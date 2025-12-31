Không gian sống bên biển tại biệt thự Casa

Những "ngôi nhà ven biển" Casa do Sun Group cùng đơn vị tư vấn thiết kế AEDAS tạo ra với hơn 200 mẫu. Theo đại diện chủ đầu tư, quy hoạch và kiến trúc biệt thự Casa trong hệ sinh thái Blanca City (quy mô 96 ha, tổng đầu tư gần 37.000 tỷ đồng) được nghiên cứu từ câu chuyện lịch sử về thương cảng Vũng Tàu xưa. Thông qua đó, dự án hướng đến việc hình thành không gian sống ổn định, giàu giá trị văn hóa trong tổng thể đô thị Blanca City. Trong ảnh là phối cảnh khu biệt thự Casa tiện nghi.
Kiến trúc Casa thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố Đông - Tây theo cách tiếp cận tiết chế và hiện đại. Thiết kế lấy cảm hứng từ tinh thần kiến trúc Iberia, đồng thời lồng ghép những nét đặc trưng của văn hóa Nam Bộ. Các kiến trúc sư sử dụng đường cong mềm tại hệ cửa, mái ngói dốc nhẹ và những họa tiết cách điệu để tạo hình khối cân đối. Vật liệu được lựa chọn theo tiêu chí bền vững, bao gồm sơn hoàn thiện nhiều lớp, gạch men Azulejos và ngói đất nung terracotta, nhằm đáp ứng điều kiện khí hậu ven biển và yêu cầu vận hành lâu dài.
Biệt thự Casa sử dụng gam màu trắng chủ đạo, kết hợp điểm nhấn đỏ đất nung, tạo cảm giác hài hòa với nắng và cảnh quan ven biển. Từ sân vườn, ban công đến hệ cửa và mái hiên, từng chi tiết đều được tính toán nhằm tối ưu khả năng đón sáng, thông gió tự nhiên, đồng thời bảo đảm sự riêng tư cho mỗi căn nhà. Trong ảnh là nhà mẫu của biệt thự, ra mắt ngày 18/10/2025.
Khoảng sân vườn là không gian đầu tiên kết nối gia chủ với căn biệt thự. Khu vực này có thể được bố trí linh hoạt thành vườn cây, tiểu cảnh, bể bơi hoặc góc thư giãn, phù hợp với nhu cầu và phong cách sinh hoạt của từng gia đình.
Biệt thự Casa có ba tầng nổi. Bên trong, mỗi tầng đều được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu diện tích sử dụng, với lối di chuyển thuận tiện bằng thang bộ hoặc thang máy. Tầng một kết nối trực tiếp với khoảng sân vườn, trần cao 4,65 m, được bố trí nhiều khung cửa lớn, giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên.
Trong thói quen sinh hoạt của người Á Đông, tầng một thường được ví như "trái tim" của căn nhà, nơi gia đình sum họp, tiếp khách và chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp. Nhờ thiết kế đa năng, chủ nhân có thể tự do "vẽ" không gian theo gu thẩm mỹ riêng: kết hợp phòng khách với phòng bếp, hay tạo những góc thư giãn, đọc sách, thưởng trà…
Các tầng trên có thiết kế linh hoạt để bố trí phòng ngủ, phòng làm việc hay các phòng chức năng mà không hề bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn mẫu nào. Diện tích lớn giúp chủ nhân dễ dàng tùy biến theo nhu cầu sử dụng và phong cách sống riêng.
Tầng hầm biệt thự Casa được thiết kế với trần cao 3,6 m, mở rộng công năng sử dụng so với mô hình kho lưu trữ truyền thống. Không gian này có thể linh hoạt bố trí thành phòng chiếu phim, hầm rượu, phòng tập gym - yoga hoặc khu vực sinh hoạt riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của gia chủ.
Không gian sống tại đây kết nối với thiên nhiên ở mọi góc nhìn, từ những ban công nhỏ đến khoảng sân vườn trên tầng cao với thiết kế độc bản.
Hoàng Đan
Ảnh: Sun Group