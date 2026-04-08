Không gian đô thị mở rộng tại phía Nam Đà Nẵng

Khu vực Nam Đà Nẵng với lợi thế về cảnh quan và hạ tầng kết nối tạo điều kiện để mở rộng không gian đô thị, góp phần giảm áp lực cho trung tâm thành phố.

Tại khu vực nội thành đã phát triển lâu năm, mật độ xây dựng cao, quỹ đất hạn chế và thiếu hụt không gian xanh là những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nơi ở của người dân.

Hiện, trung tâm Đà Nẵng có 2 công viên lớn, trong đó công viên 29/3 đã xuống cấp. Bên cạnh đó, áp lực hạ tầng tại các phường Hải Châu, Thanh Khê hay khu vực Hòa Cường đặt ra yêu cầu phát triển thêm các khu đô thị ở vùng ven có quy hoạch hoàn chỉnh, nhằm phân bổ lại không gian sống, trong đó có cộng đồng chuyên gia quốc tế, giới tinh hoa và tầng lớp trí thức.

Ngược lại, đi qua cầu Hòa Xuân, phía Nam Đà Nẵng đang hình thành thêm các khu đô thị có hệ dịch vụ tương đối hoàn chỉnh. Hệ thống giao thông kết nối gồm đường Nguyễn Phước Lan, Minh Mạng, Võ Chí Công góp phần cải thiện khả năng liên kết giữa khu vực này với trung tâm và các trục chức năng khác của thành phố.

Trong chiến lược phát triển, Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở, với kế hoạch hình thành khu thương mại tự do (FTZ) và trung tâm tài chính quốc tế. Các định hướng này được kỳ vọng thu hút dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực logistics, công nghệ cao và dịch vụ.

Quý I, Đà Nẵng thu hút hơn 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư, gấp hơn 5 lần cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng khoảng 55%. Những yếu tố này kéo theo nhu cầu mở rộng không gian sản xuất, kinh doanh và lưu trú, trong đó có trung tâm Nam Đà Nẵng với vị trí kết nối chiến lược.

Trong bối cảnh đó, khu vực phía Nam thành phố ghi nhận thêm nguồn cung nhà ở và các khu đô thị tại quần thể dự án do Sun Group phát triển. Trong đó, Sun Riverpolis được định hướng là không gian đô thị hiện đại dành cho cộng đồng cư dân trẻ và tầng lớp trí thức, nơi sở hữu "lá phổi xanh" Hyde Park 50 ha - một trong những công viên ven sông lớn nhất miền Trung.

Sunneva Island - Đảo Ánh Dương kiến tạo phong cách sống biệt lập giữa hệ sinh thái mặt nước, với những biệt thự cao cấp mang phong cách nghỉ dưỡng. Tiếp đó, Sun Neo City mang đến nhịp sống thương mại với các tuyến phố dịch vụ và kinh doanh. Cuối cùng, khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà được định vị trở thành tâm điểm giao thương theo chuẩn quốc tế, nơi hội tụ những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí cao cấp.

Tại khu đô thị Sun Riverpolis, tổ hợp căn hộ FourS Tower ở ngã tư Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng có quy mô 4 tòa tháp (mỗi tòa 20 tầng nổi cùng 2 tầng hầm). Tổ hợp này dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư của tệp khách chuyên gia lĩnh vực nghỉ dưỡng ven biển và nhân sự trình độ cao đang dịch chuyển từ Sơn Trà về để tối ưu chi phí và không gian sống.

Với vị trí trung tâm Nam Đà Nẵng, cư dân của tổ hợp FourS Tower chỉ mất vài phút để di chuyển tới biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trục giao thông hiện đại thông suốt cũng giúp dự án tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng và dự án Da Nang Downtown thuận tiện hơn. Vị trí này còn được bao quanh bởi hệ thống trung tâm thương mại, resort, khách sạn quốc tế..., thuận tiện kết nối Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Theo giới chuyên gia, bên cạnh những quần thể dự án có hạ tầng hoàn chỉnh, mạng lưới giao thông và hệ sinh thái tiện ích đang thành hình, nhà đầu tư cần tránh xu hướng chạy theo thông tin quy hoạch hoặc sáp nhập địa giới tại các khu vực vùng ven, nơi hạ tầng và mật độ dân cư chưa đồng bộ.

Đại diện một đơn vị phân phối bất động sản tại Đà Nẵng chia sẻ, xu hướng đầu tư hiện nay có sự thay đổi theo hướng thận trọng hơn. "Bên cạnh đất nền, thị trường khu Nam đang ghi nhận sự dịch chuyển dòng tiền sang phân khúc căn hộ có khả năng khai thác cho thuê ngay. Một bất động sản chỉ duy trì được giá trị dài hạn khi hội đủ yếu tố hạ tầng hoàn chỉnh và có khả năng phục vụ nhu cầu ở thực hoặc kinh doanh tạo dòng tiền", vị này nhận định.

Với định hướng phát triển hạ tầng bài bản, cùng các dự án "Dòng sông ánh sáng" 150 tỷ đồng và tuyến du lịch thủy nội địa 10.000 tỷ đồng do Sun Group triển khai, khu vực phía Nam Đà Nẵng được kỳ vọng mở ra không gian sống mới cho cư dân, đồng thời thu hút hoạt động đầu tư.

Song Anh