gia. Deluxe Villa (272,2-298 m2) cân bằng giữa riêng tư và kết nối, đồng thời có lợi thế kinh doanh nhờ vị trí gần công viên và trục đường chính.

Garden Villa (225,61-324,28 m2) là biệt thự vườn song lập, ôm trọn khoảng xanh nội khu, thích hợp cho gia đình đa thế hệ. Grand Villa (469,3-520,7 m2) mang phong cách sang trọng, biệt lập và tầm nhìn rộng mở. (Các diện tích trên là tổng diện tích sàn xây dựng).

Chủ đầu tư cho biết, tất cả biệt thự được thiết kế theo phong cách Neo-Classic, với đường nét tinh tế, gam màu trung tính, đón ánh sáng và gió trời. Sự kết hợp này tạo nên không gian sống thư thái, gắn kết hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Salacia Villas được phát triển bởi VinaLiving, hướng tới chuẩn mực sống mới giữa thương cảng quốc tế. Tại đây, cư dân vừa có thể tận hưởng tiện nghi hiện đại, vừa duy trì sự gắn bó với thiên nhiên và cộng đồng.

VinaLiving là thành viên của Tập đoàn VinaCapital, hoạt động với triết lý "Resort Lifestyle" - "kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà", áp dụng cho các đô thị ven biển và khu dân cư cao cấp. Thương hiệu này ra đời năm 2010, kế thừa nền tảng từ VinaLand, một trong những quỹ bất động sản lớn nhất Việt Nam từng niêm yết tại thị trường chứng khoán London, với hơn 60 dự án trên cả nước.

VinaLiving thể hiện dấu ấn qua nhiều không gian sống kết hợp tiện nghi và giá trị tinh thần. Kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng, cùng khả năng nắm bắt nhu cầu của khách hàng cao cấp, giúp doanh nghiệp triển khai nhiều dự án nổi bật như: Hoiana, Fusion Resort & Villas Da Nang, Da Nang Beach Resort, The Ocean Resort Quy Nhon, The Grand Ho Tram hay The Nine South Estates.

Theo VinaLiving, Salacia Villas tiếp nối thành công của đơn vị, phát triển sản phẩm hướng tới thế hệ cư dân toàn cầu. Dự án chú trọng tạo ra không gian sống tinh tế, bền vững, nuôi dưỡng sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng.

Nhiều chuyên gia đánh giá, Salacia Villas tọa lạc tại trung tâm tăng trưởng của Phú Mỹ, có lợi thế về không gian sống nghỉ dưỡng, mang đến cơ hội đầu tư.

Hiện khu vực có hơn 15.000 chuyên gia làm việc tại 10 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp. Song, nguồn cung nhà ở cao cấp còn hạn chế, các dự án căn hộ hiện hữu đã đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%, với lợi suất cho thuê 7,6% mỗi năm - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Trước đây, Phú Mỹ được biết đến chủ yếu như đô thị công nghiệp, sau khi sáp nhập vào TP HCM mở rộng và hưởng lợi từ hạ tầng chiến lược, diện mạo địa phương đã thay đổi rõ rệt. Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, mở ra cơ hội cho những dự án đón đầu xu hướng.

Đại diện VinaLiving cho biết, Salacia Villas góp phần lấp đầy khoảng trống về nhà ở cao cấp. Dự án cung cấp biệt thự có pháp lý minh bạch, sổ hồng từng lô, đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác cho thuê. Vị trí chiến lược, quy hoạch chỉn chu và không gian sống đồng bộ tạo nên lợi ích kép: gia tăng giá trị tài sản theo hạ tầng phát triển và nguồn thu ổn định từ cho thuê.

Trong bối cảnh Phú Mỹ chuyển mình thành trung tâm cảng biển quốc tế, Salacia Villas trở thành lựa chọn cho cả đầu tư và an cư. Đây là tài sản có thể gắn liền với giá trị sống bền vững, đồng thời phù hợp với những cư dân tìm kiếm sự cân bằng và ổn định lâu dài.