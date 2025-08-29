Không gian sống gắn kết thiên nhiên tại Blanca City

Blanca City có vị trí ven biển, khí hậu ôn hòa, hệ tiện ích hiện đại đồng bộ, kiến tạo không gian sống thư thái kết nối hài hòa với thiên nhiên.

Dự án có diện tích 96,6 ha, gắn liền với công viên nước quy mô lớn của hệ thống Sun World, tạo trải nghiệm sống tiện nghi giữa đô thị biển Vũng Tàu. Tại phân khu Casa, những căn townhouse và villa mang đến phong cách sống thời thượng, đồng thời có giá trị đầu tư dài hạn nhờ vị trí nằm ngay cửa ngõ biển kết nối với TP HCM.

Theo chuyên trang Country Living, môi trường sống ven biển mang lại nhiều lợi ích tích cực như không khí trong lành, tiếng sóng dịu êm giúp cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng và tăng cường vận động thể chất nhờ gần gũi với thiên nhiên. Nghiên cứu từ Đại học Carleton (Canada) cũng cho thấy các âm thanh có nhịp điệu hài hòa và cường độ ổn định như tiếng sóng biển, tiếng mưa hay nước chảy giúp não bộ thư giãn, từ đó hỗ trợ giấc ngủ sâu và giảm áp lực tâm lý.

Thừa hưởng vị trí ngay cạnh biển Bãi Sau, một trong những bãi biển đẹp nhất miền Nam cùng khí hậu ôn hòa quanh năm của Vũng Tàu, phân khu Casa được phát triển như "ốc đảo nghỉ dưỡng" giữa lòng Blanca City. Mỗi căn nhà được thiết kế để tối ưu hóa kết nối với thiên nhiên, đồng thời tích hợp hệ tiện ích đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu sống hiện đại.

Chủ đầu tư hướng đến việc kiến tạo môi trường sống bền vững, nơi thiên nhiên góp phần nuôi dưỡng tinh thần. Kiến trúc và tiện ích tại đây giúp chất lượng sống của cộng đồng cư dân mới.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, các dãy nhà phố tại phân khu Casa được thiết kế bởi Aedas - một trong những đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới. Phân khu lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế, hiện đại, các dãy phố khoác lên mình sắc trắng, kết hợp gam đỏ terracotta, tạo nên tổng thể hài hòa, thẩm mỹ. Với hơn 200 mẫu thiết kế khác biệt, mỗi căn nhà được xem như tác phẩm độc bản, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân và tinh thần nghệ thuật.

Theo chia sẻ từ kiến trúc sư trưởng dự án, sự đa dạng trong thiết kế vừa góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ tổng thể, vừa kể lại câu chuyện văn hóa và lịch sử giao thương đặc trưng của Vũng Tàu. Câu chuyện văn hóa, giao thương được xem là sợi dây kết nối xuyên suốt trong định hướng phát triển của phân khu Casa.

"Trên nền tảng đó, phong cách kiến trúc tại Casa hài hòa giữa các yếu tố hiện đại và bản sắc vùng miền. Những ngôi nhà trắng mang âm hưởng kiến trúc Iberia được thêm các chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Nam Bộ và miền Tây sông nước", đại diện đơn vị thiết kế nhấn mạnh.

Phân khu Casa có thiết kế mái ngói sắc nét, ban công uốn lượn, mặt ngoài được phủ từ 5 đến 7 lớp sơn cao cấp giúp công trình duy trì vẻ đẹp bền vững. Công trình cũng đồng thời chống chịu tốt với điều kiện khí hậu ven biển.

Hệ thống cửa sổ và ban công được bố trí hợp lý để đón nhận ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo luồng không khí lưu thông, giúp không gian trong nhà thoáng đãng, mát mẻ.

Điểm nhấn của dự án là mỗi căn nhà phố tại đây cao từ 3 đến 4 tầng, đều được tích hợp tầng hầm đa năng. Không gian mở ra nhiều lựa chọn sử dụng linh hoạt, từ phòng làm việc riêng, khu nghỉ ngơi đến không gian giải trí cho gia đình. Qua từng chi tiết, chủ đầu tư Sun Group mong muốn thể hiện định hướng phát triển dài hạn, đề cao giá trị bền vững, tính nghệ thuật và sự thích nghi với nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân hiện đại.

