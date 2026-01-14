Không gian đô thị Bãi Cháy mở rộng quanh cảng tàu biển quốc tế

Quảng NinhSự gia tăng của khách du lịch tàu biển kéo theo nhu cầu lưu trú, thương mại, dịch vụ tại Bãi Cháy, thúc đẩy việc mở rộng không gian đô thị theo trục ven vịnh và cảng biển.

Nhiều đô thị ven biển trên thế giới phát triển các khu phức hợp quanh bến du thuyền và cảng tàu biển, nơi tích hợp lưu trú, thương mại, giải trí và không gian công cộng. Ở Singapore, Marina Bay Sands hình thành tổ hợp ven vịnh với khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà hát và khu văn phòng. Trong khi đó, tại Dubai, Palm Jumeirah phát triển các khu dân cư cao cấp, bãi biển, bến du thuyền cùng hệ thống dịch vụ du lịch, giải trí hoạt động quanh năm.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long thu hút du khách đến Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng có những điều kiện tương đồng khi nằm bên vịnh Hạ Long, sở hữu hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ cùng cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây là cảng tàu khách chuyên biệt đầu tiên của cả nước, do Sun Group đầu tư, có khả năng tiếp nhận các tàu du lịch cỡ lớn và phục vụ hàng nghìn hành khách mỗi chuyến.

Vị trí cảng đặt ngay trung tâm Bãi Cháy, cho phép du khách quốc tế từ tàu tiếp cận nhanh các khu lưu trú, mua sắm và vui chơi trong khu vực. Theo Sun Group, đây là điều kiện cần và đủ để Sun Elite City - quần thể đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô 324 ha do đơn vị này phát triển trở thành điểm đến của du khách.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, lấy trục ven vịnh và bến du thuyền làm trung tâm, bao quanh là các tuyến phố dịch vụ, quảng trường biển và công viên cảnh quan. Sun Elite City còn sở hữu lợi thế gần kề di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, nơi đón hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đây cũng là điểm kết nối giao thông đường bộ, đường thủy, đường không và đường sắt cao tốc trong tương lai, giúp tăng kết nối liên vùng cho Bãi Cháy.

Màn bắn pháo hoa tại Bãi Cháy dịp hè 2025. Ảnh: Ánh Dương

Từ bãi biển mùa vụ, Bãi Cháy trở thành một trong những điểm đến bốn mùa trên bản đồ du lịch. Nhiều du khách đến đây để chụp ảnh bên du thuyền quốc tế, trải nghiệm tiện ích vui chơi, giải trí tại Sun Elite City: quảng trường biển, chợ đêm VUI-Fest, khu nghỉ dưỡng cao cấp Oakwood Ha Long...

"Những điều này thu hút nhiều lượt khách. Tầng lớp khách du lịch cũng cao cấp hơn", ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch - Phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ.

Năm 2025, Bãi Cháy đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt trên 20.400 tỷ đồng. Đây không chỉ là nơi trung chuyển mà còn trở thành một trong những điểm đến chính trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long của du khách.

Quần thể Sun Elite City với đa dạng hệ tiện ích vui chơi, giải trí. Ảnh: Sun Property

Nếu hệ tiện ích vui chơi, giải trí, lễ hội do Sun Group kiến tạo góp phần hút khách đến Bãi Cháy thì cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long được xem là đòn bẩy hạ tầng đưa khu vực này trở thành điểm đến quốc tế.

Năm ngoái, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón khoảng 90.000 lượt khách, mức cao nhất từ trước đến nay, trở thành điểm dừng chân của du lịch tàu biển khu vực Đông Nam Á, mở ra nhu cầu lưu trú dài ngày và chi tiêu cho dịch vụ, trải nghiệm, mua sắm.

Sun World Ha Long - một trong nhiều tiện ích thu hút du khách đến với Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Đối với thị trường bất động sản, sự tăng trưởng của du lịch quốc tế kéo theo nhu cầu lớn về căn hộ lưu trú, shophouse, dịch vụ giải trí, ăn uống, mua sắm... nhất là tại những vị trí gần cảng tàu biển và mặt vịnh Hạ Long.

Trong khi đó, theo Sun Group, quỹ đất tại trung tâm Bãi Cháy ngày càng khan hiếm, không nhiều khu đô thị quy mô lớn có khả năng đáp ứng nhu cầu đồng thời của cư dân, du khách và nhà đầu tư. Đây được xem là cơ hội phát triển cho những quần thể được đầu tư bài bản như Sun Elite City.

