Không gian biệt thự chữa lành của tài tử Thiên Long bát bộ

Hồ Quân sinh ngày 18/3/1968, là diễn viên điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990. Tên tuổi của ông gắn liền với vai Kiều Phong trong Thiên long bát bộ phát sóng năm 2003, được xem là một trong những hình tượng kinh điển của nhân vật này trên màn ảnh.

Biệt thự của nam diễn viên tại Bắc Kinh (Trung Quốc), là sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại và cảm hứng từ thiên nhiên. Tổng thể không gian sử dụng tông màu dịu nhẹ, lấy cảm hứng từ cỏ cây, nước và đất.