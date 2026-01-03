Không đăng ký cư trú mới có thể bị phạt tới 4 triệu

Chính phủ quy định phạt 2-4 triệu đồng với hành vi đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú.

Hiệu lực từ 15/12, Nghị định số 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Chính phủ quy định phạt 2-4 triệu đồng với hành vi đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú; làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú. So với quy định tại Nghị định 144/2021, mức phạt đối với hành vi này đã tăng lên gấp đôi.

Hiện nay, người dân toàn quốc đã có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID. Để có thể đăng ký thường trú, tạm trú thông qua ứng dụng VNeID, người dân cần phải tải hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất qua kho ứng dụng (Appstore với IOS; hoặc Google play đối với Android).

Công dân thực hiện đăng nhập tài khoản VNeID → Chọn Thủ tục hành chính → Chọn Đăng ký tạm trú hoặc Đăng ký thường trú tại danh sách hiện ra.

Tại màn Đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, nhấn Tạo mới yêu cầu vào phần Đăng ký thường trú/tạm trú cho bản thân hoặc Khai hộ. Công dân có thể lựa chọn loại hình đăng ký tạm trú là lập hộ mới hoặc đăng ký vào hộ đã có sẵn.

Sau đó, công dân chọn hình thức xác nhận đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, cha/mẹ/người giám hộ thông qua ứng dụng VNeID hoặc Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01). Tiếp theo điền họ và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Sau khi đã điền đủ thông tin theo hướng dẫn, người dân sẽ xác nhận lại các thông tin. Trước khi gửi hồ sơ, công dân cần đính kèm giấy tờ có liên quan: Hợp đồng thuê nhà; Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp; Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú (CT01). Ứng dụng cho phép lựa chọn nhận kết quả qua email hoặc nhận trực tiếp tại công an xã/phường nơi đăng ký tạm trú.

Giao diện ứng dụng VNeID trên điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, không thông báo lưu trú cũng chịu mức phạt trên và tăng lên gấp đôi nếu số người trên 3.

Mức phạt đến 4 triệu đồng còn áp dụng với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú; mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật; cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Mức phạt 4-8 triệu dành cho hành vi cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi; cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; không chấp hành việc kiểm tra thường trú, tạm trú, tạm vắng.

Mức phạt 8-12 triệu được áp dụng khi làm giả, cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật để được đăng ký thường trú, tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên cũng chịu mức phạt trên.

Tổ chức, cá nhân vi phạm bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Dùng thẻ căn cước giả có thể bị phạt đến 10 triệu

Nghị định này cũng quy định mức phạt 500.000 đến một triệu đồng nếu không xuất trình thẻ căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Mức phạt 2-4 triệu dành cho hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân của người khác; tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước công dân; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng thẻ căn cước công dân. Việc cố ý hủy hoại thẻ căn cước công dân cũng chịu mức xử phạt tương tự.

Người làm giả dữ liệu để được cấp thẻ căn cước, số định danh cá nhân có thể bị phạt 4-8 triệu đồng. Mức này cũng áp dụng cho việc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước.

Người sử dụng thẻ căn cước công dân giả, số định danh cá nhân đã hủy; sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật bị phạt 8-10 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng cho việc cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân; thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân.

Sơn Hà