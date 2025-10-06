Không gian kết nối đa thế hệ tại Mizuki Park

Khu compound (biệt lập) Trellia Cove nằm giữa Mizuki Park 26 ha, kết hợp tiện ích đa dạng và thiết kế linh hoạt, tạo không gian dung hòa nhu cầu của đa thế hệ.

Theo các chuyên gia, trong văn hóa Á Đông, gia đình nhiều thế hệ chung sống được xem là nền tảng duy trì sự gắn kết và tiếp nối giá trị truyền thống. Dù nhịp sống hiện đại có xu hướng thu hẹp quy mô hộ gia đình, mô hình "tam, tứ đại đồng đường" vẫn giữ vai trò quan trọng. Tại đây, ông bà có con cháu có thể quây quần, cha mẹ có chỗ dựa ổn định và trẻ nhỏ lớn lên trong sự gắn bó của đại gia đình.

Thực tế, sự khác biệt trong nhu cầu sống giữa các thế hệ ngày càng rõ nét. Người trẻ mong muốn sự tiện nghi, năng động, còn người lớn tuổi tìm kiếm sự an yên và gần gũi thiên nhiên. Nếu không có không gian phù hợp, gia đình nhiều thế hệ dễ gặp khó khăn trong việc dung hòa.

Phối cảnh phân khu Trellia Cove. Ảnh: Nam Long

Trellia Cove là khu compound cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park được phát triển để giải quyết bài toán này. Phân khu được kiến tạo theo mô hình biệt lập nhưng vẫn giàu kết nối, mang đến không gian xanh, hệ tiện ích đa dạng, tạo sự cân bằng giữa riêng tư và gắn kết cho các thành viên trong gia đình.

Phân khu có diện tích hơn 8.000 m2, nằm trên thế đất bao quanh bởi kênh rạch tự nhiên và kênh đào sinh thái. Quy hoạch an ninh đa lớp đảm bảo sự yên tĩnh và tính riêng tư, đem đến sự an ninh, an tâm.

Bên trong phân khu, hệ tiện ích nội khu phân bổ đa lớp, hướng đến chăm sóc nhu cầu của từng thế hệ. Người lớn tuổi có thể tìm sự thư thái ở vườn thiền, công viên ven kênh hay sân sinh hoạt cộng đồng. Người trẻ trải nghiệm tại clubhouse, hồ bơi, gym - yoga ngoài trời, thư viện hoặc không gian làm việc chung. Trẻ nhỏ có sân chơi đa năng, góc trò chơi dân gian, khu picnic, BBQ hay sân vận động liên hoàn.

Gia đình có thể cùng nhau sinh hoạt trong không gian xanh. Ảnh minh họa: Nam Long

Không gian sống cũng được thiết kế để dung hòa giữa sinh hoạt chung và riêng tư. Các căn hộ 2-3 phòng ngủ bố trí hợp lý, tối ưu công năng, mang lại sự thoải mái cho từng thành viên. Nhờ đó, mỗi thành viên đều cảm thấy thoải mái, tự tại khi trở về nhà nhưng vẫn đảm bảo không gian cho những bữa cơm sum họp hay quây quần gia đình.

Nhà phố tại Trellia Cove có diện tích rộng, kết nối trực tiếp với mảng xanh và kênh đào. Thiết kế mở, ban công và cửa kính lớn giúp thiên nhiên hiện diện trong đời sống hàng ngày. Nhà là nơi người lớn tuổi chăm sóc vườn nhà, cha mẹ tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, trẻ nhỏ có khoảng sân để vui chơi.

Ngoài tiện ích nội khu, cư dân Trellia Cove còn thụ hưởng hệ thống tiện ích của Mizuki Park rộng 26 ha. Công viên đảo Nhật, quảng trường - bến thuyền Marina, công viên sự kiện, trường học, siêu thị và dịch vụ y tế... đã vận hành, tạo sự thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

Nhà phố Trellia Cove nằm bên kênh đào. Ảnh: Nam Long

Bên cạnh đó, cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện gồm hơn 4.000 gia đình đã về an cư cũng là hệ giá trị vô hình, kiến tạo sức sống cho khu đô thị. Các hoạt động văn hóa, sự kiện giải trí được tổ chức thường xuyên, giúp kết nối giữa các gia đình và giữa cư dân với đô thị.

Đại diện Nam Long cho biết, Trellia Cove không chỉ là phân khu nhà ở, mà trở thành không gian dung hòa giữa thiên nhiên, tiện ích, giữa cá nhân và cộng đồng. Mỗi thế hệ có không gian riêng, nhưng cùng chia sẻ nền tảng chung, củng cố giá trị gia đình và hướng đến sự phát triển bền vững.

Hoàng Đan