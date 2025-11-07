Nhịp sống hiện đại thay đổi nhanh chóng, do đó kỳ vọng của người dân ngày càng đa dạng. Không gian sống tích hợp đa công năng vừa ở, vừa để khai thác kinh doanh, kết nối cộng đồng và an dưỡng - nghỉ ngơi trở thành lựa chọn phổ biến. Lối sống tích hợp, từ đó, trở thành xu hướng khi có sự chủ động, linh hoạt và tận dụng giá trị không gian, được nhiều đô thị Việt Nam và thế giới áp dụng.

Không gian sống tích hợp nơi cư dân có thể sinh hoạt, vui chơi, thư giãn. Ảnh: Gamuda Land

Trên bản đồ đô thị thế giới, nhiều tâm điểm phát triển mới đều có một điểm chung: sự tích hợp giữa sống - làm việc - giải trí (Live - Work - Play). Mô hình tích hợp tạo nên kiến trúc nền tảng tại những thành phố như Singapore, Tokyo, Melbourne hay Amsterdam. Tại Singapore, tổ hợp Marina One là ví dụ rõ nét. Khu phức hợp trên 400.000 m2 là nơi cư dân có thể sống tại tầng trên, làm việc ở tầng văn phòng và bước xuống tầng trệt là hệ sinh thái bán lẻ, dịch vụ, nhà hàng cũng như không gian công cộng xanh. Cùng triết lý đó, khu One-North - tiểu khu thuộc Queenstown, Singapore quy tụ không gian làm việc công nghệ cao vừa là nơi ở của hơn 50.000 cư dân, với các công viên liên hoàn, tuyến MRT tích hợp và mô hình nhà phố đa công năng. Rời châu Á, ở Amsterdam, mô hình "thành phố 15 phút" được áp dụng rất lâu, dựa trên nguyên lý mọi nhu cầu thiết yếu - từ học hành, làm việc, giải trí, chăm sóc sức khỏe, đều có thể tiếp cận trong vòng 15 phút đi bộ hoặc xe đạp. Theo báo cáo của OECD năm 2021, các mô hình đô thị tích hợp này giúp giảm thời gian di chuyển trung bình 20-40%, đồng thời tăng sự hài lòng của cư dân đối với không gian sống.

Mô hình đô thị với đầy đủ không gian sống, làm việc, giải trí, kết nối. Ảnh: Gamuda Land

Theo giới chuyên gia, không gian sống tích hợp - Integrative living, là kết quả của làn sóng đô thị hóa đồng thời phản ánh chuyển dịch trong tư duy sống. Khi thời gian trở nên hữu hạn, cư dân thành thị dần ưu tiên cấu trúc sống cho phép họ kết hợp nhiều hoạt động trong một môi trường: vừa vận hành công việc, chăm sóc gia đình, vừa giữ kết nối với cộng đồng. Còn theo các chuyên gia về quy hoạch, mô hình tích hợp không phải là hệ tiện ích Live - Work - Play đơn thuần, mà phải bố trí dựa trên tính toán, chú trọng đến cách con người tương tác với không gian sống. Tại đây, các chức năng ở, làm việc, giải trí, kinh doanh, thiết kế hòa quyện thành một kiến trúc sống tích hợp, cùng nhau vận hành. Intergratice Livung cũng không có khuôn mẫu mà linh hoạt, cho phép mỗi cá nhân chủ động định hình phong cách sống riêng, theo sở thích, nhu cầu.

Một tuyến phố thương mại tại Artisan Park. Ảnh: Gamuda Land

Xu hướng phát triển đô thị tích hợp gần đây liên tục được áp dụng tại Việt Nam. Đơn cử, tại khu trung tâm của thành phố mới Bình Dương (cũ), nay thuộc TP HCM, Artisan Park của Gamuda Land được phát triển như một phức hợp nhà phố thương mại đa chức năng. Dự án hướng đến nhóm cư dân có nhu cầu kết hợp giữa kinh doanh và sinh hoạt trong một không gian duy nhất, đồng thời ưu tiên kết nối cộng đồng và chất lượng sống xanh. Thay vì đặt riêng rẽ các không gian chức năng, mỗi căn nhà tại Artisan Park được thiết kế linh hoạt, với hai đến ba mặt tiền, mặt bằng mở và hệ thống cửa kính lớn cho phép kết hợp kinh doanh, sinh hoạt và làm việc tại cùng một địa điểm.

