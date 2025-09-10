Không gian an cư bên sông tại Izumi Canaria

Phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị tích hợp Izumi City được bao quanh bởi gần một km sông nước cùng 15 công viên nội khu, mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Izumi Canaria được Nam Long quy hoạch đồng bộ, ưu tiên mảng xanh cùng hệ tiện ích tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ là nơi an cư, chủ đầu tư kỳ vọng đưa phân khu trở thành không gian hỗ trợ cư dân tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm xúc và sự gắn kết cộng đồng.

Bao quanh phân khu là gần 1 km sông nước. Chủ đầu tư kết hợp xây dựng những cung đường dạo bộ ven sông cùng hệ thống 15 công viên nội khu (pocket park) nhằm phủ xanh không gian, góp phần điều hòa khí hậu - yếu tố khó tìm kiếm ở đô thị trung tâm.

Phối cảnh đường dạo bộ ven sông tại phân khu. Ảnh: Nam Long

Liên Hợp Quốc ước tính đến năm 2050, khoảng 66% dân số thế giới sẽ sống ở đô thị, gia tăng áp lực lên các lõi trung tâm. Theo Ngân hàng Thế giới, phát triển đô thị vệ tinh là một trong những giải pháp để phân tán dân số, đồng thời tạo dư địa quy hoạch cho khoa học, công nghệ và giáo dục.

Tại Việt Nam, khi các đô thị lõi quá tải và hạ tầng kết nối liên tục mở rộng, xu hướng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh thể hiện rõ hơn. Tâm lý người mua cũng thay đổi: ưu tiên môi trường gần gũi thiên nhiên, nhịp sống chậm mà vẫn đủ tiện ích, cân bằng công việc, sức khỏe, giáo dục. Vì vậy, đô thị vệ tinh trở thành xu hướng tất yếu của quá trình đô thị hóa.

Xu hướng này cũng được chủ đầu tư Nam Long nhìn nhận để phát triển khu đô thị Izumi City, bao gồm phân khu Izumi Canaria tại Biên Hòa, Đồng Nai, ngay phía Đông TP HCM.

Các gia đình bắt đầu chuyển về an cư, tạo nên cộng đồng văn minh và gắn kết. Ảnh: Nam Long

Ngoài lợi thế cảnh quan xanh, mặt nước, Izumi Canaria còn hưởng lợi từ vị trí gần các trục giao thông huyết mạch liên vùng như quốc lộ 51, cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối với TP HCM, sân bay Quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp và trung tâm kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ.

Không chỉ là nơi an cư, Izumi Canaria còn mở ra cơ hội đầu tư với tuyến phố thương mại dài 400 m nằm dọc theo trục đường chính. Các sản phẩm tại phân khu đa dạng với biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, nhà phố vườn, shophouse.

Phối cảnh tầm nhìn từ ban công một căn biệt thự tại Izumi Canaria. Ảnh: Nam Long

Chủ đầu tư Nam Long cho biết đang áp dụng các phương án tài chính linh hoạt: thanh toán nhanh để nhận chiết khấu, giãn tiến độ bằng vốn tự có đến khi nhận nhà, hoặc dùng gói Easy Pay nhằm vừa sở hữu nhà vừa duy trì dòng tiền.

Song song, Nam Long phối hợp OCB triển khai tài khoản ưu tiên Dragon. Khách mở sớm tài khoản tiết kiệm để vừa sinh lãi vừa giữ chỗ căn tại Izumi Canaria; khi mở bán, nếu thay đổi kế hoạch có thể rút gốc và hưởng lãi theo quy định.

Song Anh