Từ không gian sống riêng tư, cư dân Casa dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích phong phú chỉ vài bước chân. Xen giữa các dãy nhà là hệ thống 8 công viên cảnh quan, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông. Những mảng xanh được bố trí uốn lượn, kết hợp tiểu cảnh, góp phần tái hiện vẻ đẹp của biển cả trong đời sống hàng ngày.

Tại dự án có đại lộ Hoa, tuyến đường mang phong cách giao thoa giữa kiến trúc Việt, Pháp và Bồ Đào Nha. Tuyến đường này sẽ là nơi tổ chức các sự kiện cộng đồng, lễ hội ngoài trời và hoạt động nghệ thuật đường phố, tạo không gian sinh hoạt văn hóa đặc sắc cho cư dân, du khách.

Ngay trung tâm Blanca City là công viên nước Sun World quy mô 15 ha, tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng sôi động. Công viên này quy tụ 20 trò chơi hiện đại, nhiều trò chơi lập kỷ lục trong hệ thống Sun World và lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á.

Phân khu Casa còn được thụ hưởng lợi thế vị trí khi nằm liền kề các tòa tháp cao tầng Blanca và Beacon. Nơi đây quy tụ chuỗi khách sạn do thương hiệu quốc tế vận hành, mang đến dịch vụ lưu trú đạt chuẩn 5 sao. Bên cạnh đó, tại đây cũng hội tụ hệ thống mua sắm, ẩm thực, giải trí hiện đại.

Hệ sinh thái tiện ích còn bao gồm trường học liên cấp, công trình y tế chất lượng cao, trung tâm văn hóa - thể thao, bãi biển riêng và khu vực đỗ xe tập trung. Tất cả tiện ích được quy hoạch liền mạch nhằm phục vụ đầy đủ nhu cầu sống, học tập và nghỉ dưỡng cho cộng đồng cư dân tại Blanca City.

Theo đại diện chủ đầu tư, tọa lạc tại vị trí trung tâm, hệ tiện ích toàn diện và nền tảng pháp lý minh bạch, dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự Casa tại Blanca City đang thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng và nhà đầu tư. Nhiều người lựa chọn Casa như giải pháp tích sản dài hạn, đồng thời xem đây là nơi đáp ứng nhu cầu sống chất lượng trong môi trường đô thị ven biển hiện đại.

Không ít khách hàng đã đưa ra quyết định và chia sẻ trải nghiệm của mình với sự hài lòng. Bà Minh Thu, nhà đầu tư đến từ phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết hiếm có dự án nào gần biển mà lại hội đủ các yếu tố như Casa. Không gian sống tại đây đẹp, tiện ích đồng bộ, pháp lý rõ ràng.

"Mua để ở hoặc để lại cho con cháu đều hợp lý, vì giá trị tài sản này sẽ ngày càng gia tăng theo thời gian", bà Thu nói.

Nhờ các trục giao thông liên kết, Blanca City nói chung và phân khu Casa nói riêng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dòng khách quốc tế và cư dân liên vùng. Với lợi thế hạ tầng, cư dân Casa có thể khởi đầu ngày mới tại phố thị sôi động và kết thúc trong không gian ven biển thư thái.

Với tọa độ trung tâm đắt giá của đô thị biển Blanca City trên tuyến đường 3 tháng 2, cư dân Casa có thể kết nối nhanh chóng đến khu trung tâm TP.HCM. Trong tương lai gần, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành cùng tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu đồng loạt vận hành, khoảng cách tới các điểm đến phía Nam ngày càng rút gọn ngoạn mục, cánh cửa đón du khách quốc tế về Blanca City sẽ ngày càng rộng mở. Điều đó đồng nghĩa với việc, cư dân Casa có thể bắt đầu ngày mới ở phố thị nhộn nhịp, khép lại buổi chiều trong làn gió biển mát lành - đặc quyền sống mà ít nơi nào có được.

