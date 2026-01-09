'Không để các Luật về khoa học, công nghệ chờ nghị định, thông tư'

Bộ Khoa học và Công nghệ đang gấp rút soạn thảo các nghị định, thông tư hướng dẫn 5 luật mới, ban hành cùng lúc các Luật đã thông qua có hiệu lực, theo bà Nguyễn Như Quỳnh.

Thông tin được bà Nguyễn Như Quỳnh, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết tại họp báo thường kỳ tháng 12/2025.

Tình trạng luật đã được thông qua nhưng phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn trong thời gian dài từng là thực tế khiến không ít chính sách khoa học và công nghệ chậm đi vào cuộc sống. Theo bà Quỳnh, việc này sẽ không lặp lại đối với các luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vừa được Quốc hội thông qua.

Theo bà Quỳnh, trước đây việc chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết từng gây khó khăn cho quá trình thi hành pháp luật. "Luật đã có hiệu lực nhưng thiếu nghị định, thông tư hướng dẫn khiến các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp lúng túng khi triển khai", bà nói.

Tuy nhiên, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ tháng 4/2025 đã đặt ra yêu cầu rõ ràng: các văn bản quy định chi tiết phải được xây dựng và có hiệu lực đồng thời với luật. Theo bà Quỳnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư".

Thực hiện quy định này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị ngay trong quá trình xây dựng luật. Sau khi 5 luật về khoa học, công nghệ được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thi hành luật và trình Chính phủ theo đúng quy định.

Bộ cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp lập danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành 5 luật mới. Dự kiến, sẽ có 16 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, bao gồm các nghị định, quyết định của Chính phủ và thông tư do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ban hành.

Theo Vụ trưởng Pháp chế, các đơn vị trong Bộ đã bắt tay vào soạn thảo, xây dựng các văn bản này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng các cẩm nang, hệ thống tài liệu hướng dẫn thi hành luật. Các tài liệu này sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, nhằm giúp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận sớm với các quy định mới, thậm chí trước thời điểm luật chính thức có hiệu lực.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Khoa học và Công nghệ đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế cho lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ngay sau khi hợp nhất, Bộ đã tập trung xây dựng hành lang pháp lý để dẫn dắt sự phát triển của lĩnh vực này.

Trong vòng 9 tháng, Bộ chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến, trình Quốc hội và được thông qua 10 luật. Năm 2025, Bộ cũng đã xây dựng, ban hành 23 nghị định với mục tiêu tạo đột phá về thể chế.

10 luật được thông qua trong năm 2025 gồm: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Trí tuệ nhân tạo.

Trọng Đạt

