Không gian nghỉ dưỡng giữa đồi cây Sa Mộc tại Balana Hà Giang

Balana Hà Giang nằm giữa đồi cây Sa Mộc Quản Bạ, phát triển theo hướng thân thiện thiên nhiên, hạn chế tối đa bê tông, sắt thép trong xây dựng.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong mùa cao điểm du lịch cuối năm 2025 đầu 2026, khu nghỉ dưỡng là lựa chọn cho những du khách mong muốn tìm đến không gian trong lành, hòa mình với tự nhiên. Công trình được xây dựng dựa trên triết lý tôn trọng cảnh quan, lấy tự nhiên làm trung tâm, hạn chế tối đa can thiệp vào địa hình nguyên sơ. Dự án được bao quanh bởi đồi cây Sa Mộc của Quản Bạ, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng: trở về với nguyên bản thiên nhiên, không bê tông, sắt thép, nhựa hay ván ép... chỉ còn lại màu nâu của gỗ, màu xanh của núi rừng và sự trong lành của khí trời vùng cao.

Khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi đồi cây Sa Mộc. Ảnh: Balana Hà Giang

Balana dựng từng ngôi nhà bằng các vật liệu xây dựng như: móng đá, gỗ cũ mua lại của người bản địa, ngói âm dương và kính. Sàn nhà không lát gạch công nghiệp, không dùng khung thép, mái tôn hay chi tiết nhựa. Cách lựa chọn vật liệu này nhằm duy trì cảm giác mộc mạc, giúp du khách tiếp xúc trực tiếp với chất liệu tự nhiên thay vì các bề mặt công nghiệp quen thuộc tại các thành phố lớn.

Các căn villa bố trí rải rác trên sườn núi theo độ dốc tự nhiên để giảm tối đa việc san ủi. Nhờ đó, nhiều cây trồng, đặc biệt cây Sa Mộc trồng trên 10 năm tuổi cao từ 7-10 m được giữ lại và bổ sung thêm, tạo thành lớp cây xanh bao quanh khu nghỉ dưỡng. Từ ban công, du khách có thể quan sát thung lũng, ruộng bậc thang theo mùa. Vật liệu mộc mạc nhưng cách sắp đặt tinh tế khiến mỗi căn phòng đều có vẻ sang trọng tự nhiên, vừa đủ tiện nghi, nhưng không đánh mất linh hồn của núi rừng Hà Giang.

Khu nghỉ dưỡng dùng các vật liệu tự nhiên trong thiết kế. Ảnh: Balana Hà Giang

Điểm nhấn đặc biệt là Balana Hà Giang nằm cạnh hồ 11 ha với diện tích mặt nước 4 ha, có tầm nhìn đẹp được ví như Hồ Xuân Hương Đà Lạt. Các hoạt động tại đây được thiết kế theo nhịp độ nhẹ nhàng theo hướng nghỉ dưỡng góp phần phục hồi sức khỏe và tinh thần, đơn cử như đạp xe, câu cá ở hồ nước ngọt, thư giãn tại bể bơi sinh thái, dạo bộ vào buổi chiều hay ngồi bên bếp lửa mỗi tối. Du khách cũng có thể tham gia glamping, cắm trại và giao lưu nhảy sạp với dân bản địa.

Nhờ mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích được dành cho cây xanh và mặt nước, giúp điều hòa tiểu khí hậu và hạn chế xói mòn - vấn đề đặc thù của khu vực núi cao. Ở Balana, du khách hòa vào thiên nhiên theo cách nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Âm thanh của mưa trên mái ngói, tiếng lá cây reo theo gió và nhịp sống của núi rừng mang đến cảm giác thư thái, giúp người lưu trú cảm nhận rõ nét bản sắc của vùng đất này.

Balana Hà Giang không phát triển theo mô hình khu nghỉ dưỡng quy mô lớn. Dự án chọn hướng làm vừa đủ, ưu tiên sự hài hòa với tự nhiên và giữ lại đặc điểm nguyên bản của cao nguyên đá. Cách tiếp cận này giúp công trình duy trì tính bền vững, không tạo áp lực lên cảnh quan xung quanh.

Khu vực cà phê ngay lối vào được bố trí theo độ dốc tự nhiên. Ảnh: Balana Hà Giang

Đội ngũ vận hành ưu tiên tuyển dụng lao động bản địa, góp phần tạo sinh kế ổn định. Hệ thống cây xanh được bảo tồn và trồng bổ sung, hình thành lớp phủ tự nhiên quanh khu nghỉ dưỡng. Các hoạt động quản lý rác thải hướng tới tối giản và không dùng đồ nhựa một lần. Nhờ áp dụng đồng bộ các nguyên tắc này, Balana trở thành một trong những công trình hiếm tại Hà Giang vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa thể hiện trách nhiệm với môi trường. Khu nghỉ dưỡng góp phần định hình hướng phát triển du lịch xanh mà nhiều địa phương đang hướng đến.

Giữa nhịp sống hiện đại, Balana mang lại không gian yên tĩnh để du khách tạm rời khỏi sự vội vã thường ngày. Họ có thể hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh núi rừng và tìm lại cảm giác cân bằng, tái tạo năng lượng. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng giản dị nhưng trọn vẹn, đồng thời tôn trọng thiên nhiên của vùng cao nguyên Hà Giang.

Hoàng Đan