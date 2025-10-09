Không gian 'chữa lành' trong căn hộ 75m2 cho người bận rộn

Căn hộ rộng 75 m2 tại TP HCM ban đầu được bàn giao thô, gồm tường bao và các mảng bê tông chưa chia tách không gian hay bố trí công năng sinh hoạt.

Gia chủ cho biết phần lớn thời gian dành cho công việc, chỉ ở nhà vào buổi tối và cuối tuần. Vì vậy, chủ nhà mong muốn có một không gian gọn gàng, thoải mái nhưng vẫn hiện đại và mang dấu ấn cá tính riêng.