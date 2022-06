Không gian âm nhạc giàu cảm xúc của In The Mirror

In The Mirror số đầu tiên với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn để lại nhiều dấu ấn về sân khấu trực tuyến hiện đại cùng màn hoán đổi ca khúc độc đáo.

In The Mirror là show âm nhạc do VnExpress tổ chức, được xây dựng theo hình thức giải trí với các phần trò chuyện, biểu diễn trực tiếp đan xem. Chương trình là nơi hai ca sĩ với hai phong cách âm nhạc độc đáo đứng chung sân khấu, soi chiếu và trò chuyện về âm nhạc. Số đầu tiên diễn ra vào ngày 19/1, phát sóng trực tiếp qua nền tảng eBox đã mang đến cho người xem những sân khấu "đã tai, đã mắt", đồng thời thể hiện những hình ảnh mới mẻ trong âm nhạc của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

Tổ chức trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, In The Mirror số một đến với khán giả qua hình thức show nhạc trực tuyến, phát trực tiếp trên nền tảng eBox. Hơn 1.000 khán giả đã mua vé để theo dõi và đồng hành cùng Bùi Anh Tuấn và Tùng Dương suốt 2 tiếng.

Bùi Anh Tuấn và Tùng Dương song ca trên sân khấu In The Mirror số một. Ảnh: Giang Huy

Vượt qua những cách biệt về địa lý, người xem được đến gần hơn với nghệ sĩ. Song song với đó, Bùi Anh Tuấn và Tùng Dương cũng được thể nghiệm một hình thức mới trong cách tiếp cận và giao lưu cùng khán giả.

Các bài viết truyền thông về In The Mirror nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả với hơn 89.000 lượt xem. Đặc biệt, các khảo sát về danh sách bài hát khán giả muốn Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn thể hiện trong sân khấu In The Mirror nhận được hàng trăm lượt bình chọn. Nhiều khán giả cho biết rất tò mò về sân khấu nơi một ca sĩ trẻ như Bùi Anh Tuấn kết hợp cùng giọng ca gạo cội của Tùng Dương.

Toàn bộ các ca khúc được trình bày trên sâu khấu In The Mirror số một đều là bản phối mới, có sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Bản mash-up Ngày chưa giông bão, Phố không mùa được phối theo lối cinematic (nhạc phim), đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ dữ dội đến lắng đọng. Êkíp chương trình và hai nghệ sĩ cũng tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang qua phần song ca Em ơi, Hà Nội phố.

Đặc biệt, một trong những sân khấu ấn tượng nhất, được khán giả đánh giá cao là màn hoán đổi ca khúc giữa hai nam ca sĩ. Trong khi Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu theo phong cách rock, Bùi Anh Tuấn đã thể hiện hit Quê nhà theo phong cách acoustic đầy lắng đọng.

Khán giả đã được thưởng thức âm nhạc và giao lưu trực tuyến với hai ca sĩ. Ảnh: Giang Huy

Trong suốt hai tiếng của đêm diễn, hàng nghìn comment, tương tác trực tuyến đã được khán giả gửi đến cho hai ca sĩ thông qua nền tảng eBox. Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn chia sẻ những kỷ niệm về Hà Nội, về sự nghiệp âm nhạc và trả lời câu hỏi của khán giả. Cả hai cũng có màn kết hợp đầy ngẫu hứng khi Tùng Dương rap Thu cuối trên nền giọng hát Bùi Anh Tuấn.

Với những thành công của số đầu tiên, In The Mirror sẽ trở lại trong số thứ 2 với sự kết hợp của hai ca sĩ cùng bước ra từ chương trình Vietnam Idol 2010 là Văn Mai Hương và Lân Nhã. Sau hơn một thập kỷ có những trải nghiệm âm nhạc khác nhau, hai giọng ca sẽ một lần nữa đứng chung sân khấu nghệ thuật.

Đặc biệt, In The Mirror số 2 không chỉ có không gian trực tuyến cho khán giả, chương trình sẽ mở bán vé trực tiếp với số lượng giới hạn để người hâm mộ có thể trực tiếp trải nghiệm sân khấu và giao lưu cùng Văn Mai Hương và Lân Nhã. Mức giá lần lượt cho các hạng vé Standard, VIP và VVIP lần lượt là 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng. Người hâm mộ của Văn Mai Hương và Lân Nhã sẽ được hưởng ưu đãi mua vé xem trực tuyến với giá 149.000 đồng.

Thảo Miên