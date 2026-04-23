Không gian sống gắn hoạt động giải trí tăng sức hút cho Van Phuc City

Chuỗi sự kiện giải trí, âm nhạc diễn ra thường xuyên đang định hình nhịp sống tại Van Phuc City, đồng thời góp phần gia tăng sức hút và giá trị bất động sản khu vực.

Khi thông tin lễ hội âm nhạc điện tử Ravolution Music Festival 2026 kỷ niệm 10 năm, dự kiến diễn ra ngày 13/6 tại Van Phuc City với sự góp mặt của DJ Armin van Buuren được công bố, anh Đức Minh (27 tuổi) không còn bận tâm đến việc di chuyển như trước.

Sống tại Van Phuc City - nơi tổ chức sự kiện, anh cho biết việc tham gia đêm nhạc trở nên thuận tiện hơn. "Trước đây mỗi lần đi xem show tôi đều phải tính lộ trình đi, về. Còn với các sự kiện diễn ra tại đây, tôi có thể ở lại đến cuối rồi đi bộ về nhà", anh Minh nói.

Concert Em xinh say hi ngày 13/9/2025 được tổ chức tại Van Phuc City. Ảnh: Em xinh say hi

Tại Van Phuc City, các chương trình âm nhạc, lễ hội và hoạt động văn hóa diễn ra liên tục trong thời gian qua, thu hút lượng lớn người tham gia. Nhiều đại nhạc hội như Anh trai say hi, Em xinh say hi, The next live concert đón hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm diễn.

Bên cạnh đó, khu đô thị cũng là nơi diễn ra các sự kiện quốc tế như K-Pop Super Concert, Tokyo Girl Collection hay Ravolution Music Festival..., góp phần thu hút nghệ sĩ và khán giả từ nhiều nơi trên thế giới.

Là người quan tâm đến các sự kiện âm nhạc lớn, Mai Lan (nhân viên văn phòng) sống tại khu vực trung tâm TP HCM cho biết việc tham gia thường đi kèm bất tiện. "Có hôm chương trình kết thúc muộn, việc di chuyển về khá vất vả, nhất là cuối tuần. Nếu đi đông người thì càng khó đặt xe", chị nói. Vì vậy, không phải sự kiện nào chị cũng có thể đi.

Gần đây, khi tham gia một concert tổ chức tại Van Phuc City, chị thuê căn hộ ngắn hạn trong khu đô thị để lưu trú và nhận thấy sự khác biệt. "Ở lại trong khu đô thị, tôi có thể tham gia trọn vẹn sự kiện mà không phải tính toán chuyện di chuyển. Đặc biệt ở đây có rất nhiều cửa hàng ăn uống của nhiều thương hiệu nổi tiếng ngay kế bên khu vực sự kiện", chị chia sẻ.

Đại nhạc hội Anh trai say hi ngày 21/3/2025 diễn ra tại Van Phuc City. Ảnh: Anh trai say hi

Không chỉ tập trung vào các chương trình quy mô lớn, hoạt động giải trí tại đây còn được duy trì xuyên suốt trong năm với các sự kiện định kỳ như nhạc nước nghệ thuật, countdown pháo hoa, lễ hội ánh sáng, các giải chạy, ra mắt sản phẩm hay trưng bày siêu xe...

Lễ hội hoa mỗi cuối năm là sự kiện thường niên quy mô lớn với các concept mới, thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Hàng trăm nghìn bông hoa, gian hàng ẩm thực ba miền với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đưa Van Phuc Ctiy thành một trong những điểm check-in được ưa chuộng dịp cuối năm tại TP HCM.

Song song, Van Phuc City còn là địa điểm của nhiều giải chạy nhờ hạ tầng không gian xanh ven sông Sài Gòn và đường chạy bộ đạt chuẩn quốc tế như Vietnam Ultra Run - Beyond Limits, Run to Heart, Pet'Spees, Tiền Phong Half Marathon...

Mỗi sự kiện tổ chức thu hút hàng chục nghìn khán giả. Ảnh: Em xinh say hi

Tại một số khu đô thị quy mô lớn, các hoạt động giải trí được tổ chức thường xuyên hơn thay vì chỉ tập trung vào dịp cao điểm, qua đó mang lại thêm lựa chọn trải nghiệm cho cư dân. Ở góc độ thị trường, các sự kiện quy mô lớn cũng tạo ra lượng khách lớn đổ về khu vực. Mỗi chương trình thu hút hàng chục nghìn người tham dự, kéo theo nhu cầu dịch vụ và thương mại.

Khi lượng khách duy trì ổn định, khả năng khai thác kinh doanh tại khu đô thị được cải thiện, từ đó tác động đến giá trị bất động sản. Các chuyên gia cho rằng, đây là yếu tố khác biệt so với các dự án thiếu hạ tầng tiện ích đồng bộ.

Sự kiện thời trang tổ chức tại bến du thuyền Marina Royal trong khu đô thị Van Phuc City. Ảnh: Vietnam International Sea Fashion Festival

Theo đại diện đơn vị phát triển Van Phuc Group, Van Phuc City có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến của các sự kiện âm nhạc lớn. Khu đô thị có quỹ đất rộng với quy hoạch không gian bài bản. Những khu vực như quảng trường trung tâm, trục cảnh quan ven sông hay bến du thuyền trong khu đô thị cho phép thiết lập sân khấu ngoài trời, khu khán giả và các phân khu dịch vụ với quy mô lớn. Việc tách lớp không gian tại Van Phuc City cũng giúp phân luồng đám đông, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ - yếu tố quan trọng với các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người.

Bên cạnh đó, vị trí của Van Phuc City trên trục quốc lộ 13 cho phép người tham gia tiếp cận từ nhiều hướng, giảm áp lực giao thông vào một điểm. Khu đô thị cách quận 1, 3 cũ và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10 phút giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Với cư dân Van Phuc City, các hoạt động giải trí diễn ra thường xuyên tại nội khu mang lại thêm trải nghiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, các sự kiện này thu hút người dân và khách tham gia, góp phần duy trì lượng khách và tác động đến giá trị bất động sản khu vực.

Song Anh