Không đóng phạt nguội giao thông, sau 12 tháng sẽ được 'xóa' vi phạm?

Ôtô của tôi tới hạn kiểm định, tôi liên hệ bên đăng kiểm để hỏi cách đặt lịch thì được thông báo xe bị lỗi phạt nguội hồi tháng 10/2022 (hơn một năm trước).

Lỗi phạt nguội của tôi là chạy quá tốc độ trên quốc lộ 1, đoạn thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan đăng kiểm cho biết, nếu tôi không đóng phạt thì xe sẽ không được đăng kiểm. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa nhận được giấy báo vi phạm, không biết đi nộp phạt như thế nào?

Tôi được biết, luật xử lý vi phạm hành chính quy định thời hiệu thi hành quyết định xử phạt là 12 tháng, trong khi vi phạm của tôi đã xảy ra hơn một năm trước. Như vậy có thể hiểu là lỗi vi phạm của tôi đã được "xóa", và trung tâm đăng kiểm phải đăng kiểm cho xe của tôi phải không?

Độc giả Lê Giang

Hệ thống tự động nhận dạng, ghi nhận và cảnh báo xe vi phạm luật giao thông tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình.

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi bổ sung 2020) thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày ra quyết định. Quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cũng có quy định thêm là trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

Mặt khác, theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 15 Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quy trình xử lý hành vi vi phạm qua hình thức phạt nguội thì người có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ việc sẽ xác định thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính, sau đó gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền để giải quyết vụ việc (tức lập biên bản vi phạm). Sau khi người vi phạm đến làm việc và ký biên bản vi phạm thì trong thời hạn 3 ngày làm việc sẽ ra quyết định xử lý vi phạm.

Nhưng trên thực tế, các cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể áp dụng quy định tại Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi bổ sung 2020) để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 7 hoặc 10 ngày làm việc, hoặc đối với những trường hợp phức tạp hơn thì thời hạn này có thể là một tháng hoặc có thể kéo dài tối đa 2 tháng.

Như vậy, nói cho dễ hiểu là thời hiệu xử lý vi phạm hành chính của bạn là tính từ ngày ra quyết định xử phạt. Để ra được quyết định xử phạt thì phải có biên bản vi phạm. Để có được biên bản vi thì bạn phải đến cơ quan có thẩm quyền làm việc.

Do đó, mấu chốt là bạn phải đến làm việc và ký biên bản làm việc theo giấy mời để xác định trường hợp vi phạm của bạn. Từ đó mới có thể tính được thời hiệu xử lý đối với hành vi vi phạm của bạn.

Nếu bạn không tới làm việc, thì bạn có thể bị rơi vào trường hợp cố tình trốn tránh, trì hoãn. Khi đó, thời hiệu xử lý sẽ có thể kéo dài, phụ thuộc vào khi nào bạn đến làm việc.

Trường hợp bạn có bằng chứng chứng minh là "không nhận được thông báo mời làm việc", hoặc lý do nào khác để thuyết phục được cơ quan có thẩm quyền rằng bạn không cố tình trốn tránh hay trì hoãn việc đến làm việc, thì thời hiệu mới được tính theo quy định trên đây. Tuy nhiên, việc này hầu như khó xảy ra vì các cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo bằng thư bảo đảm, và có bằng chứng về việc gửi thư này, nên việc bạn chứng minh không nhận được thư thông báo không phải là việc dễ dàng.

Do đó, mặc dù hành vi vi phạm của bạn xảy ra từ tháng 10/2022 nhưng đến thời điểm hiện nay thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có quyền xử phạt.

Về việc không được đăng kiểm xe khi chưa đóng phạt

Theo quy định tại điểm i khoản 8 Điều 27 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định số 30/2023/NĐ-CP của Chính phủ về đăng kiểm thì có nhiều trường hợp cơ quan đăng kiểm không thực hiện kiểm định xe, trong đó có trường hợp người vi phạm không đến trụ sở của người có thẩm quyền để giải quyết, xử lý. Như vậy, việc cơ quan đăng kiểm từ chối tiến hành đăng kiểm xe đối với trường hợp của bạn là đúng quy định.

Về cách thức nộp phạt

Thời điểm bạn có hành vi vi phạm thuộc trường hợp được quy định tại Điều 19a Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 được bổ sung bởi Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an đối với trường hợp của bạn là người không cư trú tại đại bàn nơi phát hiện ra vi phạm. Do đó, bạn có thể liên hệ để làm các thủ tục cần thiết để nộp phạt là Công an phường/xã hoặc quận/huyện nơi bạn cư trú; hoặc tại chính cơ quan công an phát hiện vi phạm tại Khánh Hoà.

Bạn có thể liên hệ với cơ quan đăng kiểm, hoặc lên trang web của Cục CSGT, vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh, để biết rõ thông tin liên hệ của cơ quan đang thụ lý giải quyết.

Sau khi ký biên bản vi phạm, bạn sẽ được hẹn ngày đến nhận quyết định xử phạt, rồi đi đóng phạt. Việc đóng phạt có thể được thực hiện nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc online theo hướng dẫn của cơ quan công an xử lý.

Sau khi bạn đóng phạt, hệ thống cảnh báo đăng kiểm sẽ được gỡ bỏ và khi đó xe của bạn sẽ được đăng kiểm.

Luật sư Ngô Quí Linh

Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Mai Đăng Khang