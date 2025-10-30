Không gian gắn kết người cao tuổi tại Vin New Horizon

TP HCMVinhomes Green Paradise tại Cần Giờ dự kiến tích hợp mô hình Vin New Horizon dành cho người cao tuổi, hướng tới cộng đồng sống gắn kết, chủ động.

Ông Lê Quốc Hùng cùng vợ gắn bó gần 4 thập kỷ trong ngôi nhà trên đường Võ Văn Tần, TP HCM. Người con trai duy nhất định cư tại Australia từ nhiều năm trước. Ông bà từng băn khoăn giữa việc theo con định cư nước ngoài hay ở lại. Ông sợ cô đơn, không hòa nhập được với cộng đồng bên ngoài.

Lo lắng của ông Hùng cũng là cảm nhận của nhiều người ở độ tuổi xế chiều. Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Journals of Gerontology năm 2021 chỉ ra rằng người cao tuổi duy trì hoạt động xã hội và có mục tiêu sống rõ ràng có nguy cơ mắc lo âu liên quan đến cái chết thấp hơn 40% so với nhóm sống cô lập. Cũng theo các chuyên gia, người cao tuổi có thể sống lạc quan và an yên hơn nếu duy trì ba yếu tố là giữ gìn sức khỏe thể chất, chăm sóc tinh thần và gắn kết xã hội.

Hướng đến mục tiêu phát triển cộng đồng dành riêng cho người cao tuổi, Vingroup xây dựng mô hình đô thị hưu trí và dưỡng lão Vin New Horizon, bắt đầu tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ). Tại đây, người cao tuổi sẽ được chăm sóc toàn diện và chủ động trong đời sống cộng đồng. Triết lý vận hành đặt con người làm trung tâm: chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và giá trị kết nối xã hội.

Tại Vinhomes Green Paradise, yếu tố "S" (Social) trong ESG++ thể hiện qua hệ sinh thái tiện ích từ y tế, văn hóa, giáo dục đến vui chơi, giải trí và các chương trình cộng đồng. Vin New Horizon được xem là mảnh ghép bổ sung, hướng tới môi trường sống khỏe, sống vui và gắn kết, giảm cảm giác cô đơn - mối quan tâm phổ biến của người cao tuổi ở đô thị lớn.

Vin New Horizon đầu tiên sẽ xuất hiện tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Mô hình này dự kiến tích hợp bệnh viện dưỡng lão tiêu chuẩn cao với các trung tâm lão khoa chuyên sâu (tim mạch, thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, phòng chống lão hóa...). Hệ thống chăm sóc thông minh 24/7 theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe theo thời gian thực, ứng dụng công nghệ hỗ trợ cá nhân hóa chăm sóc.

Khu ở gồm các căn nhà, biệt thự hưu trí giữa không gian gần rừng và biển. Thiết kế chú trọng công thái học, bố trí cảm biến phát hiện té ngã, nút gọi khẩn cấp và dịch vụ y tế tại nhà, nhằm tăng mức độ an toàn nhưng vẫn giữ sự tự chủ trong sinh hoạt thường ngày.

Điểm nhấn được nhiều người cao tuổi quan tâm là trung tâm Minh Triết - mô hình "đại học mở" trong khuôn viên. Cư dân có thể tham gia lớp nhiếp ảnh, âm nhạc, thơ ca, triết học; đồng thời chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm với cộng đồng. Cách tổ chức này tạo cầu nối thế hệ, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục đóng góp giá trị, thay vì chỉ nhận dịch vụ thụ động.

Vin New Horizon nằm giữa hệ tiện ích của Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Ngoài cư dân nội khu, Vin New Horizon còn dự kiến cung cấp dịch vụ bán trú (daycare) cho người cao tuổi từ các khu vực lân cận. Lịch trình điển hình gồm vận động nhẹ, trị liệu, học năng khiếu, ăn trưa theo thực đơn dinh dưỡng và hoạt động nghệ thuật trước khi trở về nhà. Khi các tuyến giao thông công cộng được hoàn thiện, việc di chuyển giữa trung tâm TP HCM và Cần Giờ sẽ thuận tiện hơn cho nhóm khách này.

Cách tiếp cận của Vin New Horizon hướng tới giảm tải gánh nặng chăm sóc trong gia đình, đồng thời duy trì nhịp sống riêng của người cao tuổi trong một cộng đồng có hỗ trợ chuyên môn. Lựa chọn này được xem là cân bằng giữa sống cùng và sống gần con cháu.

Theo chủ đầu tư, đây không chỉ là mô hình chăm sóc, mà là cách tiếp cận nhân văn, giúp người cao tuổi sống năng động trong cộng đồng, giữ được nhịp sống riêng mà vẫn tạo được sự kết nối với con cháu.

"Già đi là điều không thể tránh. Quan trọng là cách ta sống khi già", ông Hùng chia sẻ. Với những mô hình như Vin New Horizon, ông Hùng có thêm lựa chọn ở trong một cộng đồng kết nối theo tinh thần ESG++.

Song Anh