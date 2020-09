Không dùng Ibuprofen hạ sốt cho trẻ sốt xuất huyết

Ibuprofen hạ sốt mạnh và thời gian tác dụng dài hơn so với Paracetamol, song không được dùng cho trẻ mắc sốt xuất huyết vì có thể gây xuất huyết tiêu hóa.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết hiện nay nhiều phụ huynh tự cho con hạ sốt tại nhà. Ông đặc biệt lưu ý, khi con sốt xuất huyết, không được cho hạ sốt bằng thuốc Ibuprofen vì đây là nguyên nhân gây ra tình trạng xuất huyết tiêu hóa phải nhập viện cấp cứu.

"Phụ huynh sau khi dùng paracetamol để hạ sốt cho con nhưng không thấy tác dụng nên đã chuyển sang Ibuprofen. Mỗi năm chúng tôi ghi nhận vài ca trẻ bị xuất huyết tiêu hóa do cha mẹ dùng hạ sốt Ibuprofen", bác sĩ Lâm nói.

Trẻ sốt xuất huyết chỉ cần hạ sốt bằng thuốc Paracetamol thông thường. Đây là loại thuốc hạ sốt an toàn và hiệu quả dành cho trẻ em được hầu hết các bác sĩ nhi khoa khuyên dùng. Khoảng cách giữa 2 liều dùng thông thường là mỗi 4 đến 6 giờ, tuy nhiên trường hợp trẻ bị suy thận, hay có bệnh nền đặc biệt cần tham khảo bác sĩ về khoảng cách giữa các lần dùng.

Thuốc Ibuprofen tác dụng hạ sốt mạnh và kéo dài thời gian hạ sốt hơn so với Paracetamol, tuy nhiên việc dùng Ibuprofen phải có chỉ định và sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ vì thuốc hạ sốt dạng này có rất nhiều tác dụng phụ.

Chống chỉ định dùng thuốc Ibuprofen để hạ sốt trong các trường hợp trẻ nghi ngờ hay bị sốt xuất huyết; trẻ loét dạ dày, xuất huyết tiêu hoá; trẻ có tiền sử dị ứng với thuốc...

Trẻ sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Lê Nga.

Theo bác sĩ Lâm, khi trẻ có biểu hiện sốt kèm theo mệt mỏi, chán ăn, phát ban, nguyên tắc đầu tiên các gia đình cần phải xem nguyên nhân sốt của trẻ để tìm cách hạ sốt cho tốt. Do đó, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám, theo dõi và chẩn đoán bệnh. Các bác sĩ sẽ có hướng dẫn cụ thể, trẻ có thể nhập viện điều trị hoặc theo dõi tại nhà.

Sốt xuất huyết do virus gây nên bệnh khởi phát cũng giống như các bệnh nhân nhiễm trùng khác: sốt nhẹ, mệt mỏi, đau người, sang ngày 2-3 sốt cao, ban xuất huyết, đau bụng, nôn ói, kém ăn, rối loạn ý thức. Trong những trường hợp nặng có thể có biểu hiện sốc do mất dịch. Do đó, việc bù dịch cho con cũng rất quan trọng nhưng phải bù đúng cách.

"Ngày thứ 3, thứ 4 mắc sốt xuất huyết là thời gian cơ thể mất nước, cần bù dịch. Tuy nhiên, từ ngày thứ 5 – 6 là giai đoạn tái hấp thu và hồi phục. Nếu bù dịch nhiều quá sẽ gây ra tràn dịch đa màng, nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân", bác sĩ Lâm lưu ý.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 8/9, Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em đang điều trị cho khoảng 6-7 ca sốt xuất huyết. Cơ bản các bệnh nhân đến khám và điều trị không đến mức nặng và chưa ghi nhận ca tử vong.

Bác sĩ cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, bệnh nhân sốt xuất huyết không tăng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm ghi nhận hơn 60 ca sốt xuất huyết, tập trung nhiều chủ yếu vào tháng 8, 9.

Lê Nga