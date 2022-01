Không gian nghỉ dưỡng nhiều tiện ích tại Hồ Tràm

Bà Rịa - Vũng TàuHoliday Inn Resort Ho Tram Beach tích hợp đầy đủ chuỗi tiện ích, vui chơi, giải trí đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều du khách.

Tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip ra mắt khu nghỉ dưỡng 5 sao Holiday Inn Resort Ho Tram Beach. Đây là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của các nhóm khách gia đình tìm kiếm trải nghiệm du lịch thú vị ở Hồ Tràm.

Tòa tháp Holiday Inn Resort Ho Tram Beach có 561 phòng khách sạn và phòng suite. Ảnh: Holiday Inn Resort Ho Tram Beach

Holiday Inn Resort Ho Tram Beach có 561 phòng khách sạn và phòng suite. Trong ngày mở cửa đón khách đầu tiên, khu nghỉ dưỡng này đã chào đón hơn 200 du khách là nhóm gia đình và các đôi đến tham quan, trải nghiệm.

Đặt phòng Family Suite cho kỳ nghỉ gia đình trong thời gian sắp tới, anh Đạt (34 tuổi, TP HCM) cho biết với phong cách bài trí phòng nghỉ ấn tượng và đa dạng, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach phù hợp với nhu cầu du lịch của cả gia đình của anh.

"Tôi hài lòng với lựa chọn phòng Family Suite vì các con và bố mẹ đều có không gian riêng cho mình. Phòng riêng cho trẻ nhỏ kế phòng bố mẹ trông dễ thương nên các bé rất thích. Cách sắp xếp tiện ích khác cũng phùhợp với nhu cầu gia đình", anh Đạt chia sẻ.

Phòng dành cho 2 trẻ em được trang trí phong cách trẻ trung, tạo sự hứng thú cho các bé. Ảnh: Holiday Inn Resort Ho Tram Beach

Holiday Inn Resort Ho Tram Beach còn sở hữu nhiều tiện ích giải trí và dịch vụ như hồ bơi, phòng tập gym, spa, khu vui chơi dành cho trẻ em Kids Quarter, khu ẩm thực, khu chơi gôn 3D trong nhà, công viên ngoài trời với mô hình cờ vua khổng lồ và công trình mê cung cây xanh, nhà hàng, bar với phong cách ẩm thực đa dạng.

Khách lưu trú tại Holiday Inn Resort Ho Tram Beach có thể sử dụng tất cả tiện ích thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram Strip, từ chuỗi 15 nhà hàng ẩm thực quốc tế, phòng tập gym, The Grand Spa, The Lotus Spa. Ngoài ra, các cửa hàng mua sắm cho đến sân gôn The Bluffs Grand Ho Tram Strip phong cách links do golf thủ huyền thoại thế giới Greg Norman thiết kế và nhiều hoạt động thể thao bãi biển tại đây cũng đáp ứng nhu cầu của nhiều du khách.

"Hiện Holiday Inn Resort Ho Tram Beach là một trong số ít khu nghỉ dưỡng ven biển đang hoạt động tại Hồ Tràm có tích hợp đầy đủ chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đa dạng cho du khách sau thời gian dài giãn cách vì Covid-19", đại diện khu nghỉ dưỡng cho hay.

Khu vực Kids Quarter cho các bé thỏa sức vui chơi. Ảnh: Holiday Inn Resort Ho Tram Beach

Nhân dịp khai trương, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach áp dụng chương trình khuyến mãi Grand Opening Special. Theo đó, du khách sẽ nhận ưu đãi giảm 20% giá phòng và dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Lemongrass;miễn phí 2 giờ vui chơi tại Kids Quarter và nâng hạng phòng vào các ngày trong tuần; tận hưởng toàn bộ các dịch vụ tại khu tổ hợp cùng nhiều điều khoản thanh toán linh hoạt.

Thư Kỳ