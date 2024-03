Không gian sống đẳng cấp tại dự án The Gloria By Silk Path

Không gian sống đẳng cấp, nội thất cao cấp, nâng cao trải nghiệm cá nhân, dịch vụ quản lý vận hành 5 sao, đạt chuẩn quốc tế… là những lợi thế tại dự án.

Khu căn hộ Gloria By Silk Path tọa lạc tại quận Đống Đa - một trong 4 quận nội đô Hà Nội. Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, dự án còn được quản lý, vận hành bởi Silk Path - đơn vị đang quản lý vận hành chuỗi khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng tại các điểm đến di sản nổi tiếng ở Sa Pa, Hà Nội và Huế.

"Bằng uy tín, kinh nghiệm và sức sáng tạo, chúng tôi tự tin tạo nên những trải nghiệm khác biệt trên hành trình kết nối cộng đồng cư dân The Gloria By Silk Path đến với những giá trị văn hóa sống động của Việt Nam, cũng như cảm nhận được sự sang trọng, đẳng cấp thông qua các dịch vụ khách sạn 5 sao độc đáo", đại diện Silk Path chia sẻ trong lễ ký kết với chủ đầu tư dự án vừa qua.

Đại diện Silk Path Hotels & Resorts phát biểu tại buổi Lễ ký kết Đối tác chiến lược. Ảnh: Grand M

Theo đó, Silk Path đảm bảo hoạt động quản lý vận hành, gìn giữ tài sản, bảo trì hệ thống, đảm bảo an ninh, vệ sinh và quản lý nguồn tài chính thu chi đảm bảo dự án luôn có đủ kinh phí bảo hành, bảo trì và cung cấp tiện ích cao cấp cho cộng đồng cư dân và phần hạ tầng chung. Đồng thời, đơn vị cam kết đem tới sự hài lòng cao cho cư dân, hình thành nên cộng đồng dân cư bền vững, nâng tầm giá trị dự án. Ngoài ra, yếu tố kết nối các thế hệ, tính gắn kết và giá trị hạnh phúc trong mỗi tổ ấm The Gloria By Silk Path cũng được đề cao.

Anh Bùi Nam, một khách hàng trẻ cho biết đang nhắm tới căn hộ The Gloria Silk Path do yêu thích thương hiệu đơn vị quản lý vận hành Silk Path. Từng trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn của đơn vị này, anh đánh giá cao tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp tại đây và mong mỏi được trải nghiệm chất lượng tương tự tại dự án nhà ở.

Căn hộ mẫu tại dự án được trang bị nội thất cao cấp. Ảnh: Grand M

Trước đó, Silk Path dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng dự án The Gloria. "Bản thân căn hộ cao cấp ở vị trí hiếm hoi đã là một giá trị. Và ở vị trí này, không thể làm giảm giá trị của đất vàng bằng những căn hộ không thực sự cao cấp, từ thiết kế, không gian sống tới môi trường, cộng đồng cư dân tinh hoa", đại diện Silk Path chia sẻ.

Các căn hộ ở dự án này đang được hoàn công. Bên ngoài tòa nhà được ốp bằng đá tự nhiên nhập khẩu từ Ấn Độ, đá ốp bên sảnh và thang máy là Marble tự nhiên nhập khẩu từ Italia, đem lại vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và tinh tế. Thang máy của tòa nhà được cung cấp bởi Otis - thương hiệu thang máy lâu đời, từng được lắp đặt tại tòa nhà cao nhất thế giới - Khalifa ở Dubai. Khóa vân tay được cung cấp bởi hãng Philips có chức năng nhận diện khuôn mặt, sàn gỗ nhập khẩu từ Đức, toàn bộ thiết bị vệ sinh trong căn hộ là sản phẩm phân khúc Premium của Kloher Mỹ. Hệ thống thiết bị điện đến từ thương hiệu Simon Tây Ban Nha, điều hòa Daikin Multi thế hệ mới.

Bên trong căn hộ mẫu The Gloria By Silk Path. Ảnh: Grand M

Một nhà đầu tư nhận xét, chủ đầu tư chứng minh độ "chịu chơi" khi đầu tư danh mục nội thất cao cấp tại dự án The Gloria By Silk Path. Cùng sự đồng hành của đơn vị quản lý vận hành Silk Path, dự án hứa hẹn bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cho thị trường bất động sản thủ đô, trong bối cảnh quỹ đất phát triển các dự án ở trung tâm đã cạn kiệt.

Hoài Phong