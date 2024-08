Không gian biệt thự tại Nghệ An được Luxury Lifestyle Awards vinh danh

Central Island sở hữu hệ thống an ninh 4 vòng, đội ngũ nhân viên an ninh túc trực 24/7, sẵn sàng hỗ trợ cư dân và chỉ cho phép khách ra vào khi gia chủ đồng ý. Đây cũng là xu hướng, yêu cầu của những chủ nhân là doanh nhân khi các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ bên ngoài chưa đáp ứng được kỳ vọng về sự an toàn, riêng tư, bảo mật.