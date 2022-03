Không giảm án cho người xúi đàn em đốt nhà đội trưởng hình sự

Cần ThơTrần Công Xuân xin giảm nhẹ hình phạt về hành vi xúi đàn em đốt nhà đội trưởng hình sự quận Thốt Nốt, song không được chấp nhận.

Ngày 16/3, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 3 năm 6 tháng tù đối với Trần Công Xuân, 53 tuổi về tội Hủy hoại tại sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Quyết định được HĐXX đưa ra sau khi cho rằng mức án tòa sơ thẩm áp dụng là phù hợp. Bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới, chưa thành khẩn, ăn năn.

Bị cáo Xuân tại tòa hôm nay. Ảnh: An Bình

Bản án sơ thẩm xác định, Nguyễn Quốc Tài Nguyên, 22 tuổi, Trịnh Thanh Tú, 31 tuổi và Hồ Thanh Hải, 34 tuổi là những người làm công (nuôi gà đá) cho gia đình Trần Công Xuân tại hường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Giữa năm 2020 Nguyên đánh nam thanh niên gây thương tích 27%, đã bồi thường 10 triệu đồng và được anh này làm đơn bãi nại. Tuy nhiên, ngày 17/8/2020, Nguyên bị Công an quận Thốt Nốt khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích do tỷ lệ thương tích của nạn nhân thuộc trường hợp xử lý hình sự mà không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại. Vụ án được giao cho thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng cảnh sát Hình sự Công an quận Thốt Nốt, thụ lý.

Sau nhiều lần nghe Xuân nói "vụ án của mày là do thằng Huyên nó hại. Mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tuỳ mày", Nguyên rủ Hải đi đốt nhà thiếu tá Huyên. Hoả hoạn không làm ai bị thương nhưng thiêu rụi tài sản trị giá hơn 24 triệu đồng.

Hồi tháng 1, TAND quận Thốt Nốt xử sơ thẩm. Xuân cho rằng không xúi giục hay chỉ đạo đàn em đốt nhà thiếu tá Huyên. Tuy nhiên, quan điểm của bị cáo không được tòa chấp nhận.

HĐXX sơ thẩm cho rằng, căn cứ vào các tài liệu thu thập được và lời khai của các bị cáo khác đủ căn cứ kết luận Xuân nhiều lần kích động, xúi giục Nguyên khiến người này nghĩ đến việc đốt nhà thiếu tá Huyên để trả thù. Từ đó, tòa tuyên phạt Xuân 3 năm 6 tháng tù.

Nguyên lĩnh án 4 năm 3 tháng tù; Hải 3 năm 9 tháng tù cùng về tội Hủy hoại tài sản. Liên quan đến vụ án, Tú bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Che giấu tội phạm; Nguyễn Minh Tới, 40 tuổi, nhận 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm. Các bị cáo chấp nhận hình phạt, không kháng cáo.

Cửu Long