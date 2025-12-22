Không gian điều trị hiện đại tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Hai bệnh viện được đầu tư quy mô lớn, thiết kế hiện đại, hướng tới mô hình bệnh viện - khách sạn, đặt trải nghiệm và sự thoải mái của người bệnh làm trung tâm.

Sáng 19/12, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình khánh thành, sẵn sàng vận hành và tiếp nhận bệnh nhân. Đây là hai dự án y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư hiện đại, ứng dụng kỹ thuật cao, hướng tới tiệm cận trình độ các nước tiên tiến trong khu vực. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc đưa hai bệnh viện vào hoạt động giúp hàng chục triệu người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Cũng theo đại diện Bộ Y tế, hai bệnh viện cơ sở 2 được xây dựng trong hơn 10 năm, trải qua nhiều khó khăn về thủ tục và nguồn lực. Dự án được thực hiện với yêu cầu khắt khe về y tế chuyên sâu, công trình được coi trọng cảnh quan, thiết kế gần thiên nhiên, môi trường xung quanh tạo nên bệnh viện có tầm cỡ ngang với các nước tiên tiến trong khu vực.

Toàn cảnh bệnh viện bạch mai cơ sở 2. Ảnh: Như Ý

Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là những cơ sở y tế hiện đại, đồng bộ, có quy mô và tiêu chuẩn tiệm cận quốc tế. Các khu nhà được thiết kế liên hoàn, hành lang rộng, thuận tiện cho việc di chuyển và tổ chức hoạt động chuyên môn. Bệnh viện ứng dụng chuyển đổi số trong khám chữa bệnh với Kios tiếp đón bệnh nhân ngay tại sảnh. Nơi này cũng được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến nhất nhằm phục vụ người bệnh.

Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai có kiến trúc liền khối, tạo hình như cây dương cầm, trong khi Bệnh viện Việt Đức có mặt tiền vòng cung mềm mại. Cả hai công trình đều mang phong cách kiến trúc châu Âu, không gian mở, nhiều cây xanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, sảnh chờ, khu khám bệnh, khu điều trị đều bố trí cây xanh, tiểu cảnh, ghế ngồi, tạo cảm giác gần gũi, hạn chế căng thẳng cho bệnh nhân và người nhà.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng các lãnh đạo tỉnh Ninh Bình (hàng trên ở giữa), y bác sĩ, tham quan thiết bị y tế hiện đại được trang bị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, trong ngày khai trương 19/12. Ảnh: Như Ý

Phòng điều trị được thiết kế khép kín, tiện nghi, tương tự phòng nghỉ khách sạn. Bệnh nhân hạn chế tình trạng nằm ghép, nằm hành lang - vấn đề phổ biến tại nhiều bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội và các đô thị lớn. Những tiểu tiết như nhà vệ sinh bệnh viện cũng được chú trọng khi trang bị buồng vệ sinh phù hợp riêng cho người khuyết tật.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, ngoài hệ thống trang thiết bị hiện đại, khu vực chờ và hành lang được bố trí nhiều cây xanh, giếng trời, tạo không gian thoáng đãng. Các biển báo, khu chức năng được sắp xếp hài hòa.

Sảnh chờ, đăng ký khám bệnh rộng rãi, hiện đại. Ảnh: Như Ý

Theo lãnh đạo hai bệnh viện, hàng trăm bác sĩ có trình độ chuyên môn cao sẽ được điều động về làm việc tại cơ sở 2. PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị đã hoàn tất phương án nhân lực và trang thiết bị. Hơn 600 nhân viên y tế từ Hà Nội đăng ký luân chuyển, kết hợp cùng lực lượng tuyển mới, sẵn sàng vận hành 325 giường bệnh và hai phòng mổ cấp cứu trong giai đoạn đầu tại cơ sở 2.

Trong khi đó, PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho hay ngay sau khi tiếp nhận hạng mục xây dựng, bệnh viện sẽ lắp đặt thiết bị và hoàn thiện quy trình vận hành. Trước mắt, đơn vị khởi động khoảng 30% công suất, tương đương 300 giường bệnh, nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả.

"Việc đầu tư hạ tầng hiện đại nhằm tạo điều kiện để bác sĩ yên tâm công tác lâu dài, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Không gian thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên giúp bệnh nhân và cả bác sĩ thư giãn hơn. Đây là yếu tố tâm lý quan trọng trong quá trình khám chữa bệnh", đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho hay.

Giường bệnh sạch sẽ, trang trí cây xanh thân thiện. Ảnh: Như Ý

Theo Bộ Y tế, với người dân các tỉnh lân cận, việc hai bệnh viện lớn đi vào hoạt động tại Ninh Bình giúp rút ngắn quãng đường di chuyển và giảm áp lực cho các cơ sở y tế tại Hà Nội. Ngoài ra, mô hình bệnh viện hiện đại, thân thiện tại Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giữ người bệnh trong nước, hạn chế xu hướng ra nước ngoài điều trị.

Thế Đan