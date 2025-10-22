Không gian sống đa tiện ích tại nhà phố, biệt thự Casa

Phân khu Casa tại Blanca City thừa hưởng hệ sinh thái gồm công viên nước Sun World, trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi công viên chủ đề, mang đến môi trường sống đa tiện ích.

Theo đại diện chủ đầu tư, chỉ cách biển vài bước chân, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các điểm vui chơi, mua sắm, giải trí và thư giãn trong cùng không gian. Hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" - tất cả trong một, được xem là yếu tố giúp Blanca City trở thành tâm điểm an cư và đầu tư mới tại khu vực biển Bãi Sau.

Nằm ở vị trí trung tâm Blanca City, liền kề bãi tắm riêng gần 1 km, được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích giải trí, dịch vụ nội khu. Phân khu thấp tầng Casa có lợi thế cho cả nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh, với khả năng thu hút dòng khách ổn định quanh năm.

Nhà phố, biệt thự Casa thừa hưởng trọn vẹn tiện ích "all in one" của Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Tâm điểm là công viên nước Sun World Vũng Tàu rộng gần 15 ha, lấy cảm hứng từ văn hóa Nam Bộ, được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khu vực. Nơi đây hội tụ 20 trò chơi nước hấp dẫn, trong đó có đường trượt đua nước 10 làn, bể tạo sóng đôi gần 6.000 m2...

Bên cạnh đó, 8 công viên chủ đề Cá Ông được bố trí trải rộng khắp dự án, kết hợp với đại lộ hoa rực rỡ sắc màu, vừa mang đến không gian xanh thư giãn, vừa trở thành điểm nhấn cảnh quan. Hoàn thiện bức tranh tiện ích là trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất Việt Nam, "thiên đường" mua sắm, ẩm thực, giải trí.

Chủ đầu tư nhận định, bao quanh bởi hệ thống tiện ích trên, Casa có thể trở thành khu vực có tiềm năng khai thác lưu trú, dịch vụ và thương mại cao. Dòng khách du lịch ổn định quanh năm giúp gia tăng hiệu quả khai thác, giảm rủi ro mùa vụ và mang lại nguồn thu bền vững cho nhà đầu tư.

Công viên nước Sun World. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên cạnh lợi thế về vị trí, tiện ích, Casa còn có pháp lý sở hữu lâu dài. Phân khu được quy hoạch gồm bốn loại hình sản phẩm: nhà phố, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và grand villa. Mỗi căn đều có tầng hầm đa năng và 3-4 tầng nổi, đáp ứng linh hoạt nhu cầu ở, nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh dịch vụ.

Kiến trúc phân khu lấy cảm hứng từ phong cách Iberia kết hợp bản sắc Nam Bộ, tạo nên nét đặc trưng riêng. Thiết kế đề cao yếu tố cá nhân hóa, hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và phong cách sống của nhóm khách hàng hiện đại.

Sự phát triển của Casa cũng gắn liền với bối cảnh đô thị biển Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ. Với vai trò cửa ngõ kết nối TP HCM, địa phương ngày càng thu hút đội ngũ chuyên gia quốc tế và lực lượng lao động chất lượng cao đến làm việc tại các cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm thương mại tự do. Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, dòng khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế được dự báo sẽ tăng mạnh, góp phần mở rộng không gian phát triển cho khu vực.

Nhà phố, biệt thự Casa. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đại diện Sun Property nhận định, sự xuất hiện của tầng lớp cư dân tinh hoa đang góp phần hình thành cộng đồng sống chất lượng. Lực lượng này thúc đẩy nhu cầu đối với các dự án bất động sản cao cấp và tạo ra giá trị bền vững cho thị trường địa phương. Nằm ngay mặt tiền trục đường 3/2, vị trí trung tâm kết nối của Vũng Tàu, Blanca City hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ và khả năng kết nối liên vùng. Nhờ đó, dự án nhanh chóng trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư "Nam tiến".

Theo Sun Property, cư dân tại Blanca City là nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm sống và giá trị tinh thần. Mỗi tiện ích, không gian tại đây đều thể hiện phong cách và gu thẩm mỹ riêng. "Hàng ngàn lượt khách hàng tham gia chuỗi sự kiện giới thiệu Blanca City và phân khu thấp tầng Casa thời gian qua, cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển TP HCM đã chờ đợi những sản phẩm như vậy từ lâu", đại diện cho biết.

Cộng đồng cư dân và hệ sinh thái tiện ích nâng cao trải nghiệm sống. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Cộng đồng cư dân chia sẻ cùng tiêu chuẩn sống và kỳ vọng về chất lượng giúp dự án dễ dàng định vị ở phân khúc cao hơn. Yếu tố này được giới đầu tư và khách hàng thượng lưu đặc biệt quan tâm. Họ tìm kiếm môi trường sống đồng điệu, nơi mỗi ngôi nhà vừa là tổ ấm, vừa là tài sản mang lại giá trị bền vững.

Chủ đầu tư nhấn mạnh, cộng đồng cư dân tinh hoa tạo nên môi trường sống chất lượng, là yếu tố giúp gia tăng giá trị cho dự án. Với nhà phố và biệt thự Casa, lợi thế này càng được củng cố khi phân khu nằm trong hệ sinh thái Blanca City. Khu đô thị quy tụ đầy đủ tiện ích hiện đại gồm khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại, tổ hợp vui chơi giải trí và hạ tầng dịch vụ đồng bộ.

Theo đại diện Sun Group, trong bối cảnh quỹ đất ven biển Vũng Tàu ngày càng khan hiếm và du lịch đang phục hồi với nhiều tín hiệu tích cực, phân khu thấp tầng Casa được giới đầu tư đánh giá là khoản đầu tư giàu tiềm năng và giá trị bền vững.

Không gian sống đa tiện ích tại nhà phố, biệt thự Casa

Hoàng Đan