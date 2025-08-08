Không gian sống đa sắc tại cộng đồng 'Nhà tôi ở Masterise'

Chuỗi video phong cách sống do cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" thực hiện, ghi lại câu chuyện đời thường của cộng đồng cư dân cùng không gian sống thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.

Bên cạnh không gian sống đáp ứng nhu cầu, yếu tố cộng đồng và lối sống ngày càng được nhiều cư dân chú trọng. Chuỗi 15 video "Nhà tôi ở Masterise" giới thiệu hình ảnh cư dân tại Masteri West Heights và Masteri Waterfront (Hà Nội) qua góc nhìn gần gũi, đời thường.

Mỗi tập bắt đầu bằng tiếng gõ cửa và câu hỏi "Nhà đối với bạn là gì?", dẫn người xem khám phá tổ ấm được định hình từ gu thẩm mỹ, phong cách sống và triết lý tận hưởng cuộc sống của gia chủ.

Căn hộ của chị Nguyễn Xuân Khang, cư dân Masteri Waterfront (Ocean Park 1, Hà Nội). Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Xuân Khang, cư dân Masteri Waterfront, cho biết chị chọn khu Đông vì không gian sống tạo nền tảng cho sức khỏe, trí tuệ và sự phát triển lâu dài. Căn hộ của chị được thiết kế hiện đại, kết hợp cảnh quan phố biển của Ocean Park 1.

Tại Masteri West Heights, cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, cư dân đã nghỉ hưu- lựa chọn phong cách tối giản, gam màu trung tính, chú trọng sự yên tĩnh và lưu giữ kỷ niệm. "Ở đây, mỗi ngày bắt đầu và kết thúc trong bình yên", cô chia sẻ.

Điểm khác biệt của chuỗi video là khai thác câu chuyện qua đối thoại song song việc giới thiệu và khám phá vẻ đẹp nội thất. Khán giả được theo chân gia chủ khám phá không gian sống từ phòng khách, bếp ăn, ban công đến các vật dụng gắn với kỷ niệm, lựa chọn nội thất, màu sắc... qua đó thấy được dấu ấn cá nhân.

Căn hộ của cô Nguyễn Thị Hoàng Yến - Masteri West Heights (Smart City, Hà Nội). Ảnh: NVCC

Ngoài không gian sống, series còn phản ánh hệ tiện ích toàn diện: hồ bơi, lounge chìm, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, dịch vụ an ninh và vận hành. Cư dân Lê Hoàng đánh giá cao sự tiện nghi này. "Sau mỗi ngày làm việc, tôi đều muốn nhanh chóng về nhà để tận hưởng những phút giây thư giãn, giải trí và rèn luyện thể thao ngay trong chính khuôn viên nơi mình sống", anh Hoàng nói.

Chị Phương Anh đang sống tại Masteri Waterfront nhận xét cơ sở vật chất tại nơi ở sạch sẽ, mới. Thêm vào đó, hệ thống an ninh 24/7 mang lại cho chị sự yên tâm, nhất là những khi đi làm về muộn.

Một giải bơi được tổ chức cho cư dân nhí tại Masteri West Heights và Masteri Waterfront. Ảnh: Cộng đồng Nhà tôi ở Masterise

Cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" cho thấy sự khác biệt của một khu căn hộ không chỉ đến từ thiết kế, kiến trúc hay hệ tiện ích, mà nằm ở chính cộng đồng cư dân đa dạng, từ gia đình trẻ, nghệ sĩ, doanh nhân đến người cao tuổi. Chuỗi video không chỉ ghi lại không gian sống, mà còn khắc họa tinh thần cộng đồng đang định hình tiêu chuẩn sống mới.

Song Anh