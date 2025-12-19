Không dám ly hôn chồng lăng nhăng vì 10 năm ở nhà chồng nuôi

Không biết nếu bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, tôi sẽ xoay xở thế nào.

Tôi là nội trợ toàn thời gian đã gần mười năm, không đi làm, không có thu nhập. Từ ngày lấy chồng, sinh con, mọi sinh hoạt của tôi gói gọn trong căn nhà, trong những bữa cơm, giấc ngủ của con, và những công việc quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chồng đi làm, tôi ở nhà. Lâu dần, tôi quen với việc có anh đứng ra lo những chuyện lớn: tiền bạc, đối ngoại, hiếu hỉ hai bên. Tôi tự nhủ, như vậy cũng ổn.

Cho đến khi tôi phát hiện anh thường xuyên đi hát tay vịn. Tôi không dám khẳng định anh có "bóc bánh trả tiền" không, nhưng chỉ riêng việc anh tìm đến những nơi đó cũng đủ làm tôi thấy hụt hẫng và tổn thương. Tôi đã khóc, đã chất vấn và im lặng nhiều đêm liền. Ban đầu anh còn chối, còn lảng tránh nhưng gần đây anh lại nói đàn ông ra ngoài giao lưu chút cũng là bình thường, miễn vẫn yêu thương, lo lắng cho vợ con là được.

Tôi đau đớn đến mất ăn mất ngủ nhưng nghĩ tới ly hôn lại không dám. Tôi sợ bố mẹ hai bên buồn lòng; sợ những lời bàn tán; sợ con cái bị ảnh hưởng, thiếu bố, thiếu một gia đình đủ đầy; và sợ nhất là chính tôi: một người đã quen ở nhà, không có thu nhập ổn định, không biết nếu bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, tôi sẽ xoay xở thế nào.

Nếu nhắm mắt cho qua, ngày nào cũng phải nuốt xuống sự tủi thân và nghi ngờ, liệu tôi chịu được bao lâu? Tôi biết bản thân yếu đuối nhưng lúc này rất rối và mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

Ngọc Anh