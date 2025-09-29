Không gian sống, làm việc, giải trí bên sông Đồng Nai

Đón cú hích từ sân bay Long Thành, Izumi Canaria hướng tới cộng đồng chuyên gia với mô hình sống, làm việc, giải trí bên sông Đồng Nai, cùng không gian xanh và tiện ích đồng bộ.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 1 nửa đầu năm 2026, tạo ra cú hích cho các khu vực lân cận. Trong bối cảnh đó, Izumi Canaria - phân khu của đô thị tích hợp Izumi City sở hữu nhiều lợi thế khi nằm trên hành lang kinh tế kết nối TP HCM và sân bay Long Thành.

Izumi Canaria mang quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án đáp ứng nhu cầu từ an cư, học tập đến giải trí với hệ thống trung tâm thương mại, văn phòng, trường học quốc tế cùng chuỗi tiện ích hiện đại.

Izumi City là đô thị tích hợp ven sông Đồng Nai. Ảnh: Nam Long

Dự án hướng tới nhóm chuyên gia, kỹ sư, nhân sự lĩnh vực hàng không, logistics và các gia đình trẻ làm việc tại Đồng Nai, TP HCM nhờ môi trường sống ổn định, tiện ích cơ bản trong bán kính đi bộ, cùng hệ thống giao thông thuận tiện.

Tại Izumi Canaria, cộng đồng cư dân đa dạng đang hình thành, từ những doanh nhân, chuyên gia toàn cầu đến các gia đình trẻ thành đạt. Nhóm này tìm kiếm phong cách sống hài hòa giữa yếu tố thiên nhiên và tiện nghi, nơi nhịp sống hiện đại không tách rời không gian xanh và sự riêng tư.

Các tuyến đường nội khu tại dự án được quy hoạch bài bản. Ảnh: Nam Long

Anh Nguyễn Minh Quân, kỹ sư hàng không, cho biết Izumi Canaria có vị trí thuận tiện, chỉ mất 15 phút tới sân bay Long Thành. Nhưng điều anh tâm đắc nhất là không gian sống xanh, thiên nhiên sông nước và hệ tiện ích tại dự án.

"Làm việc trong ngành vận tải quốc tế, tôi cần một nơi ở gần sân bay, nhưng cũng phải đảm bảo môi trường sống chất lượng cho gia đình. Izumi Canaria đáp ứng cả hai tiêu chí đó. Con tôi học tại trường quốc tế trong khu đô thị, còn tôi có thể làm việc ngay gần nhà", chị Trần Hồ Như Mai, CEO một doanh nghiệp logistics có trụ sở tại Đồng Nai chia sẻ.

Hiện, dự án đã vận hành các tiện ích nội khu như công viên ven sông, tổ hợp thể thao, e-coffee và khu sinh hoạt cộng đồng...

Chủ đầu tư phát triển nhiều mảng xanh tại dự án. Ảnh: Nam Long

Bên cạnh những cư dân tương lai tìm kiếm nơi an cư lâu dài, dự án còn thu hút các nhà đầu tư. Theo đại diện Nam Long, ngoài tiềm năng tăng giá dài hạn từ loại hình bất động sản ven sông ngày càng khan hiếm do quỹ đất hạn chế, sức hút dự án còn được thúc đẩy bởi sự phát triển của hạ tầng khu Đông TP HCM như sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc và metro.

Loạt tiện ích kết nối cộng đồng cư dân tại khu đô thị. Ảnh: Nam Long

Đại diện Nam Long cho biết, phân khu Izumi Canaria ghi nhận lượng khách hàng quan tâm đến từ TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, trong đó có các gia đình muốn chuyển từ căn hộ sang nhà ở thấp tầng để có không gian sinh hoạt rộng hơn. Đại diện đơn vị phát triển cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tiện ích và hạ tầng nội khu theo tiến độ nhằm đảm bảo không gian sống của cư dân.

Song Anh