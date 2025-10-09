Không gian du thuyền cao cấp trên sông Sài Gòn

Du thuyền Icon Saigon Cruise hoạt động hai khung giờ hàng ngày: 19h30 - 21h và 21h30 - trễ, rời bến từ cảng Sài Gòn, đưa hành khách dọc sông, đi qua những địa danh quen thuộc như Bitexco, bến Bạch Đằng, cầu Bason hay Landmark 81. Hành trình kéo dài 90 phút, mang đến một góc nhìn toàn cảnh về TP HCM cho du khách.
Du thuyền Icon Saigon Cruise hoạt động hai khung giờ hàng ngày: 19h30 - 21h và 21h30 - trễ, rời bến từ cảng Sài Gòn, đưa hành khách dọc sông, đi qua những địa danh quen thuộc như Bitexco, bến Bạch Đằng, cầu Bason hay Landmark 81. Hành trình kéo dài 90 phút, mang đến một góc nhìn toàn cảnh về TP HCM cho du khách.
Không gian trên tàu được thiết kế linh hoạt, phục vụ nhiều nhu cầu từ những bữa tối lãng mạn cho cặp đôi, bữa tiệc riêng tư đến các sự kiện đám đông.
Không gian trên tàu được thiết kế linh hoạt, phục vụ nhiều nhu cầu từ những bữa tối lãng mạn cho cặp đôi, bữa tiệc riêng tư đến các sự kiện đám đông.
Với sức chứa 300 khách, không gian Icon Dining thích hợp cho các buổi tiệc tối quy mô vừa. Nếu cần sự riêng tư, khu vực Icon Private có thể phục vụ tối đa 16 khách, dành cho những buổi họp mặt cá nhân hoặc tiếp khách doanh nghiệp.
Đặc biệt, Icon Bar là khu vực phục vụ cocktail và các loại đồ uống cao cấp trên du thuyền. Không gian này mang phong cách hiện đại, thiết kế mở nhằm tạo điều kiện cho sự kết nối giữa các nhóm khách hàng, thường kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng.
Với sức chứa 300 khách, không gian Icon Dining thích hợp cho các buổi tiệc tối quy mô vừa. Nếu cần sự riêng tư, khu vực Icon Private có thể phục vụ tối đa 16 khách, dành cho những buổi họp mặt cá nhân hoặc tiếp khách doanh nghiệp.
Đặc biệt, Icon Bar là khu vực phục vụ cocktail và các loại đồ uống cao cấp trên du thuyền. Không gian này mang phong cách hiện đại, thiết kế mở nhằm tạo điều kiện cho sự kết nối giữa các nhóm khách hàng, thường kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng.
Một trong những điểm nổi bật của Icon Saigon Cruise là thực đơn mang phong cách Quảng Đông hiện đại, kết hợp tinh hoa ẩm thực Á - Âu. Thực đơn do đầu bếp Freeze Ng, người có hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn quốc tế, trực tiếp xây dựng và giám sát.
Một trong những điểm nổi bật của Icon Saigon Cruise là thực đơn mang phong cách Quảng Đông hiện đại, kết hợp tinh hoa ẩm thực Á - Âu. Thực đơn do đầu bếp Freeze Ng, người có hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn quốc tế, trực tiếp xây dựng và giám sát.
Món ăn tại đây được chế biến theo kỹ thuật truyền thống, đặc biệt chú trọng chi tiết trong quá trình quay, hấp, tẩm ướp. Trong đó, món vịt quay Bắc Kinh và các loại dimsum được nhiều thực khách lựa chọn. Mỗi món được trình bày tối giản trên nền gốm trắng, ánh sáng vàng ấm giúp tôn lên hình thức món ăn mà không làm mất đi cảm giác thân thiện trong không gian dùng bữa.
Du thuyền phục vụ bốn nhóm thực đơn: gọi món, chọn món, buffet và tiệc nhẹ, phù hợp với từng hình thức sử dụng. Với nhóm đông, các set menu có thể được đặt trước, trong khi các cặp đôi có thể lựa chọn dùng bữa tại khu vực skydeck hoặc trong không gian nhà hàng chính với cửa kính lớn nhìn ra sông.
Món ăn tại đây được chế biến theo kỹ thuật truyền thống, đặc biệt chú trọng chi tiết trong quá trình quay, hấp, tẩm ướp. Trong đó, món vịt quay Bắc Kinh và các loại dimsum được nhiều thực khách lựa chọn. Mỗi món được trình bày tối giản trên nền gốm trắng, ánh sáng vàng ấm giúp tôn lên hình thức món ăn mà không làm mất đi cảm giác thân thiện trong không gian dùng bữa.
Du thuyền phục vụ bốn nhóm thực đơn: gọi món, chọn món, buffet và tiệc nhẹ, phù hợp với từng hình thức sử dụng. Với nhóm đông, các set menu có thể được đặt trước, trong khi các cặp đôi có thể lựa chọn dùng bữa tại khu vực skydeck hoặc trong không gian nhà hàng chính với cửa kính lớn nhìn ra sông.
Bên cạnh ẩm thực, Icon Saigon Cruise còn phát triển các không gian phục vụ sự kiện và giải trí. Nổi bật trong đó là Icon Floating Club, sàn ngoài trời trên tầng cao của du thuyền, có sức chứa khoảng 300 người. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn nhạc sống, DJ, biểu diễn văn hóa và các hoạt động giải trí khác.
Giá trải nghiệm ngắm hoàng hôn (17h-18h) tại Icon Bar từ 388.000 đồng một khách, gồm 1 ly đồ uống (bia, rượu vang hoặc cocktail) và quà lưu niệm, xem biểu diễn nghệ thuật trực tiếp
Với trải nghiệm bữa tối (18h30 - 21h30) trên du thuyền, giá từ 1,299 triệu đồng mỗi khách cho thực đơn 5 món, đồ uống chào mừng và quà lưu niệm.
Bên cạnh ẩm thực, Icon Saigon Cruise còn phát triển các không gian phục vụ sự kiện và giải trí. Nổi bật trong đó là Icon Floating Club, sàn ngoài trời trên tầng cao của du thuyền, có sức chứa khoảng 300 người. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn nhạc sống, DJ, biểu diễn văn hóa và các hoạt động giải trí khác.
Giá trải nghiệm ngắm hoàng hôn (17h-18h) tại Icon Bar từ 388.000 đồng một khách, gồm 1 ly đồ uống (bia, rượu vang hoặc cocktail) và quà lưu niệm, xem biểu diễn nghệ thuật trực tiếp
Với trải nghiệm bữa tối (18h30 - 21h30) trên du thuyền, giá từ 1,299 triệu đồng mỗi khách cho thực đơn 5 món, đồ uống chào mừng và quà lưu niệm.
Icon Saigon Cruise
Địa chỉ: cảng Sài Gòn, số 5 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP HCM
Giờ mở cửa: 17h - trễ
Lịch khởi hành du thuyền: 19h30 - 21h; 21h30 - 23h
Thanh Thư
Ảnh: Icon Saigon Cruise