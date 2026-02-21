Không gian biệt thự chữa lành của tài tử Thiên Long bát bộ

Hồ Quân sinh ngày 18/3/1968, là diễn viên điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990. Tên tuổi của ông gắn liền với vai Kiều Phong trong Thiên long bát bộ phát sóng năm 2003, được xem là một trong những hình tượng kinh điển của nhân vật này trên màn ảnh.
Biệt thự của nam diễn viên tại Bắc Kinh (Trung Quốc), là sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại và cảm hứng từ thiên nhiên. Tổng thể không gian sử dụng tông màu dịu nhẹ, lấy cảm hứng từ cỏ cây, nước và đất.
Căn nhà của diễn viên Hồ Quân phản ánh cách người nổi tiếng chọn sự giản dị, tĩnh lặng và gắn kết với thiên nhiên làm giá trị cốt lõi khi thiết kế nhà. Từ màu sắc, vật liệu đến nội thất cũ kỹ mang dấu ấn thời gian của căn nhà, đều phản ánh cá tính và trải nghiệm sống của một người từng đứng trước ánh đèn sân khấu và giờ tìm về sự chữa lành.
Góc nhìn từ bên ngoài cho thấy biệt thự hòa mình vào thiên nhiên với cây xanh và lối đi bằng gỗ bao quanh. Tán cây rủ xuống phủ bóng mát, tạo sự riêng tư, đồng thời tăng tính thẩm mỹ tự nhiên cho ngôi nhà.
Các phòng chức năng được bố trí hợp lý, mỗi tầng có không gian chung cho các thành viên và các khu vực riêng để mỗi người có khoảng yên tĩnh.
Cửa kính lớn mở ra cảnh quan bên ngoài, biến khung cảnh bốn mùa thành một “bức tranh sống” trong nhà.
Bên trọng nhà là những món nội thất cổ, có dấu vết thời gian, giúp thể hiện rõ cá tính và thói quen sinh hoạt của chủ nhà, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng.
Ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa lớn chiếu vào các vật liệu gỗ, gốm và vải, làm nổi bật kết cấu và tạo cảm giác thông thoáng.
Biệt thự không chỉ là nơi ở mà còn như một “bảo tàng cá nhân” phản ánh triết lý sống giản đơn nhưng đầy đủ của gia chủ.
Góc nhìn tổng thể phòng khách và phòng ăn cho thấy sự liên kết liền mạch giữa các khu vực. Lò sưởi đặt ở giữa tạo điểm nhấn ấm áp, phân tách nhẹ nhàng phòng ăn và phòng khách. Các chi tiết như bình hoa, đèn thả trần, vật dụng trang trí được chọn tinh tế, mang lại không gian vừa gần gũi vừa có tính thẩm mỹ cao.
Phòng ăn được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, sử dụng bàn gỗ dài kết hợp ghế mây, phù hợp với tông màu tự nhiên của không gian.
Không gian sinh hoạt chung với ghế bọc da màu nâu, bàn gỗ đen có hình dáng tự nhiên. Sự kết hợp giữa vật liệu gỗ, da, gốm và ánh sáng mang lại cảm giác hài hòa.
Ghế bọc vải màu trung tính đặt cạnh cầu thang gỗ, tạo góc thư giãn nhẹ nhàng.
Các cửa sổ lớn trong phòng ngủ mở ra khoảng xanh bên ngoài, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)