Không gian sống biệt lập tại Charmora City, Nha Trang

Dự án phát triển theo mô hình compound giúp cư dân tận hưởng không gian sống riêng tư, bảo vệ bởi an ninh 3 lớp cùng chuỗi tiện ích hiện đại.

Sun Group kiến tạo khu đô thị Charmora City quy mô 227 ha, nằm giữa hai con sông Quán Trường – sông Tắc, hình thành nên thành phố đảo quốc tế tại phía Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

Dự án được quy hoạch thành ba phân khu đảo chức năng Bắc - Trung - Nam, trong đó hai dòng sản phẩm chủ đạo tại đảo Nam - đảo an cư là nhà phố thấp tầng ở trung tâm với mặt tiền tối thiểu 7,5m cùng tháp cao tầng The Charm và The Onsen. Tất cả đều sở hữu tầm nhìn hướng sông, núi và biển Nha Trang.

Nhà phố thấp tầng ở trung tâm với mặt tiền tối thiểu 7,5m tại đảo Nam.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, nhờ đặc thù địa hình đảo giữa sông, Charmora City sở hữu không gian khép kín. Ba lớp an ninh tại cầu kết nối, trên đảo và từng phân khu giúp cư dân có cuộc sống an toàn, riêng tư.

Không gian sống tại dự án được bao bọc bằng một lớp tầng xanh. Trên nền tảng quy hoạch sinh thái do Turenscape (Trung Quốc) xây dựng, hệ cảnh quan được tổ chức theo nhiều lớp chuyển tiếp, từ mặt nước và vùng đất ngập ven sông, đến các không gian xanh công cộng và các khu vườn nội khu.

Phân khu The Onsen tọa lạc tại đảo Nam thuộc dự án Charmora City.

Trong tương lai, hệ thực vật đa dạng với cây ngập mặn, cây bản địa và các tán cây lớn tạo bóng mát... sẽ hình thành lớp đệm sinh thái tự nhiên. Các lối đi, đường dạo bộ sử dụng vật liệu thân thiện như gạch lát thấm cỏ, bê tông đúc sẵn kết hợp sỏi và đá phiến nhỏ... góp phần điều tiết dòng nước mưa. "Cảnh quan không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn tham gia điều hòa vi khí hậu, giảm thiểu tiếng ồn và kiến tạo môi trường sống yên tĩnh, thư thái cho cộng đồng cư dân", đại diện Sun Group nói.

Cư dân còn được hưởng chuỗi tiện ích nội khu đa dạng trải nghiệm với dịch vụ tắm khoáng, spa trị liệu quanh năm nhờ mạch khoáng nóng tự nhiên nằm ngay trong dự án.

Phối cảnh tiện ích cảnh quan tại đảo Nam.

Không gian thiên nhiên còn được nối dài qua chuỗi công viên được thiết kế theo nhiều cung bậc trải nghiệm: công viên onsen với vườn năm giác quan, trạm trị liệu giữa rừng và những lối dạo xanh, công viên nghỉ dưỡng với sân pickleball, sân thiền, vườn yoga, vườn BBQ, khu vui chơi trẻ em và hiên đọc sách. Còn công viên ven sông mang đến những khoảnh khắc thảnh thơi bên lối đi dạo trên mặt nước, bờ kè ngắm cảnh và bến du thuyền. Hệ tiện ích giáo dục như trường mầm non cũng được đầu tư, bảo đảm nhịp sống thuận tiện, ổn định cho những gia đình có con nhỏ.

Bên cạnh khu vực nhà ở tại đảo Nam theo mô hình compound biệt lập, dự án Charmora City còn có hai khu vực đảo Bắc và đảo Trung giúp đáp ứng đồng thời nhu cầu sống làm việc - giải trí - an cư, được kết nối liền mạch, tạo nên trải nghiệm sống "tất cả trong một" tại Khánh Hòa.

Phối cảnh nhà phố, biệt thự tại khu vực đảo Nam.

Trên thế giới, những khu compound hạng sang đều được nhiều doanh nhân thành đạt lựa chọn. Báo cáo Triển vọng Thị trường Bất động sản Cao cấp năm 2026 của Sotheby’s International Realty khẳng định, mối quan tâm hàng đầu của người mua nhà giàu có là quyền riêng tư và an ninh. Chi tiêu toàn cầu cho an ninh nhà thông minh dự kiến sẽ đạt 39 tỷ USD vào năm 2029, theo báo cáo tháng 7/2025 của công ty nghiên cứu thị trường Statista.

Điều này cũng tạo ra triển vọng đầu tư cho dự án Charmora City. Theo đại diện Sun Group, các sản phẩm nhà phố, biệt thự đảo Nam có tính khan hiếm vì được phát triển trên địa hình đảo, kiểm soát mật độ xây dựng, pháp lý lâu dài, tạo nên nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai.