Không gian sống tại Artisan Park. Ảnh: Gamuda Land

Tầng trệt có thể khai thác linh hoạt cho các mô hình dịch vụ như F&B, bán lẻ, studio hoặc văn phòng nhỏ. Tầng trên là không gian sinh hoạt, được bố trí tách biệt, đảm bảo riêng tư và thông thoáng. Việc tổ chức không gian theo chiều đứng, kết hợp giữa công năng thương mại và nhà ở, cho phép gia chủ vận hành cuộc sống đa nhiệm - vừa kinh doanh, vừa sinh sống, vừa làm việc tại nhà. Quy hoạch có cấu trúc đặc biệt. Thay vì là một dãy nhà phố đơn lẻ, toàn bộ dự án được định hướng trở thành thương phố quy mô nhỏ, có khả năng vận hành độc lập như một tổ hợp giao thương - dịch vụ - cư trú. Mỗi dãy nhà kết nối với trục đại lộ trung tâm, hệ thống cảnh quan xanh và quảng trường mở, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sống động. Theo chủ đầu tư, sự sôi động này là nền tảng để hình thành hệ sinh thái giao thương bền vững.

Artisan Park đạt chuẩn công trình xanh EDGE. Ảnh: Gamuda Land

Bên cạnh yếu tố công năng, dự án tích hợp mảng xanh theo chiều đứng và chiều ngang: từ giàn cây treo, ban công phủ xanh đến vườn cảnh nhỏ xen kẽ giữa các cụm nhà. Thiết kế theo triết lý Biophilic tạo điều kiện đón nắng, thông gió tự nhiên, đóng vai trò như "hạ tầng cảm xúc" cho cư dân, giúp giảm căng thẳng và tăng chất lượng sống. Artisan Park còn đạt chứng nhận thiết kế công trình xanh Edge Advanced (cao cấp) từ Tổ chức Tài chính Thế giới IFC. Lấy cảm hứng từ kiến trúc bền vững , dự án đạt được nhiều thành tựu trong thiết kế như tiết kiệm năng lượng trung bình 70%, giảm thiểu 28% lượng nước tiêu thụ, cắt giảm 45% năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng... Đại diện Gamuda Land đánh giá, việc áp dụng thiết kế này mang lại lợi ích kinh tế dài hạn cho chủ sở hữu đồng thời thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với môi trường và cộng đồng.

Tiện ích ngoại khu Artisan Park. Ảnh: Gamuda Land

Dự án còn nằm trong bán kính gần của nhiều tiện ích như trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại và khu công nghiệp - hình thành một vòng tròn kết nối tiện ích, phù hợp với mô hình đô thị tích hợp. Mọi nhu cầu cơ bản của cư dân có thể giải quyết trong bán kính vài km, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển mỗi ngày. Thêm vào đó, đây là dự án hiếm hoi nằm trên mặt tiền ba đường lớn gồm Phạm Văn Đồng, Lê Hoàn và Võ Thị Sáu. Lợi thế vị trí giúp cư dân kết nối dễ dàng đến đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn để di chuyển đến trung tâm TP HCM và các đô thị lân cận đồng thời cách WTC Gateway khoảng 5 phút di chuyển. Dự án còn gần các tuyến giao thông huyết mạch trang triển khai như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP HCM - Chơn Thành và tuyến metro nối vào trung tâm thành phố. Sáp nhập vào TP HCM, khu vực này được dự báo sẽ trở thành cửa ngõ kết nối vùng công nghiệp phía Bắc thành phố với trung tâm dịch vụ phía Nam. Việc tiếp cận nhanh với mạng lưới giao thông liên vùng thuận lợi cho cư dân di chuyển đồng thời mở ra tiềm năng khai thác nhà phố cho các loại hình kinh doanh dịch vụ, văn phòng đại diện, cửa hàng đặc sản địa phương.

Không gian kết nối cộng đồng tại dự án. Ảnh: Gamuda Land

Chủ đầu tư cho biết, trên thực tế, nhiều dự án bất động sản thương mại hiện nay tập trung vào chức năng "ở" hoặc "bán", ít đơn vị phát triển mô hình nhà ở tích hợp vận hành đa nhiệm. Trong bối cảnh đó, Artisan Park được định vị là một giải pháp phù hợp với xu thế sống tích hợp, hướng đến nhóm cư dân năng động, có nhu cầu sử dụng tối ưu từng mét vuông không gian. "Cư dân có thể làm việc tại nhà, gặp gỡ khách hàng ở tầng dưới, thư giãn trong khoảng xanh liền kề, và nuôi dưỡng sự gắn kết gia đình mà không cần rời khỏi khu phố", đại diện chủ đầu tư Gamuda Land chia sẻ.