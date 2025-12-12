Không gian hướng đến sự riêng tư, cân bằng tại GIA by Kita

Nhu cầu không gian sống riêng tư, chú trọng cân bằng tinh thần thúc đẩy sự xuất hiện của những dự án theo phong cách wellness, trong đó có GIA by Kita tại phía Tây Hà Nội.

Tại nhiều nền văn hóa, con người hướng đến sự tĩnh lặng tinh tế thay vì nhịp sống gấp gáp. Tinh thần ikigai của Nhật Bản, hygge ở Bắc Âu hay triết lý "vừa đủ" của lagom từ Thụy Điển đều phản ánh mong muốn quay về những giá trị nền tảng, trân trọng từng khoảnh khắc.

Coldwell Banker Luxury 2025 ghi nhận phần lớn khách hàng giàu có duy trì hoặc gia tăng số lượng bất động sản họ sở hữu, trong đó nhiều tài sản nằm ở các khu vực biệt lập, an ninh cao. Tờ Wall Street Journal cũng nhận định "sự riêng tư đang trở thành xa xỉ phẩm tối thượng", thể hiện mức độ coi trọng của giới tài phiệt đối với những không gian sống kín đáo, an toàn và đảm bảo chất lượng sống vượt trội.

GIA22, phân khu thấp tầng tại GIA by Kita hướng đến không gian sống riêng tư. Ảnh: Kita Group

Xu hướng này góp phần thúc đẩy phân khúc bất động sản wellness real estate. Theo báo cáo công bố tháng 6 của Global Wellness Institute (GWI), thị trường bất động sản wellness toàn cầu dự báo tăng trưởng trung bình 15,2% mỗi năm giai đoạn 2024-2029, hướng tới quy mô khoảng 1.114 tỷ USD vào năm 2029.

Báo cáo ghi nhận nhu cầu về môi trường sống chú trọng sức khỏe và sự cân bằng tinh thần ngày càng gia tăng tại nhiều khu vực như Mỹ, châu Âu và châu Á, thúc đẩy sự phát triển của các mô hình nhà ở gắn với thiên nhiên, tiện ích chăm sóc sức khỏe và không gian hướng đến phục hồi năng lượng cho cư dân.

Nằm trong trung tâm mở rộng của Hà Nội, GIA22 thuộc GIA by Kita được phát triển theo định hướng cân bằng giữa cảnh quan, kiến trúc và phong cách sống. Dự án hướng tới nhóm khách hàng tinh hoa, tìm kiếm sự tĩnh tại giữa không gian đô thị sôi động của Thủ đô.

GIA22 nằm liền kề lõi Ciputra, đồng thời thừa hưởng không gian thoáng và trục xanh ven sông Hồng. Lợi thế cận kề công viên 65 ha giúp khu vực đón luồng không khí thoáng và tầm nhìn rộng. Từ đây, cư dân kết nối thuận tiện đến Hồ Tây, Ba Đình, Cầu Giấy và sân bay Nội Bài thông qua các trục Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên.

Dự án hướng tới sự cân bằng giữa cảnh quan, kiến trúc. Ảnh: Kita Group

Kiến trúc GIA22 hướng đến sự tối giản, đề cao yếu tố tự nhiên, tập trung vào hình khối rõ ràng và công năng. Khoảng lùi rộng, mật độ thấp và các không gian mở giúp tăng khả năng đón nắng, đón gió, tạo độ thoáng tự nhiên cho từng căn. Nội thất theo tinh thần quiet luxury, chú trọng chất liệu cùng trải nghiệm.

Hệ tiện ích nội khu được tổ chức theo triết lý hướng nội, tiêu chuẩn wellness living. Đường dạo bộ bám theo vườn cảnh quan, hỗ trợ vận động nhẹ nhàng; quảng trường ánh sáng tạo điểm kết nối cộng đồng nhưng hạn chế tiếng ồn; không gian sinh hoạt chung bố trí theo mô hình nhóm nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và sự đồng điệu trong lối sống. Theo chủ đầu tư, những tiện ích này hướng đến việc cải thiện sức khỏe thể chất - tinh thần, phù hợp với xu hướng bất động sản chăm sóc sức khỏe đang phát triển tại nhiều đô thị lớn.

GIA22 được kỳ vọng mang đến không gian sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và nhu cầu riêng tư của cư dân tinh hoa tại phía Tây Hà Nội nhờ sự kết hợp cảnh quan xanh, kiến trúc mật độ thấp và hệ tiện ích hướng nội.

Song Anh