Không gian du thuyền cao cấp trên sông Sài Gòn

Với sức chứa 300 khách, không gian Icon Dining thích hợp cho các buổi tiệc tối quy mô vừa. Nếu cần sự riêng tư, khu vực Icon Private có thể phục vụ tối đa 16 khách, dành cho những buổi họp mặt cá nhân hoặc tiếp khách doanh nghiệp.

Đặc biệt, Icon Bar là khu vực phục vụ cocktail và các loại đồ uống cao cấp trên du thuyền. Không gian này mang phong cách hiện đại, thiết kế mở nhằm tạo điều kiện cho sự kết nối giữa các nhóm khách hàng, thường kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng.