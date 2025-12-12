Không gian lưu trú đậm chất nghệ thuật tại The Reverie Saigon

Khách sạn 5 sao The Reverie Saigon nằm tại trung tâm TP HCM, thu hút du khách nhờ kiến trúc vương giả và nội thất thủ công từ các thương hiệu Italy lâu đời.

Nằm trên hai mặt tiền đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, The Reverie Saigon là thành viên chính thức duy nhất của tổ chức "The Leading Hotels of the World" (nhóm các khách sạn hàng đầu thế giới) tại Việt Nam.

Tòa nhà 39 tầng, gồm 62 phòng suite, 224 phòng nghỉ và 89 căn hộ dịch vụ. Khách sạn hợp tác cùng các thương hiệu nội thất danh tiếng như Visionnaire, Colombostile, Giorgetti hay Poltrona Frau để tạo nên không gian sống mang đậm dấu ấn thẩm mỹ châu Âu.

The Reverie Saigon cao 39 tầng. Ảnh: The Reverie Saigon

Điểm nhấn kiến trúc của tòa nhà thể hiện ngay từ chiếc đèn chùm pha lê VGnewtrend Arabesque Egg tại sảnh tầng trệt. Tác phẩm được ghép từ những mảnh thủy tinh Murano nổi tiếng, thổi thủ công hoàn toàn, tạo nên hiệu ứng ánh sáng đa chiều rực rỡ.

Còn tại tiền sảnh tầng 7, tâm điểm là chiếc đồng hồ Baldi Monumental cao 3 m, nặng gần 1.000 kg. Được chế tác từ đá lông công (malachite) quý hiếm với sắc xanh lục bảo đặc trưng, chiếc đồng hồ hiển thị thời gian theo chuẩn nguyên tử, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Đặt cạnh đó là bộ sofa Colombostile dài 5 m thuộc bộ sưu tập Esmeralda của nhà thiết kế Giovanni Malerba di Busca. Bộ ghế làm từ gỗ quý, dát vàng 24K và bọc da đà điểu màu tím, điểm xuyết thêm thạch anh tím phía sau lưng tựa, tạo nên sự đối lập nhưng hài hòa về màu sắc cũng như chất liệu.

Không gian sảnh tầng 7. Ảnh: The Reverie Saigon

Khu vực lưu trú của khách sạn tập trung từ tầng 27 đến tầng 39, nơi sở hữu tầm nhìn bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố và sông Sài Gòn. Trong đó, 12 hạng phòng cao cấp nhất được thiết kế theo từng chủ đề riêng biệt, phác họa rõ nét sự đa dạng trong phong cách nội thất Italy.

Đầu tiên là Reverie Romance Suite, căn phòng rộng 68 m2 có thiết kế hướng đến các cặp đôi tìm kiếm sự riêng tư. Không gian tại đây phủ lên tông màu đỏ ruby chủ đạo, gợi cảm giác ấm áp và lãng mạn. Điểm đặc biệt nằm ở những mảng tường ốp lụa cao 4,5 m do các nghệ nhân vùng Venice chế tác thủ công. Giường ngủ nổi bật với phông đầu giường Gianduja từ thương hiệu vải Rubelli danh tiếng, dệt họa tiết tinh xảo. Để hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng, căn phòng trang bị ghế Loveseat Arkeos của Vittorio Grifoni với những đường cong cổ điển bọc da bóng mịn, cùng phòng tắm lát gạch mosaic đỏ.

Phòng ngủ hạng phòng Designer Suite by Visionnaire. Ảnh: Designer Suite by Visionnaire

Trái ngược với vẻ lãng mạn của Romance Suite, Designer Suite by Visionnaire rộng 126 m2 lại mang đến cảm giác thanh lịch, hiện đại với gam màu be và phong cách "glamour". Căn phòng sở hữu đèn chùm pha lê Esmeralda theo phong cách quý tộc châu Âu, kết hợp đèn Excalibur đính pha lê Swarovski lấy cảm hứng từ thanh kiếm huyền thoại của vua Arthur. Nội thất phòng khách tạo điểm nhấn bằng chiếc sofa Oberon màu kem trang nhã. Sản phẩm được chế tác từ khung gỗ tần bì và gỗ thông, kết hợp lớp đệm Memory Foam lông vũ, mang lại trải nghiệm êm ái cho khách lưu trú.

Nằm ở vị trí cao nhất của khách sạn là The Saigon Suite, căn phòng có tổng diện tích tới 276 m2 trải dài trên hai tầng. Với tông màu cam nâu trầm ấm, nội thất tại đây hội tụ những kiệt tác thiết kế mang tính biểu tượng, phù hợp cho những tín đồ nghệ thuật sắp đặt và kiến trúc nội thất.

The Saigon Suite rộng tới 276 m2 trải dài trên hai tầng. Ảnh: The Saigon Suite

Phòng khách của The Saigon Suite gây ấn tượng với hệ cửa kính kịch trần (floor-to-ceiling), mở ra tầm nhìn vô cực và đón trọn ánh sáng tự nhiên. Tại đây đặt bộ sofa Chester One, tái hiện tinh thần quý tộc Anh thế kỷ XVIII với kỹ thuật trần chỉ (capitonné) thủ công trứ danh của các nghệ nhân Italy.

Một chi tiết đắt giá khác trong căn phòng là kệ sách Veliero của nhà thiết kế Franco Albini. Khác với các kệ sách truyền thống, Veliero có cấu trúc táo bạo với một trụ trung tâm duy nhất, các tấm kệ kính được treo lơ lửng bằng hệ thống dây cáp thép lấy cảm hứng từ cột buồm con thuyền. Thiết kế này tạo cảm giác bay bổng, thanh thoát nhưng vẫn đảm bảo sự vững chãi.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, The Saigon Suite còn tối ưu hóa công năng với tủ bar Isidoro do Jean-Marie Massaud thiết kế, khu vực ăn uống riêng biệt và phòng tắm rộng rãi lát đá cẩm thạch. Từ phòng ngủ, du khách có thể ngắm nhìn trọn vẹn khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn buông xuống sông Sài Gòn.

Khách sạn còn sở hữu hệ sinh thái ẩm thực và giải trí đa dạng. Trong đó, nhà hàng Long Triều (The Royal Pavilion) mang đến phong vị ẩm thực Quảng Đông trong không gian đậm chất cung đình, từng nhận một sao Michelin. Café Cardinal lại phục vụ ẩm thực quốc tế trong không gian Pháp thanh lịch và The Long @ Times Square là điểm đến cho những ai yêu thích ẩm thực Italy phóng khoáng.

Mùa lễ hội cuối năm, The Reverie Saigon giới thiệu các gói ưu đãi đặc biệt dành cho hạng phòng Suite và Residential Suite. Du khách đặt phòng sẽ được kết hợp trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng, tận hưởng đặc quyền tại Executive Lounge và các liệu trình thư giãn tái tạo năng lượng tại The Spa.

Thanh Thư