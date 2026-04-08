Không gian nghỉ dưỡng, ẩm thực tại Le Méridien Saigon dịp lễ 30/4

Khách sạn Le Méridien Saigon giới thiệu chuỗi trải nghiệm lưu trú và ẩm thực, tận dụng vị trí trung tâm ven sông Sài Gòn, giúp du khách ngắm pháo hoa dịp lễ 30/4 - 1/5.

Le Méridien Saigon nằm trên đường Tôn Đức Thắng, gần ga Metro Ba Son, thuận tiện di chuyển trong dịp cao điểm lễ 30/4-1/5, đồng thời cho phép du khách tiếp cận các điểm tham quan nội đô nhanh chóng.

Khách sạn có tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn và cầu Ba Son, hướng đến nhóm du khách tìm kiếm kỳ nghỉ phong cách kết hợp trải nghiệm ẩm thực. Không gian phòng nghỉ thiết kế hiện đại với cửa kính lớn hướng sông, cho phép quan sát nhịp sống thành phố về đêm, góp phần tạo điểm nhấn cho trải nghiệm lưu trú.

Tầm nhìn ngắm pháo hoa của khách sạn Le Méridien Saigon. Ảnh: Le Méridien Saigon

Hệ thống ẩm thực tại khách sạn gồm nhiều phong cách khác nhau. Khu Barson tập trung vào văn hóa cocktail, tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện quy tụ bartender quốc tế, đồng thời ra mắt chương trình "Champion Nights" hợp tác cùng giải thưởng World Class. Khu vực Latest Recipe triển khai chiến dịch "Waves of Flavor", thay đổi chủ đề không gian và thực đơn buffet theo tháng. Trong khi đó, tại khu Akuna tầng 9 phục vụ fine dining (ẩm thực cao cấp), hướng đến trải nghiệm ẩm thực đương đại.

Dịp lễ 30/4-1/5, khách sạn giới thiệu các lựa chọn kết hợp ẩm thực và ngắm pháo hoa từ khu vực ven sông. Tiệc buffet hải sản tại Latest Recipe phù hợp nhóm gia đình muốn thưởng thức ẩm thực biển và quan sát pháo hoa, trong khi không gian rooftop tầng 9 hướng đến nhóm khách trẻ, kết hợp cocktail và tầm nhìn gần khu vực trình diễn ánh sáng. Đại diện khách sạn cho biết mô hình này đáp ứng xu hướng du lịch kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm sự kiện ngay tại trung tâm đô thị.

Nhà hàng buffet với mỗi tháng mỗi chủ đề và sản phẩm mới từ khách sạn Le Meridien Saigon - Latest Recipe. Ảnh: Le Meridien Saigon

Le Méridien Saigon thuộc hệ thống của Marriott International, định vị trải nghiệm dựa trên nghệ thuật, ẩm thực và văn hóa địa phương, hướng đến du khách muốn tận hưởng không khí lễ hội giữa lòng thành phố năng động.

Phòng nghỉ thiết kế năng động và mang phong cách riêng của khách sạn. Ảnh: Le Méridien Saigon

Khách sạn nhận hai giải thưởng tại Haute Grandeur Excellence Awards 2026 gồm "Best Activity Hotel in Vietnam" (Khách sạn hoạt động tốt nhất tại Việt Nam) và "Best Modern Hotel in Vietnam" (Khách sạn hiện đại tốt nhất tại Việt Nam). Theo đơn vị vận hành, các danh hiệu phản ánh nỗ lực duy trì chuỗi hoạt động trải nghiệm song song nâng cấp dịch vụ.

