Không đủ tiêu chí em cần nên tôi chẳng dám bày tỏ

Không biết vì lý do gì, dù chỉ đọc vài bài viết, xem vài comment của em và nhìn hình em trên mạng, tôi đã phải lòng đôi mắt ấy.

Hợp nhau ở tính cách, kính trọng nhau bởi tài hoa nhưng trở thành tri kỷ của nhau lại vì nhân phẩm. Anh tự nhận mình không đủ các tiêu chí mà em cần. Em là cô gái thông minh, có khuôn mặt hiền hậu, đôi môi biết cười dù có khép, nhưng đôi mắt em rất buồn. Và anh đã phải lòng đôi mắt ấy. Em phải xứng đáng có một người yêu tốt hơn anh nhiều lần.

Đắn đo, suy nghĩ mãi vẫn không dám bấm kết bạn với em, chỉ dám âm thầm xem những bài em viết, em chia sẻ, không dám thể hiện cảm xúc hay ít nhất là đồng cảm cùng em trong những bài đó, dù chỉ là một sticker hay emoji. Anh không dám mở lời nhắn tin với em. Không sợ bị em mắng là mơ mộng ảo tưởng, không biết tự lượng sức mình, nhưng anh sợ sẽ bị em từ chối, block, vậy thì anh mãi không còn cơ hội được nhìn đôi mắt ấy nữa.

Hôm nay, một ngày cuối tuần khá buồn, bằng một sức mạnh nào đó, anh quyết định nhắn tin cho em: "Hãy cho anh được đồng hành cùng em, nhưng chỉ trên chính con đường mà em đã chọn thôi, có được không em?".

Thực ra tin nhắn vẫn chỉ mới soạn, chưa được gửi đi mọi người ạ, vì tôi biết rất rõ, có nhiều rào cản hiện hữu lẫn vô hình mà mình không bao giờ có cơ hội, chỉ có nhân phẩm thôi vẫn là chưa đủ. Đọc tới đây, chắc nhiều người sẽ hỏi "Ủa, chưa nhắn tin, chưa kết bạn, chưa gặp gỡ thì yêu đương gì". Tôi đã ở tuổi quá nửa đời người rồi. Qua 40 tuổi, tôi không còn nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương như hồi 20-30 nữa, bạn bè còn đánh giá tôi khó tính như 50-60 tuổi. Không biết vì lý do gì, dù chỉ đọc vài bài viết, xem vài comment của em và nhìn hình em trên mạng, tôi đã phải lòng đôi mắt ấy. Điều này không đúng với độ tuổi của tôi.

Dù sao đi nữa, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn em từ xa và chúc em sớm tìm được người đồng hành như em vẫn muốn. "Even though I love those eyes, wish ur eyes were never sad".

Mạnh Đình

