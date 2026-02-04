Không gian bánh ngọt kết hợp quà tặng xa xỉ giữa TP HCM

Đại diện The Reverie Saigon cho biết, sự ra đời của The Reverie Boutique góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khách sạn. "Trong bối cảnh phân khúc du lịch và dịch vụ cao cấp tại TP HCM ngày càng phát triển, việc đầu tư vào những không gian boutique chuyên biệt cho thấy nỗ lực của chúng tôi trong việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Mỗi chi tiết từ ánh sáng, mùi hương đến phong thái phục vụ tại The Reverie Boutique đều được tính toán để tạo nên một điểm đến mang tính biểu tượng", vị đại diện nói.