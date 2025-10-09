Không gian 'chữa lành' trong căn hộ 75m2 cho người bận rộn

Căn hộ rộng 75 m2 tại TP HCM ban đầu được bàn giao thô, gồm tường bao và các mảng bê tông chưa chia tách không gian hay bố trí công năng sinh hoạt.
Gia chủ cho biết phần lớn thời gian dành cho công việc, chỉ ở nhà vào buổi tối và cuối tuần. Vì vậy, chủ nhà mong muốn có một không gian gọn gàng, thoải mái nhưng vẫn hiện đại và mang dấu ấn cá tính riêng.
Phương án thiết kế do nhóm KTS thực hiện trong 3 tháng theo phong cách modern minimalism, hướng tới sự tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn sáng tạo.
Gam màu chủ đạo là tone xám kết hợp gỗ, với điểm nhấn màu đen ở các vật dụng như kệ tivi, ghế bàn ăn. Những chi tiết bo cong góc tường, sofa... giúp tổng thể thêm hài hòa, giữ được tinh thần đương đại.
Căn hộ được tổ chức lại công năng với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, bếp và phòng khách liên thông. Nhờ cách bố trí và sử dụng vật liệu linh hoạt, không gian có sự tách biệt vừa đủ, duy trì sự thông suốt trong sinh hoạt hàng ngày.
Phòng khách tối giản với ghế sofa da nâu, kệ tivi thấp và tường gạch kết hợp kính. Ánh sáng vàng hắt ra từ đèn ẩn viền trần giúp tăng cảm giác ấm áp cho ngôi nhà.
Căn hộ có phòng khách hướng Đông Nam, còn 2 phòng ngủ quay về hướng Tây Bắc. Lợi thế này giúp không gian đón nắng sớm tự nhiên, nhưng vào buổi chiều, ánh nắng gắt chiếu vào phòng ngủ trong khi khu khách lại thiếu sáng.
KTS chọn giải pháp dùng gạch kính đặt sau vách tivi. Cấu trúc này vừa phân tách không gian giữa phòng khách và phòng ngủ nhỏ, vừa đóng vai trò dẫn sáng. Nhờ đó, ánh sáng tự nhiên từ phòng ngủ có thể lan tỏa vào khu khách, giúp không gian sinh hoạt chung luôn sáng.
Bếp bố trí sát cửa ra vào, kết hợp đảo bếp và bàn ăn, phân tách khu vực bằng gạch sàn, tạo ranh giới nhẹ giữa bếp và phòng khách.
Hệ tủ bếp thiết kế chữ L, sử dụng vật liệu gỗ sáng kết hợp cánh tủ sơn xám mờ. Bề mặt bếp và tường ốp đá giúp dễ vệ sinh.
Hệ tủ gỗ tích hợp ghế ngồi và kệ âm tường bo cong tại sảnh vào, tăng diện tích lưu trữ và tạo cảm giác liền mạch cho không gian.
Khu vực hành lang được KTS sử dụng gạch thẻ màu đen để tạo dấu ấn thị giác, đồng thời giúp định hướng lối vào các không gian tiếp theo. Tone đen cũng là màu sắc yêu thích của gia chủ, góp phần thể hiện cá tính riêng.
Phía sau cánh cửa phòng ngủ master, bức tranh mặt trăng được bố trí giúp mang lại cảm xúc thư giãn khi bước vào không gian riêng. Gia chủ thường chỉ ở nhà vào buổi tối, hình ảnh mặt trăng được lựa chọn nhằm gợi cảm giác tĩnh lặng và yên bình.
Phòng ngủ master sử dụng giường nâng kết hợp bậc gỗ và bàn làm việc liền tường, tận dụng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn.
Phòng tắm với gam màu trung tính kết hợp ánh sáng hắt trần, vách kính trong suốt giúp không gian thoáng và gọn gàng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: 25 DESIGN
Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Hoàng Chương
Ảnh: Nam Võ