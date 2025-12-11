Bạn trai tìm đủ lý do để không đăng ảnh tôi lên mạng xã hội

Đi chơi nước ngoài nhưng bạn trai chỉ đăng ảnh của anh, "enjoy" một mình, chẳng hề quan tâm đến hình hai đứa.

Tôi với bạn trai quen nhau hơn bốn năm rồi mà anh chưa từng công khai tôi trên mạng xã hội. Bạn trai chỉ giới thiệu tôi với gia đình, vài người bạn thân quen, còn lên mạng thì tuyệt nhiên không. Mỗi lần tôi muốn đăng hình hai đứa là anh tìm đủ lý do, nào là "không có cảnh đẹp", "đợi chỗ xịn xò rồi đăng" hoặc có đăng thì mặt tôi cũng không rõ.

Lần này bỏ hẳn 30 triệu đi nước ngoài, một phần để đi chơi khám phá, một phần để xem có đúng như anh nói không. Nhưng thực tế bạn trai chỉ đăng ảnh của anh, "enjoy" một mình, chẳng hề quan tâm đến hình hai đứa. Tôi nhắc thì anh né tránh, trả lời lấp lửng, còn nói tôi vẽ đường cho hươu chạy, trong khi tôi không làm gì sai. Tự nhiên tôi thấy mình như đang bị cắm sừng từ từ vậy. Mọi người cho tôi xin lời khuyên về mối quan hệ này với.

Trà My