Không gian nghỉ dưỡng cao cấp tại Pullman Hai Phong Grand Hotel

Pullman Hai Phong Grand Hotel sở hữu 364 phòng nghỉ trên diện tích khoảng 50.000 m2, cung cấp dịch vụ tiện nghi tại trung tâm thành phố.

Pullman Hai Phong Grand Hotel là khách sạn 5 sao có lối kiến trúc khỏe khoắn, đan xen nội thất Á Đông. Theo đại diện thương hiệu, đây là "flagship Pullman" (thương hiệu Pullman tiêu biểu của tập đoàn) đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam, kết hợp giữa phong cách, công nghệ và sáng tạo trong dịch vụ.

Toàn cảnh khách sạn 5 sao Pullman Hải Phòng Grand Hotel. Ảnh: Pullman Hải Phòng Grand Hotel

Pullman Hải Phòng Grand Hotel cung cấp tiện nghi đa dạng như phòng nghỉ rộng rãi với tầm nhìn trung tâm thành phố, cảng Hoàng Diệu và sông Cấm, hồ bơi ngoài trời trên tầng 7 và phòng gym đầy đủ tiện nghi.

Phòng nghỉ Pullman Hải Phòng Grand Hotel với tầm nhìn ra sông Cấm. Ảnh: Pullman Hải Phòng Grand Hotel

6 nhà hàng và quán bar tại đây mang đến lựa chọn phong phú cho thực khách. Theo đó, nhà hàng Food Connexion sở hữu buffet tôm hùm tối thứ Bảy và buffet trưa Chủ nhật, Mad Cow Wine & Grill với steak wagyu và hải sản nướng trên bếp than Parilla., Up & Above Rooftop Bar phục vụ cocktail trên tầng mái với góc nhìn 360 độ Hải Phòng.

Up & Above Rooftop Bar sở hữu góc nhìn 360 độ toàn thành phố. Ảnh: Pullman Hải Phòng Grand Hotel

Nằm gần Nhà hát lớn và dải vườn hoa trung tâm, khách sạn là địa điểm lý tưởng để khám phá văn hóa, lịch sử và ẩm thực Hải Phòng. Khách lưu trú tại đây có thể dạo bước quanh hồ Tam Bạc, check-in cầu Hoàng Văn Thụ hoặc Nhà hát lớn Hải Phòng, tham gia "food tour" với bánh đa cua, nem cua bể hoặc bánh mỳ cay.

Đặc biệt, khách sạn nằm ngay điểm xuất phát, về đích của nhiều chặng trong giải VnExpress Marathon Hải Phòng, thuận tiện cho các vận động viên tham gia.

Khách sạn được quản lý và điều hành bởi Tập đoàn Accor của Pháp. Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về điều hành và quản lý khách sạn, với thiết kế kiến trúc độc đáo và hài hòa với cảnh quan khu vực.

Thanh Thư