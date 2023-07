Không gian căn hộ giá từ 1,6 tỷ đồng của Bcons

Bình DươngVới tiêu chí đem đến những tổ ấm cho người trẻ, căn hộ Bcons Polaris thiết kế diện tích linh hoạt, theo phong cách hiện đại.

Bcons Polaris thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu hóa không gian đưa ánh sáng tự nhiên và các mảng xanh vào từng ngóc ngách căn hộ. Diện tích các sản phẩm nhà ở dao động từ 41-85 m2 cho cả loại hình một phòng ngủ và hai phòng ngủ. 100% căn hộ tại Bcons Polaris có lô gia vuông vức, mang đến cho gia chủ không gian thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Không gian phòng khách của căn hộ tại Bcons Polaris. Ảnh: Bcons

Hiện tại, Bcons Polaris được giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 1,6 tỷ đồng. Dự án do tập đoàn Bcons phát triển, hướng đến đối tượng cư dân trẻ tuổi, năng động. Các tiện ích có quy hoạch đáp ứng đầy đủ tiêu chí, phục vụ nhu cầu của những khách hàng ở thực.

Nội khu dự án Bcons Polaris có trang bị đầy đủ tiện ích, khuôn viên cây xanh tạo nên không gian yên bình và tĩnh lặng, hồ bơi vô cực giúp cho cư dân có được những giây phút thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Khu vực nhà trẻ giúp mang đến môi trường học tập và phát triển ngay trong khuôn viên dành cho cư dân nhí. Khu vực sinh hoạt chung có vai trò thúc đẩy sự giao tiếp và gắn kết cộng đồng. Ngoài ra, các cửa hàng tiện lợi tại tầng trệt đáp ứng nhanh các nhu cầu hàng ngày của cư dân. Để chăm lo chất lượng cuộc sống cư dân, chủ đầu tư chú trọng dịch vụ quản lý chuyên nghiệp hoạt động 24/7 đảm bảo an ninh cho dự án.

Phối cảnh dự án Bcons Polaris. Ảnh: Bcons

Đại diện Bcons cho biết, trong tương lai khu vực này cũng sẽ được hưởng lợi thế từ những cú hích phát triển về hạ tầng giao thông.

"Việc sở hữu một bất động sản có vị trí đắc địa, không gian sống hiện đại và có tiềm năng phát triển sẽ là lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng và nhà đầu tư", đại diện Bcons chia sẻ.

Bcons Polaris là dự án nhà ở thứ 11 do tập đoàn Bcons phát triển, tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ đây, cư dân kết nối thuận tiện với TP Thủ Đức và TP HCM thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng và quốc lộ 1A. Vị trí dự án cũng nằm gần với các tiện ích cơ bản như chợ Việt Lập, cụm trường từ mầm non đến cấp 1, 2 và 3 tại phường An Bình và Bệnh viện Thủ Đức, trung tâm thương mại...

An Hy