Không còn yêu chồng

Vợ chồng không ngủ chung nên cũng thành thói quen, giờ ngủ chung là tôi không ngủ được.

Tôi 37 tuổi, chồng hơn hai tuổi, có ba con. Nhìn bề ngoài, chúng tôi là gia đình hạnh phúc, sự thật không như thế. Chồng tôi hút thuốc nhiều, thỉnh thoảng đi nhậu với đồng nghiệp. Anh thường xuyên đưa đón các con đi học, cũng nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Thế nhưng anh có tật xấu là chơi số đề và hay nổi nóng. Nói chuyện với con, anh dùng những từ ngữ vô văn hóa. Ngoài ra anh không có chí tiến thủ, sống kiểu không cần biết ngày mai ra sao, đặc biệt là không thích nói chuyện với vợ.

Nhiều lúc tôi đi làm về, kể chuyện cho anh nghe, vậy mà anh đứng dậy bỏ đi. Nhiều lần như thế, tôi cũng không muốn nói nữa. Thậm chí ngồi ăn cơm chung mà vợ chồng không nói với nhau câu nào vì tôi có nói anh ấy cũng không trả lời. Vợ chồng không ngủ chung nên cũng thành thói quen, giờ ngủ chung là tôi không ngủ được. Tôi cảm thấy mình không còn tình cảm với chồng nữa, muốn ly hôn nhưng lại thương các con còn nhỏ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Ngọc Lan