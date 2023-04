Không gian sống hiện đại tại khu căn hộ Westgate vừa bàn giao

Tại Westgate, chủ đầu tư bố trí hai tầng hầm để xe có diện tích rộng rãi, thông các tòa tháp, đáp ứng nhu cầu để xe của hàng nghìn cư dân.

An Gia hợp tác với Công ty Tokyu PM Việt Nam (công ty trực thuộc Tập đoàn Tokyu Nhật Bản) trang bị tại dự án hệ thống quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Tokyu triển khai vận hành dịch vụ toàn diện từ an ninh, chăm sóc khách hàng đến sửa chữa, bảo trì, phòng cháy chữa cháy... Các dịch vụ này được chỉ đạo và quản lý trực tiếp từ các chuyên gia Nhật Bản, phối hợp với các quản lý cấp cao người Việt có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu thị trường.