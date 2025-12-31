Không gian sống bên biển tại biệt thự Casa

Những "ngôi nhà ven biển" Casa do Sun Group cùng đơn vị tư vấn thiết kế AEDAS tạo ra với hơn 200 mẫu. Theo đại diện chủ đầu tư, quy hoạch và kiến trúc biệt thự Casa trong hệ sinh thái Blanca City (quy mô 96 ha, tổng đầu tư gần 37.000 tỷ đồng) được nghiên cứu từ câu chuyện lịch sử về thương cảng Vũng Tàu xưa. Thông qua đó, dự án hướng đến việc hình thành không gian sống ổn định, giàu giá trị văn hóa trong tổng thể đô thị Blanca City. Trong ảnh là phối cảnh khu biệt thự Casa tiện nghi.