Không gian căn hộ nghỉ dưỡng Charm Resort Long Hải

Dự án có gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, được chia thành hai phân khúc, phù hợp với cả nhóm khách mua để nghỉ dưỡng lẫn nhà đầu tư khai thác lưu trú. Sự tách bạch này nhằm đảm bảo không gian riêng tư, yên tĩnh cho chủ nhân, đồng thời thuận lợi cho việc vận hành khai thác sau này.