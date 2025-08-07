Không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng, đầu tư tại Sun Elite City

Quảng NinhNằm tại trung tâm Bãi Cháy, quần thể Sun Elite City do Sun Group phát triển được kỳ vọng góp phần tạo nên đô thị biển hiện đại, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, đầu tư.

Theo Sun Property (thành viên của Sun Group), trước đây, Bãi Cháy chủ yếu phục vụ lưu trú ngắn hạn, thiếu hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh. Gần đây, khu vực này đã có sự chuyển mình với loạt công trình như Sun World Ha Long, bãi biển Bãi Cháy, cảng tàu khách quốc tế, khu nghỉ dưỡng Oakwood, quảng trường Sun Carnival... do Sun Group đầu tư.

Sự xuất hiện của Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng quy mô 324 ha được xem là bước tiếp theo trong chiến lược nâng tầm hạ tầng du lịch tại đây của "ông lớn" bất động sản. Dự án sở hữu vị trí trung tâm, kết nối thuận tiện qua các tuyến đường huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, đường bao biển Kỳ Quan và sân bay Vân Đồn. Dự án cũng sở hữu cảng tàu quốc tế, thuận lợi cho việc giao thương đường biển.

Phối cảnh quần thể Sun Elite City tại vị trí trung tâm Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ảnh: Sun Property

Cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến trọng yếu như Cát Bà, Vân Đồn hay khu hành chính Hòn Gai trong thời gian ngắn, đồng thời hưởng trọn tiện ích nằm trong hệ sinh thái của Sun Elite City. Vị trí của dự án còn nằm trên địa thế phong thủy "tựa sơn - hướng hải", ôm trọn vịnh Hạ Long với 1.969 hòn đảo lớn nhỏ - di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Bãi Cháy là điểm sáng du lịch có thương hiệu từ nhiều năm. "Nhờ hạ tầng kết nối thuận tiện, thời gian di chuyển từ Bãi Cháy về Hà Nội chỉ còn 1/3 so với trước đây, thu hút du khách tới Bãi Cháy vào nhiều thời điểm trong năm", ông Thanh nói.

Được quy hoạch theo mô hình đô thị biển tích hợp, Sun Elite City gồm nhiều phân khu chức năng như căn hộ cao tầng, khu nghỉ dưỡng, phố thương mại - ẩm thực - giải trí, công viên và quảng trường. Nổi bật là tổ hợp căn hộ Sun Centro Town nằm sát biển Bãi Cháy. Thiết kế lấy cảm hứng từ các hòn đảo trên vịnh Hạ Long, kết hợp giữa phong cách Á Đông và kiến trúc hiện đại.

Phối cảnh tổ hợp Sun Centro Town quy mô 2.900 căn hộ ngay sát bờ biển Bãi Cháy. Ảnh: Sun Property

Các căn hộ tại đây được thiết kế tối ưu đón nắng, gió tự nhiên, phù hợp để ở hoặc khai thác lưu trú. Sản phẩm bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ đồ điện tử), tích hợp công nghệ như khóa thông minh, kiểm soát ra vào bằng mã QR. Theo Sun Group, đây là loại hình được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường ưu tiên sản phẩm đa năng, vừa ở vừa khai thác cho thuê.

Dự án cũng sở hữu hệ tiện ích nội khu đồng bộ như bể bơi bốn mùa, phòng gym - spa, lounge, nhà hàng rooftop, cùng các không gian công cộng tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, tuyến phố thương mại, chợ đêm VUI-Fest và quảng trường Sun Carnival với các hoạt động định kỳ vào cuối tuần được kỳ vọng tạo sức hút cho cả cư dân lẫn du khách.

Màn pháo hoa tại sự kiện "Tỏa sáng Vịnh kỳ quan" dự kiến kéo dài đến hết 2/9. Ảnh: Ánh Dương

Sun Elite City được kỳ vọng đóng vai trò động lực kinh tế mới cho Bãi Cháy. Dự án không chỉ bổ sung nguồn cung sản phẩm bất động sản có chất lượng mà còn tạo ra việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, lưu trú, thương mại.

Dự án cũng góp phần tái cấu trúc không gian đô thị Bãi Cháy theo hướng hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Quảng Ninh trong mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tổ hợp căn hộ Sun Centro Town thuộc đại đô thị Sun Elite City thu hút đông đảo nhà đầu tư tại sự kiện ra mắt hôm 3/8. Ảnh: Ánh Dương

Sản phẩm bất động sản tại Sun Elite City được định hướng linh hoạt trong khai thác: từ lưu trú ngắn hạn, thương mại - dịch vụ đến cho thuê dài hạn. Theo chủ đầu tư, với vị trí tiếp giáp bến du thuyền và cảng tàu quốc tế, các sản phẩm tại đây không quá phụ thuộc mùa vụ như nhiều loại hình nghỉ dưỡng truyền thống, nhờ đó, dòng tiền khai thác có thể duy trì ổn định.

Với quy hoạch bài bản, hệ sinh thái đa chức năng và khả năng vận hành linh hoạt, Sun Elite City được xem là một trong những yếu tố nền tảng góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển cho khu vực Bãi Cháy.

Song Anh