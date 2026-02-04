Không gian bánh ngọt kết hợp quà tặng xa xỉ giữa TP HCM

Nằm trong hệ sinh thái của khách sạn The Reverie Saigon, The Reverie Boutique vừa khai trương diện mạo mới ngày 29/1, tại tầng một và hai của tòa nhà Times Square.
Sở hữu diện tích gần 80 m2, khu trưng bày tầng một nổi bật với màu xanh ngọc bích cổ kiến, kiến trúc sang trọng. Không gian được thiết kế theo cấu trúc tầng lửng liên thông, tạo sự liền mạch trong hành trình trải nghiệm của khách hàng. Điểm nhấn là khung cửa chính hình vòm dẫn lối vào khu vực bày trí các bộ sưu tập quà tặng và bánh đặc sắc.
Chất liệu đồng được sử dụng xuyên suốt từ khung cửa, lan can đến hệ tủ trưng bày, kết hợp các mảng kính trong và kính gân nhiều lớp vừa sang trọng vừa thoáng đạt, gây ấn tượng thị giác. Hệ thống đèn LED ẩn dọc theo các đường cong kiến trúc, phản chiếu ánh sáng lên bề mặt kim loại và đá cẩm thạch, mang lại cảm giác ấm áp và tinh tế cho tổng thể không gian.
Các tặng phẩm tại đây được tuyển chọn kỹ lưỡng, gồm các dòng bánh ngọt của khách sạn đến những hộp sô-cô-la thủ công, chế tác tỉ mỉ trong 72 giờ từ nguồn cacao nguyên bản. Bên cạnh ẩm thực, The Reverie Boutique còn giới thiệu các bộ sưu tập nến và hương thơm từ những thương hiệu Italy danh tiếng.
Đặc biệt, dấu ấn bản địa được tôn vinh qua những sản phẩm kỹ nghệ sơn mài và khăn lụa cao cấp, nơi di sản văn hóa Việt Nam được nâng tầm thành những kỷ vật sang trọng cho cộng đồng quốc tế.
Không gian tại tầng hai của tòa nhà được bố trí như một trạm dừng tĩnh lặng để thực khách tận hưởng hương vị ẩm thực. Khu vực này sở hữu thiết kế mở với ánh sáng dịu nhẹ, tạo bầu không khí thư thái cho những bữa trưa nhẹ nhàng, những buổi chiều thưởng trà hoặc các cuộc gặp gỡ đối tác thân mật.
Thực đơn tại đây gồm nhiều loại bánh nướng, bánh kem và món ăn nhẹ được chế biến từ nguyên liệu thượng hạng bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp.
Mỗi món ăn đều được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo sự hài hòa giữa hương vị và hình thức theo tiêu chuẩn 5 sao.
Đại diện The Reverie Saigon cho biết, sự ra đời của The Reverie Boutique góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khách sạn. "Trong bối cảnh phân khúc du lịch và dịch vụ cao cấp tại TP HCM ngày càng phát triển, việc đầu tư vào những không gian boutique chuyên biệt cho thấy nỗ lực của chúng tôi trong việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Mỗi chi tiết từ ánh sáng, mùi hương đến phong thái phục vụ tại The Reverie Boutique đều được tính toán để tạo nên một điểm đến mang tính biểu tượng", vị đại diện nói.
Với 39 tầng cao, khách sạn không chỉ cung cấp hệ thống phòng nghỉ và suite cao cấp, còn nổi tiếng với hệ thống nhà hàng đa dạng. Trong đó có nhà hàng Long Triều phục vụ ẩm thực Quảng Đông đạt một sao Michelin, Café Cardinal với phong cách Âu châu hay The Long @ Times Square mang hơi thở phóng khoáng của ẩm thực Italy.
Thanh Thư
Ảnh: The Reverie Boutique