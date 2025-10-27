Không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng trải dài 600 m bên bờ biển

Lâm ĐồngMô hình nhà ở kết hợp resort cùng tiện ích tiêu chuẩn quốc tế tại Costamigo hướng tới không gian sống gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn tiện nghi.

Costamigo theo đuổi mô hình "home resort" tại vùng biển xã Tân Thành, Lâm Đồng (Phan Thiết cũ). Theo đó, ngôi nhà không chỉ là chỗ trú chân mà còn là không gian nghỉ dưỡng riêng tư. Trên thế giới, những dự án mang phong cách này thường tọa lạc ven biển, bên sông hoặc hồ, bao quanh bởi mảng xanh rộng mở và hệ tiện ích chuẩn resort.

Trải dài 600 m bên bờ biển, dự án quy hoạch gồm biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng. Thiết kế ưu tiên tầm nhìn thoáng, đón gió và ánh sáng tự nhiên; các khoảng đệm xanh và mặt nước được bố trí nhằm tăng trải nghiệm gần gũi với cảnh quan.

Phối cảnh dự án Costamigo theo mô hình home resort, kết hợp không gian sống và nghỉ dưỡng. Ảnh: Eras Land

Kiến trúc biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải, sử dụng tông màu tự nhiên, vật liệu thân thiện môi trường, tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió biển, đồng thời chú trọng sự chuyển tiếp giữa trong nhà và ngoài trời. Các biệt thự dù hướng biển hay hướng vườn đều được thiết kế mở ra tầm nhìn khoáng đạt, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Dự án được vận hành bởi Best Western Premier, thương hiệu khách sạn quốc tế với hơn 4.300 cơ sở toàn cầu. Sự tham gia của đơn vị này được kỳ vọng nâng cao chuẩn mực dịch vụ và đảm bảo giá trị đầu tư lâu dài.

Phối cảnh bể bơi tại biệt thự. Ảnh: Eras Land

Hệ tiện ích được xây dựng để đáp ứng nhu cầu thư giãn và chăm sóc sức khỏe hàng ngày của cư dân. Cư dân có thể trải nghiệm Lazurity Spa lấy cảm hứng từ liệu pháp phương Đông, phòng tập Costa Gym & Fitness, hay thưởng thức ẩm thực tại Amigo Restaurant và Beach Catering & Event.

Tâm điểm của dự án là Lagoon Pool - hồ bơi trung tâm phản chiếu ánh sáng tự nhiên và khu vực sảnh ngắm hoàng hôn Moonlight Pavilion.

Phối cảnh nhà hàng Amigo tại dự án. Ảnh: Eras Land

Các hoạt động văn hóa, ẩm thực địa phương dự kiến được lồng ghép nhằm tăng trải nghiệm và nhận diện bản sắc vùng biển. Theo đó, cư dân có thể sinh hoạt thường nhật, đồng thời tiếp cận các dịch vụ thư giãn mà không cần di chuyển xa.

Lagoon Pool - hồ bơi trung tâm tại Costamigo. Ảnh: Eras Land

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Costamigo định hướng là môi trường ở kết hợp nghỉ dưỡng, khai thác lợi thế tự nhiên của khu vực ven biển và hệ thống dịch vụ vận hành chuyên nghiệp. Dự án kỳ vọng góp phần mở rộng nguồn cung sản phẩm "home resort" trên thị trường, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm không gian sống gần thiên nhiên của nhóm khách hàng đô thị.

Song Anh