Không gian an cư chất lượng cao tại New City Thủ Thiêm

Được định hướng trở thành trung tâm tài chính mới của TP HCM, khu đô thị Thủ Thiêm sở hữu quỹ đất rộng lớn, phân khu chức năng bài bản, hạ tầng hiện đại, các dịch vụ tiện ích được triển khai đồng bộ cùng sự tham gia đầu tư của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản tầm cỡ. Những dự án bất động sản cao cấp từ những chủ đầu tư uy tín góp phần kiến tạo không gian sống chất lượng cho cư dân thành thị, người lao động và chuyên gia trong, ngoài nước đang làm việc tại khu Đông TP HCM nói riêng và vùng kinh tế phía Nam nói chung.

Trong đó, New City Thủ Thiêm của chủ đầu tư Thuận Việt đang là cái tên được người mua chú ý nhờ sở hữu nhiều giá trị vượt trội cho cả người có nhu cầu an cư lẫn nhà đầu tư. Sản phẩm đã hoàn thiện càng giúp người mua vững tâm với tiềm năng vượt trội trong thời gian tới.

Giá trị đến từ vị trí

Vị trí kết nối tốt với trung tâm TP HCM là một trong những yếu tố quan trọng nhất thể hiện rõ nét tiềm năng phát triển của bất động sản Thủ Thiêm. Nơi đây phù hợp với cư dân thành đạt mong muốn có nơi an cư chất lượng cao, thuận tiện di chuyển đến trung tâm và các khu vực khác của thành phố, tận hưởng chuỗi tiện ích dịch vụ hoàn chỉnh. Còn đối với nhà đầu tư, Thủ Thiêm được ví như "miền đất hứa" khi sở hữu loạt dự án giao thông có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trên bản đồ quy hoạch của toàn thành phố.

Nhiều dự án tại quận 2 đạt mức tiêu thụ tốt nhờ vị trí đẹp. Điển hình New City Thủ Thiêm tọa lạc tại số 17 đại Lộ Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2. Dự án có lợi thế về khả năng kết nối giao thuận lợi khi kề cận nhiều tuyến đường huyết mạch, gồm đại lộ Mai Chí Thọ, hầm Thủ Thiêm, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây...

Phối cảnh không gian sống an lành, gần gũi thiên nhiên tại New City Thủ Thiêm.

Vị trí này cũng giúp New City Thủ Thiêm hưởng trọn những thế mạnh của quận 2 và khu vực lân cận. Hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ giúp cư dân tại đây rút ngắn thời gian di chuyển đến các khu vực trung tâm. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng ba phút để tới trung tâm Thủ Thiêm, 5 phút tới trung tâm quận 2 và 10 phút tới trung tâm thành phố.

Nhờ vị trí đắc địa tại trung tâm Thủ Thiêm, New City Thủ Thiêm sở hữu giá trị vượt trội và gia tăng theo đà phát triển từng ngày của vùng đất này. Nằm ngay trên mặt tiền đường Mai Chí Thọ, dự án còn có tính kết nối liên vùng cao như kết nối hầm Thủ Thiêm vào quận 1, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cầu Thủ Thiêm 1 nối Bình Thạnh, cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1...

Tạo nơi an cư chất lượng cao

Bên cạnh vị trí trung tâm khu đô thị mới, New City Thủ Thiêm còn gây ấn tượng với không gian sống gần gũi thiên nhiên. Công viên xanh lên đến 6,5 ha và mật độ xây dựng chưa đến 25%, diện tích còn lại dành cho tiện ích cộng đồng, cây xanh, mặt nước...

Thực tế, việc tìm kiếm một không gian sống xanh giữa lòng thành phố là một bài toán khó. Hiện mật độ cây xanh trên đầu người tại TP HCM chưa đến 2 m2 một người, theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. Nhu cầu tìm kiếm không gian sống an lành, gần gũi thiên nhiên đang tạo sức hút lớn cho những dự án mảng xanh lớn như New City Thủ Thiêm. Dự án có môi trường sống thông thoáng và tiện ích hiện đại, đủ đầy cũng góp phần đảm bảo đà gia tăng giá trị trong tương lai.

Khu căn hộ còn sở hữu không gian thoáng đãng, trong lành và tầm nhìn khoáng đạt khi gần sông Sài Gòn. Cư dân có thể tận hưởng cảm giác yên bình giữa lòng thành thị nhờ được bao bọc bởi hệ thống cây xanh, mặt nước xung quanh.

Bên cạnh tiện ích nội khu hoàn chỉnh, trong bán kính 2 km, cư dân còn hưởng lợi từ các tiện ích ngoại khu đa dạng, gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị... đáp ứng tối đa nhu cầu an cư chất lượng cao, dễ dàng kết nối với các đô thị quy mô lớn.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 2,7 ha bao gồm 4 khối nhà Venice, Babylon, Hawaii và Bali cao 26-29 tầng. Các căn hộ có diện tích 45-300 m2 xây dựng theo không gian mở, tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng. Chủ đầu tư áp dụng chương trình thanh toán ban đầu từ một tỷ đồng để nhận nhà ngay.

Minh Anh

