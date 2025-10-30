Không gian nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại Ninh Bình

The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh là tổ hợp nghỉ dưỡng - thể thao gồm khách sạn, biệt thự và sân golf 54 lỗ, mang đến không gian thư giãn, giải trí, kết nối thiên nhiên.

Cách Hà Nội gần hai giờ lái xe, dự án mang đến không gian nghỉ dưỡng giữa cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng đất cố đô. Nơi đây, du khách có thể hòa mình vào khung cảnh non nước, chiêm ngưỡng núi đá vôi triệu năm tuổi và tận hưởng những trải nghiệm golf kết hợp nghỉ dưỡng thư thái.

Tọa lạc tại phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình, khu nghỉ dưỡng thuộc thương hiệu The Five được xây dựng trên địa thế "tựa sơn, hướng thủy", mở ra không gian xanh mát, trong lành. Du khách có thể vừa thư giãn giữa thiên nhiên nguyên sơ, vừa trải nghiệm hệ thống dịch vụ cao cấp được thiết kế đồng bộ.

Sân golf tại The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh. Ảnh: The Five

Khu phức hợp bao gồm khách sạn, biệt thự và sân golf 54 lỗ đạt chuẩn quốc tế, trở thành điểm đến lý tưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp cũng như các gia đình yêu thích du lịch, thể thao. Bên cạnh những giải golf chuyên nghiệp trong và ngoài nước, nơi đây còn phù hợp cho các kỳ nghỉ ngắn ngày, hoạt động dã ngoại hoặc các buổi thư giãn cuối tuần giữa không gian núi rừng, sông nước thanh bình.

Hệ thống lưu trú tại được quy hoạch thành nhiều phân khu, mỗi khu mang phong cách riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng. The Five Lake Hotel & Resort nằm bên hồ Yên Thắng, một trong những hồ nước lớn và thơ mộng của Ninh Bình. Mỗi căn phòng được thiết kế tinh tế, hướng tầm nhìn ra mặt hồ phẳng lặng hoặc những dãy núi xa, giúp du khách cảm nhận sự yên bình và thư giãn giữa thiên nhiên tĩnh tại.

Trên những ngọn đồi bao quanh bởi thung lũng, thảm cỏ và cánh đồng xanh mướt, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh hiện lên như cụm biệt thự riêng tư giữa không gian rộng mở. Mỗi biệt thự gồm ba phòng ngủ, được bố trí biệt lập, mang lại cảm giác riêng tư và tĩnh lặng. Khu biệt thự có Welcome House - Nhà chào mừng với bể bơi riêng và nhà hàng sang trọng, là nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh thung lũng cùng cánh đồng lúa trải dài, các dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, dấu ấn địa chất đặc trưng của vùng đất Ninh Bình.

Bên cạnh dịch vụ lưu trú, dự án còn là lựa chọn phù hợp để tổ chức nhiều loại hình sự kiện như giải golf, team building, tiệc sinh nhật hay đám cưới. Không gian, dịch vụ được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, đáng nhớ bên người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Căn biệt thự trên đồi tại phân khu Hill Villas. Ảnh: The Five

Dự án mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp thể thao trong không gian sang trọng, với các biệt thự hướng trực tiếp ra sân golf Hoàng Gia. Mỗi biệt thự gồm ba phòng ngủ, phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình tìm kiếm sự riêng tư và thoải mái. Phòng ngủ chính tại tầng hai tầm nhìn rộng mở, bao quát toàn cảnh sân golf, mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.

Du khách trải nghiệm chơi golf tại The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh. Ảnh: The Five

Ngoài dịch vụ lưu trú, du khách còn có thể trải nghiệm sân golf Hoàng Gia - điểm nhấn nổi bật của tổ hợp. Sân có hai khu 18 hố đi vào hoạt động gồm King Course (sân Đồi Vua) và Queen Course (sân Hoàng Hậu), mỗi khu mang phong cách, độ thử thách khác nhau. Tổ hợp này từng được xếp trong top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam do Vietnam Golf & Leisure Awards bình chọn.

Sân golf Hoàng Hậu (Queen Course) gồm 18 hố, được thiết kế bởi Nicklaus Design Companies - đơn vị nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực thiết kế sân golf. Điểm khác biệt của sân nằm ở các dải đá vôi ngầm được giữ nguyên trạng và khai mở trên bề mặt, tạo nên cảnh quan ấn tượng giữa không gian rộng lớn.

Thiết kế sân tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, uốn lượn quanh các dải đá, tạo ra những thử thách đa dạng cho người chơi. Mỗi đường golf mang đặc trưng riêng, kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật và trải nghiệm thiên nhiên, mang đến cảm giác mới mẻ trong từng cú đánh.

Theo đại diện chủ đầu tư, với sự hòa quyện giữa nghỉ dưỡng, thể thao và cảnh quan, The Five Resort & Golf Hoàng Gia Ninh Bình trở thành điểm đến nổi bật cho những ai yêu thích không gian gần gũi thiên nhiên, phong cách sống tinh tế.

Hoàng Đan