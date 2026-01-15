Không gian sống cho ba thế hệ lấy cảm hứng từ nếp nhà xưa

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất của một gia đình sinh sống lâu năm ở Hải Phòng. Công trình được xây mới để đáp ứng nhu cầu khi số lượng thành viên gia tăng.

Thay vì mở rộng diện tích theo chiều cao đơn thuần, nhóm kiến trúc sư chọn giải pháp tổ chức không gian với các khối nhà cao - thấp đan xen, lồng ghép sân vườn, mặt nước và hành lang mở.

Cách tiếp cận này giúp công trình giữ được sự riêng tư cho từng thế hệ, nhưng vẫn duy trì mối liên hệ thị giác và sinh hoạt chung trong toàn bộ khuôn viên.